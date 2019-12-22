Политика
Lenta.ruПорошенко призвал ввести санкции против поставок российского газа
Бывший президент Украины Петр Порошенко призвал ввести санкции против украинских компаний, которые подписали соглашения о поставках газа с российским «Газпромом». Фрагмент интервью в эфире телеканала Украина политик опубликовал на своем Facebook.
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с чего всё началось
Бывший президент Петр Порошенко в эфире телеканала «Украина» заявил, что его партия «Европейская солидарность» будет требовать ввести санкции из-за сообщений о контрактах украинских компаний с «Газпромом» на прямые поставки газа.РБКвчера в 15:07
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Порошенко призвал ввести санкции против украинских компаний за соглашения с «Газпромом»
Коммерсантъвчера в 16:14
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