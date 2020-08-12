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RT на русском
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Порошенко призвал Белоруссию провести повторные выборы президента

Бывший украинский президент Пётр Порошенко в видеообращении прокомментировал события в Белоруссии, призвав Минск провести досрочные выборы главы государства и «смотреть за действиями российского агрессора».В источнике
Петр Порошенкоукраинский политик
Белорусы — традиционные друзья и партнеры украинского народа, искренние, дружелюбные и добропорядочные братья по крови и духу. Демократическая, стабильная, процветающая и независимая Беларусь является одним из ключевых факторов безопасности и благосостояния Украины.
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Известия

Порошенко записал видеообращение к Лукашенко

Известиявчера в 13:28
РБК

Порошенко потребовал от Минска прекратить насилие и провести новые выборы

РБКвчера в 14:44
Комсомольская правда

«Беларусь сползает в пучину хаоса»: Порошенко призвал Лукашенко объявить новые президентские выборы

Комсомольская правдавчера в 13:49
Газета.Ru

Порошенко записал видеообращение к Лукашенко

Газета.Ruвчера в 13:28
RT на русском

Порошенко призвал Белоруссию провести повторные выборы президента

RT на русскомвчера в 16:29
Lenta.ru

Порошенко выступил против Лукашенко

Lenta.ruвчера в 13:08
Московский Комсомолец

Порошенко записал видеобращение к Лукашенко

Московский Комсомолецвчера в 13:08

Арбитров матча «Спартака» Казарцева и Еськова вызвали на полиграф

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Metaratings11 августа в 06:32
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Новая газета17:17
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Протестующие сбили двух сотрудников ГАИ в Минске и Барановичах

Около 20 часов вечера 12 августа на пересечении улицы Мельникайте и проспекта Победителей в Минске 45-летний водитель Skoda сбил пытавшегося его остановить инспектора ГАИ, после чего рванул прочь.
Вести.Ruвчера в 16:25
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ВКС России получат ударные дроны большой дальности в 2021 году

Александр Хроленко, военный обозреватель Воздушно-космические силы (ВКС) России начнут получать многоцелевые ударные беспилотники с 2021 года, заявил заместитель главкома ВКС Сергей Дронов в интервью газете "Красная звезда".
Sputnik Армениявчера в 12:44
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