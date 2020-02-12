Политика

Газета.RuГазета.RuПорошенко признал переговоры с Путиным «самой ужасной ночью»

"Девятнадцатичасовые" переговоры с президентом России Владимиром Путиным в формате "нормандской четверки" в феврале 2015 года в Минске бывший украинский лидер Петр Порошенко считает "самой ужасной ночью" в своей жизни.
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Порошенко назвал ночь переговоров с Путиным самой ужасной в жизни

РИА Новости07:18

Порошенко назвал переговоры в Минске в 2015 году «самой ужасной ночью» в жизни

Взгляд.ру08:09

Порошенко рассказал об одной из «самых ужасных ночей» в своей жизни

RT на русском07:37

Порошенко признал переговоры с Путиным «самой ужасной ночью»

Газета.Ru10:19

Порошенко назвал саммит в Минске с Путиным самой ужасной ночью в жизни

РБК05:40

Порошенко назвал ночь переговоров с Путиным ужаснейшей в своей жизни

News.ru02:24

Порошенко назвал ночь переговоров с Путиным самой ужасной в своей жизни

Lenta.ru01:53
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Автоматически обработаны 7062 источника, обновлено в 12:47, Ашберн
Экономика

Крупнейшие производители пива вышли из Союза пивоваров

С учетом «Балтики», Heineken и AB InBev Efes производители союза отвечали за 80% производимого в России пива.
Ведомости вчера в 10:38
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Уволен тюменский следователь, отмечавший повышение под блатной жаргон

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Супругов из Калининграда обвинили в госизмене из-за фото со свадьбы

Антонина Зимина и Константин Антонец раскрыли, по версии следствия, информацию о сотруднике ФСБ, который был гостем на их свадьбе пять лет назад - они, однако, отрицают свою вину.
Газета.Ru вчера в 05:45
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Экс-глава управления ФСИН скончался в зале суда на глазах у медиков

Совершивший попытку самоубийства после оглашения приговора экс-начальник управления автотранспорта ФСИН Виктор Свиридов к моменту прибытия врачей в Чертановский суд Москвы был еще жив, но фельдшерам не удалось его спасти — признанный виновным в вымогательстве скончался от большой кровопотери.
Вести.Ru 07:41
Политика

Комитет Думы одобрил право экс-президентов быть сенаторами пожизненно

Профильный комитет Госдумы по госстроительству и законодательству поддержал поправки к Конституции, которые, в частности, предполагают право бывших президентов России претендовать на одну из семи квот пожизненного члена Совета Федерации.
RT на русском 09:06
Общество

Португалия арестовала счета богатейшей женщины Африки — гражданки РФ

Суд в Португалии арестовал счета богатейшей женщины Африки, дочери экс-президента Анголы.
News.ru 08:16
Происшествия

Жителя Керчи насмерть придавило упавшее во время бури дерево

Житель Керчи получил смертельные травмы, когда на него во время бури упало дерево.
ТАСС 05:54
Общество

ГИБДД сможет аннулировать результаты незаконного техосмотра

Минтранс России предложил дать ГИБДД право аннулировать диагностические карты, если выяснится, что машина на пункт техосмотра не приезжала, следует из проекта постановления правительства.
Коммерсантъ 02:36
Политика

Эрдоган пообещал сбивать все самолеты над Идлибом

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пригрозил сбивать любые самолеты над сирийской провинцией Идлиб, если они будут представлять опасность для турецких военных.
Взгляд.ру 05:30
Происшествия

Двух российских бизнесменов нашли мертвыми в Испании

Двух российских бизнесменов нашли мертвыми в муниципалитете Дения в Испании. Причиной смерти назвали утечку газа, сообщает Información.
Lenta.ru 01:10
Здоровье

Газета The Times написала о «гибели» российского здравоохранения

Британская газета The Times опубликовала статью, в которой рассказала, что здравоохранение в России гибнет, пишет Взгляд.ру.
Ореанда-Новости 11:57
Экономика

