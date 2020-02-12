"Девятнадцатичасовые" переговоры с президентом России Владимиром Путиным в формате "нормандской четверки" в феврале 2015 года в Минске бывший украинский лидер Петр Порошенко считает "самой ужасной ночью" в своей жизни.

Политика Грызлов: Киев не спешит выполнять соглашения нормандского саммита Представитель России в контактной группе по Украине Борис Грызлов заявил, что киевские власти не спешат выполнять договорённости «нормандской четвёрки», которые были достигнуты на саммите в Париже.

Шоу-бизнес Анна Курникова и Энрике Иглесиас стали родителями в третий раз История повторилась и в этот раз – всего пару недель назад стало известно, что Энрике и Анна ждут третьего ребенка, а теперь брат певца объявил на чилийской радиостанции ADN, что малыш уже появился на свет.

Политика WP: ЦРУ полвека следило за секретной перепиской свыше 120 стран "Иностранные правительства платили США и ФРГ хорошие деньги за возможность того, чтобы все их самые секретные контакты перехватывали по меньшей мере две страны", - указано в цитируемом газетой отчете ЦРУ.

Армия и оружие Эрдоган пообещал сбивать все самолеты над Идлибом Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пригрозил сбивать любые самолеты над сирийской провинцией Идлиб, если они будут представлять опасность для турецких военных.

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Происшествия В Тюмени уволили следователя, отмечавшего повышение под блатной жаргон Следователь из Тюмени Рафик Аглиуллин, который отметил повышение под лозунг на блатном жаргоне, уволен из СУСК по дискредитирующим основаниям, сообщается на сайте Следственного комитета РФ.

Общество Польша запросила у «Газпрома» информацию по делу против Nord Stream 2 Польский комитет конкуренции и защиты потребителей (UOKiK) запросил информацию у "Газпрома" для проведения расследования в отношении проекта газопровода "Северный поток — 2", говорится в проспекте к еврооблигациям "Газпрома", с которым ознакомилось РИА Новости.

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Общество Захарова пожелала КНР победить коронавирус на китайском языке Официальный представитель МИД России Мария Захарова в ходе брифинга обратилась на китайском языке к Пекину со словами поддержки в связи с эпидемией коронавируса 2019-nCoV.