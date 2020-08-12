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RT на русском
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Порошенко призвал Белоруссию провести повторные выборы президента

Бывший украинский президент Пётр Порошенко в видеообращении прокомментировал события в Белоруссии, призвав Минск провести досрочные выборы главы государства и «смотреть за действиями российского агрессора».В источнике
Петр Порошенкоукраинский политик
Белорусы — традиционные друзья и партнеры украинского народа, искренние, дружелюбные и добропорядочные братья по крови и духу. Демократическая, стабильная, процветающая и независимая Беларусь является одним из ключевых факторов безопасности и благосостояния Украины.
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RT на русском

Порошенко призвал Белоруссию провести повторные выборы президента

RT на русскомвчера в 16:29
РИА Новости

Порошенко обратился к Лукашенко

РИА Новостивчера в 16:13
Lenta.ru

Порошенко выступил против Лукашенко

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Комсомольская правда

«Беларусь сползает в пучину хаоса»: Порошенко призвал Лукашенко объявить новые президентские выборы

Комсомольская правдавчера в 13:49
Газета.Ru

Порошенко записал видеообращение к Лукашенко

Газета.Ruвчера в 13:28
Известия

Порошенко записал видеообращение к Лукашенко

Известиявчера в 13:28
РБК

Порошенко потребовал от Минска прекратить насилие и провести новые выборы

РБКвчера в 14:44

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ТАССвчера в 03:33

Ведущие белорусских гостелеканалов подают заявления об увольнении

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РБКвчера в 06:56
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В сообщении пресс-службы рейтингового агентства говорится, что зарегистрированные нарушения и жёсткая реакция на протесты могут привести к длительному противостоянию между властями и оппозицией.
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Глава Октябрьского района Витебска заставил переписать протокол на участке, где победила Тихановская

В Сети опубликована аудиозапись, на которой предположительно глава Октябрьского района Витебска Сергей Сташевский отчитывает членов одной их участковых комиссий, требуя изменить протокол в пользу одного из кандидатов на выборах президента Белоруссии.
Росбалтвчера в 06:30
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