Порошенко призвал провести повторные выборы президента Белоруссии
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Экс-президент Украины Петр Порошенко призвал власти страны совместно с партнерами по "Люблинскому треугольнику" (Украина, Литва, Польша) назначить спецпредставителя по Белоруссии, который будет содействовать урегулированию ситуации в стране.В источнике
Белорусы — традиционные друзья и партнеры украинского народа, искренние, дружелюбные и добропорядочные братья по крови и духу. Демократическая, стабильная, процветающая и независимая Беларусь является одним из ключевых факторов безопасности и благосостояния Украины.
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«Беларусь сползает в пучину хаоса»: Порошенко призвал Лукашенко объявить новые президентские выборы
Комсомольская правдавчера в 13:49