Политика
ТАССПорошенко приведут на допрос принудительно
Экс-президент Украины Петр Порошенко без уважительной причины не явился во вторник на допрос в Государственное бюро расследований (ГБР). Следователь ГБР Олег Корецкий объявил о принудительном приводе бывшего президента на допрос.
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Политика
Топилин покинет пост министра труда и соцзащиты
Как ранее писал NEWS.ru, исполняющий обязанности вице-премьера, куратор ТЭК и промышленности в правительстве России Дмитрий Козак не войдёт в новый кабинет министров премьера Михаила Мишустина.
Общество
ВОЗ предупредила о распространении коронавируса за пределами Китая
«В ближайшие дни следует ожидать новых случаев заражения в других частях Китая и, возможно, в других странах», — цитирует Язаревича Reuters.
Технологии
Microsoft начала менять Windows 10
Политика
Мишустину предложили нового министра здравоохранения
Портал Врачи.РФ провел опрос среди 2235 врачей из всех субъектов России о том, кого они, члены медицинского сообщества, видят новым министром здравоохранения в правительстве Михаила Мишустина.
Происшествия
Boeing уличили в сокрытии ставших причиной двух катастроф неполадок
Проблемы, ставшие причиной запрета полетов Boeing 737, были обнаружены еще в 2009 году после жесткой посадки самолета Turkish Airlines в районе Амстердама.
Общество
Дорожные кружки IKEA оказались токсичными
«IKEA настоятельно рекомендует владельцам произведенных в Индии дорожных кружек Troligtvis любого цвета немедленно отказаться от их использования и вернуть их в любой магазин компании с полным возвратом стоимости», — утверждается в заявлении.
Происшествия
Суд в Красноярске арестовал главу местного отделения Пенсионного фонда
Суд в Красноярске на один месяц арестовал главу отделения Пенсионного фонда России по Красноярскому краю Дениса Майбороду по обвинению в получении взятки в особо крупном размере.
Политика
Госдума одобрила законопроект о введении должности зампреда Совбеза
Государственная дума одобрила законопроект о введении должности заместителя председателя Совета Безопасности России.
Культура
Мединский: постоянный Музей Рерихов будет создан в центре Москвы
Музей, посвященный творчеству семейства Рерихов, работающий на постоянной основе, будет создан в центре Москвы.
Футбол
РПЛ при поддержке РФС проведет турнир болельщиков клубов премьер-лиги
В преддверии весенней части чемпионата России РПЛ при поддержке РФС проведет в Дагомысе первый всероссийский турнир среди болельщиков клубов премьер-лиги.
Энергетика
Белоруссия закупила нефть у Норвегии
Белорусский государственный концерн по нефти и химии «Белнефтехим» закупил у Норвегии 80 тысяч тонн нефти.
Общество
Глава ПФР рассказал о снижении числа пенсионеров в стране
Глава Пенсионного фонда России (ПФР) Антон Дроздов в беседе с «Российской газетой» заявил о снижении числа пенсионеров в стране.
Происшествия
Андрей Кончаловский заявил в полицию о пропаже сына
Режиссер Андрей Кончаловский заявил в полицию о пропаже 16-летнего сына Петра. Позже ребенок нашелся, сообщает издание Baza.
Футбол
«Кокорин нам нужен». Семак выступил против аренды футболиста в «Сочи»
Главный тренер петербургского "Зенита" Сергей Семак высказался о трансфере Александра Кокорина в "Сочи", отвечая на вопросы подписчиков у себя в "Инстаграме".
Происшествия
Влад Бахов знал, что скоро умрет
Политика
Путин встретился с Чайкой и Красновым
Российский лидер Владимир Путин проводит встречу с генпрокурором России Юрием Чайкой и замглавы СК Игорем Красновым, который был предложен на должность генерального прокурора.
Шоу-бизнес
Оззи Осборн рассказал о борьбе с болезнью Паркинсона
Британский рок-музыкант впервые признался в том, что страдает болезнью Паркинсона.
Политика
Володин прокомментировал статьи иностранных СМИ о роспуске Госдумы
Председатель Госдумы Вячеслав Володин назвал публикации иностранных СМИ о возможном досрочном роспуске Госдумы вмешательством в суверенные дела России.
Энергетика
Мировые цены на нефть незначительно снижаются
Мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов во вторник, 21 января.
Политика
В Иране пообещали три миллиона долларов за голову Трампа
Иранский депутат Ахмад Хамзе предложил три миллиона долларов тем, кто принесёт голову президента США Дональда Трампа.
Технологии
Дуров назвал iCloud инструментом слежки
Основатель соцсети "ВКонтакте" и мессенджера Telegram Павел Дуров заявил, что облачный сервис компании Apple iCloud стал инструментом наблюдения.
Политика
Глава комитета Думы по СМИ перейдет в новое правительство
Глава думского комитета по информполитике, член «Справедливой России» Леонид Левин переходит из Думы в правительство Михаила Мишустина, рассказали РБК два собеседника в правительстве и подтвердил источник, знакомый с решениями по формированию нового кабмина, а также знакомый Левина.
Биатлон
Валерий Польховский: «Важно, где команда будет жить и тренироваться на ЧМ»
Жить наши собираются ниже стадиона, на высоте порядка 1000 метров.
Происшествия
В Сибири уволили залившего виски вместо «незамерзайки» инспектора ДПС
В Новосибирске инспектора ДПС уволили после того, как он залил в машину виски вместо «незамерзайки» и его действия попали на видео, сообщил РБК представитель главного управления МВД по Новосибирской области.
Кино
Русское название фильма с Рэдклиффом выберут пользователи «ВКонтакте»
Авто
Изменения в регистрации авто стали для водителей новой ловушкой
Эксперты издания Autonews рассказали читателям, как работает нововведение по регистрации новых автомобилей в салонах, а также, почему владельцам рекомендуют везти машину в МРЭО на эвакуаторе.
Политика
Украина отказалась сотрудничать с Россией в ПАСЕ
Украинская делегация не намерена сотрудничать с представителями России во время участия в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ).