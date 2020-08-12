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РИА Новости

Порошенко призвал провести повторные выборы президента Белоруссии

Экс-президент Украины Петр Порошенко призвал власти страны совместно с партнерами по "Люблинскому треугольнику" (Украина, Литва, Польша) назначить спецпредставителя по Белоруссии, который будет содействовать урегулированию ситуации в стране.В источнике
Петр Порошенкоукраинский политик
Белорусы — традиционные друзья и партнеры украинского народа, искренние, дружелюбные и добропорядочные братья по крови и духу. Демократическая, стабильная, процветающая и независимая Беларусь является одним из ключевых факторов безопасности и благосостояния Украины.
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