Мишустин и Греф обсудили продажу акций Сбербанка

Глава правительства провел рабочую встречу с руководителем банка Германом Грефом, чтобы обсудить процесс приобретения акций организации у Центрального банка.
Российская газета 09:32
Кино

В сети появилось видео со съемок седьмого сезона «Сватов»

В сети появились первые фотографии со съемочной площадки седьмого сезона популярного украинского сериала "Сваты", где одну из главных ролей играет россиянин Федор Добронравов.
Газета.Ru 06:43
Общество

ФСИН начала проверку фото застолья в колонии с убийцей Немцова

Газета.Ru 12:09
Здоровье

Доктор Мясников назвал плюсы коронавируса для россиян

Как сообщает ToDay News Ufa, в своем Тelegram-канале «Доктор Мясников» популярный доктор и телеведущий сообщил, что на данный момент риск подхватить новый китайский коронавирус именно на территории РФ полностью отсутствует.
ToDay News Ufa вчера в 04:04
Политика

Киев передал в подгруппу по Донбассу уточненный список пленных

Представители Киева передали в гуманитарной подгруппе по урегулированию в Донбассе уточненный список лиц, которых хотят освободить, сообщила в среду Дарья Олифер - пресс-секретарь представителя Киева на переговорах, экс-президента Украины Леонида Кучмы.
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Политика

В Кремле опровергли сообщения о предложении объединения с Белоруссией

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал сообщение агентства Bloomberg о том, что Владимир Путин якобы предлагал белорусскому коллеге Александру Лукашенко объединить Россию и Белоруссию и создать "сверхдержаву".
РИА Новости 10:13
Экономика

По разным причинам: премьер Украины признал подорожание услуг ЖКХ в январе

В январе жилищно-коммунальные услуги обойдутся украинцам «немножко дороже», чем в декабре прошлого года, заявил 12 февраля на брифинге премьер-министр Украины Алексей Гончарук.
REGNUM 08:04
Происшествия

В Польше избили граждан РФ, Белоруссии и Украины

REGNUM вчера в 07:19
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Samsung представила раскладной смартфон с гибким экраном Galaxy Z Flip

Samsung представила вторую модель своего складного смартфона. Она получила название Galaxy Z Flip, передает ОТР.
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На Урале женщина 327 раз звонила в поликлинику для вызова врача

Жительница города Златоуста 327 раз позвонила в поликлинику, чтобы вызвать на дом детского врача, рассказала депутат заксобрания Челябинской области Ольга Мухометьярова.
РИА Новости 09:30
Политика

В Кремле не одобрили иконы с изображением Путина

Президент Владимир Путин не поддерживает появление икон со своим изображением, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
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Общество

Директор ФБК Иван Жданов стал обвиняемым по делу о фильме «Он вам не Димон»

Директору Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Ивану Жданову предъявили обвинение по делу о фильме «Он вам не Димон».
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Музыка

Анна Нетребко стала лауреатом музыкальной премии «Полар»

На сайте сообщается, что музыкальная премия вручается оперной певице Анне Нетребко. Премию также получила Дайан Уоррен.
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Пентагон опубликовал карту активности ВМФ России

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Фильм «Паразиты» получил главную премию «Оскар 2020»

Премию "Оскар 2020" в номинации "лучший фильм" получила южнокорейская драма "Паразиты".
Kinonews.ru 09 февраля в 23:35
Авто

Технические характеристики машины Ferrari SF1000

По окончании презентации команда Ferrari опубликовала на своём официальном сайте технические данные новой машины, получившей название SF1000.
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Два взрыва произошли сегодня в Нидерландах

Взрывные устройства сработали в почтовых отделениях в Нидерландах. К этому часу известно о двух случаях. Первый взрыв раздался в Амстердаме.
Pravda.Ru 05:00
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Истерика напавшей на московского таксиста пассажирки попала на видео

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Армия и оружие

Российского офицера уволили за пьянство на базе в Сирии

Суд не оправдал экс-офицера Черноморского флота Олега Лавренчука, которого летом прошлого года уволили за пьянство на военной службе в Сирии.
Газета.Ru 09:45
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