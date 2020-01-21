Политика

ТАССТАССПорошенко приведут на допрос принудительно

Экс-президент Украины Петр Порошенко без уважительной причины не явился во вторник на допрос в Государственное бюро расследований (ГБР). Следователь ГБР Олег Корецкий объявил о принудительном приводе бывшего президента на допрос.
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Порошенко приведут на допрос принудительно

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«Не хочет — заставим». Порошенко доставят на допрос принудительно

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РИА Новости04:49

Порошенко пришёл в ГБР

RT на русскомвчера в 09:42
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Автоматически обработан 7051 источник, обновлено в 10:28, Ашберн
Политика

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Как ранее писал NEWS.ru, исполняющий обязанности вице-премьера, куратор ТЭК и промышленности в правительстве России Дмитрий Козак не войдёт в новый кабинет министров премьера Михаила Мишустина.
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ВОЗ предупредила о распространении коронавируса за пределами Китая

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Microsoft начала менять Windows 10

The GEEK 06:03
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Портал Врачи.РФ провел опрос среди 2235 врачей из всех субъектов России о том, кого они, члены медицинского сообщества, видят новым министром здравоохранения в правительстве Михаила Мишустина.
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Дорожные кружки IKEA оказались токсичными

«IKEA настоятельно рекомендует владельцам произведенных в Индии дорожных кружек Troligtvis любого цвета немедленно отказаться от их использования и вернуть их в любой магазин компании с полным возвратом стоимости», — утверждается в заявлении.
Афиша Daily 03:46
Происшествия

Суд в Красноярске арестовал главу местного отделения Пенсионного фонда

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Государственная дума одобрила законопроект о введении должности заместителя председателя Совета Безопасности России.
Радио Sputnik 07:16
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Мединский: постоянный Музей Рерихов будет создан в центре Москвы

Музей, посвященный творчеству семейства Рерихов, работающий на постоянной основе, будет создан в центре Москвы.
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РПЛ при поддержке РФС проведет турнир болельщиков клубов премьер-лиги

В преддверии весенней части чемпионата России РПЛ при поддержке РФС проведет в Дагомысе первый всероссийский турнир среди болельщиков клубов премьер-лиги.
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«Уродливая» девушка с лицом старушки обзавелась новой внешностью

Lenta.ru 10:11
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Белоруссия закупила нефть у Норвегии

Белорусский государственный концерн по нефти и химии «Белнефтехим» закупил у Норвегии 80 тысяч тонн нефти.
Телеканал 360° вчера в 16:43
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Глава Пенсионного фонда России (ПФР) Антон Дроздов в беседе с «Российской газетой» заявил о снижении числа пенсионеров в стране.
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Дорогие наушники Samsung Galaxy Buds+ на качественных изображениях

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«Кокорин нам нужен». Семак выступил против аренды футболиста в «Сочи»

Главный тренер петербургского "Зенита" Сергей Семак высказался о трансфере Александра Кокорина в "Сочи", отвечая на вопросы подписчиков у себя в "Инстаграме".
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Влад Бахов знал, что скоро умрет

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Путин встретился с Чайкой и Красновым

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Володин прокомментировал статьи иностранных СМИ о роспуске Госдумы

Председатель Госдумы Вячеслав Володин назвал публикации иностранных СМИ о возможном досрочном роспуске Госдумы вмешательством в суверенные дела России.
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Известия 09:44
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В Иране пообещали три миллиона долларов за голову Трампа

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Дуров назвал iCloud инструментом слежки

Основатель соцсети "ВКонтакте" и мессенджера Telegram Павел Дуров заявил, что облачный сервис компании Apple iCloud стал инструментом наблюдения.
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Глава комитета Думы по СМИ перейдет в новое правительство

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Русское название фильма с Рэдклиффом выберут пользователи «ВКонтакте»

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Изменения в регистрации авто стали для водителей новой ловушкой

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Украина отказалась сотрудничать с Россией в ПАСЕ

Украинская делегация не намерена сотрудничать с представителями России во время участия в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ).
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