Политика

Lenta.ruLenta.ruПорошенко призвал ввести санкции против поставок российского газа

Бывший президент Украины Петр Порошенко призвал ввести санкции против украинских компаний, которые подписали соглашения о поставках газа с российским «Газпромом». Фрагмент интервью в эфире телеканала Украина политик опубликовал на своем Facebook.
Читать в источнике
Комментировать236
с чего всё началось
Бывший президент Петр Порошенко в эфире
 телеканала «Украина» заявил, что его партия «Европейская солидарность» будет требовать ввести санкции из-за сообщений о контрактах украинских компаний с «Газпромом» на прямые поставки газа.
РБК15:07

Подробнее о событии

Партия Порошенко потребует санкций против прямых поставок газа из России

RT на русском14:57

Партия Порошенко потребует санкции против газовых поставок из России

РИА Новости16:13

Порошенко потребовал санкций за возможные прямые поставки газа из России

РБК15:30

Партия Порошенко намерена помешать поставкам газа из России на Украину

URA.Ru15:24

Порошенко призвал ввести санкции против украинских компаний за соглашения с «Газпромом»

Коммерсантъ16:14

Порошенко призвал ввести санкции против украинских компаний за контракты с «Газпромом»

ТАСС14:28

Партия Порошенко инициирует санкции против поставок газа из России

Газета.Ru14:12
Показать все источники
Автоматически обработано 7108 источников, обновлено в 22:51, Ашберн
Политика

Allseas вывела строившие «Северный поток – 2» суда из Балтийского моря

Швейцарская компания Allseas вывела все суда, которые занимались прокладкой газопровода «Северный поток – 2», из Балтийского моря.
Известия 19:43
Экономика

Миронов предложил раздать гражданам России триллион рублей

Лидер «Справедливой России» депутат Госдумы Сергей Миронов предложил выплатить гражданам РФ «13-ю зарплату» из неизрасходованного 1 триллиона рублей.
Амур.инфо 20 декабря в 20:08
Общество

России указали на низкие объемы возврата преступных активов из-за рубежа

Россия должна активнее добиваться возврата незаконно выведенного за рубеж имущества, денежных средств и ценных бумаг, заключила международная Группа разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (FATF) по итогам комплексной оценки системы противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма (ПОД/ФТ).
РБК 16:00
Наука

Обнаружен вызывающий рак сибирский червь

Проведя опыты, российские исследователи подтвердили свою гипотезу о том, что Opisthorchis felineus действительно может способствовать развитию рака желчных протоков человека.
Популярная механика 17 декабря в 01:02
Общество

Гороскоп на 23 декабря: кого ждут знаковые встречи

Возможны деловые встречи или поездки по важным делам, которые принесут вам преимущества.
Московский Комсомолец 14:50
Политика

Оппозиция в Венесуэле напала на воинскую часть

В Венесуэле сторонники оппозиции осуществили нападение на воинскую часть.
Газета.Ru 17:06
Музыка

Сюткин оценил шутку Шнурова над обидевшим Гагарину участником «Голоса»

Певец Валерий Сюткин в интервью порталу Nation News прокомментировал видео с шуткой наставника шоу "Голос" Сергей Шнуров над бывшим участником телепроекта из Екатеринбурга Арсением Курчаниным, поведение которого во время выступления оскорбило Полину Гагарину.
РИА Новости 16:50
Кино

Кинокритики назвали худшие фильмы 2019 года

Кинокритики составили список самых скучных фильмов 2019 года.
Комсомольская правда вчера в 13:42
Здоровье

В Барнауле объединят две городские больницы

Планируется строительство объединенного приемно-диагностического корпуса, который соединит между собой оба медучреждения.
КП - Барнаул вчера в 04:30
Армия и оружие

«Известия»: Минобороны России провело серьезную кадровую ротацию

Министерство обороны России провело крупную кадровую ротацию, сообщила газета «Известия» со ссылкой на источник в военном ведомстве.
Коммерсантъ 21:31
Общество

В Гидрометцентре рассказали о погоде в России за неделю до Нового года

В первой половине недели в азиатской части России установится морозная погода, в то время как в центральной части европейской территории страны будет довольно тепло.
РИА Новости 22:06
Кино

В «Wikipedia» заблокировали страницу с упоминанием импичмента Трампа

Портал «gazeta.ru» рассказал, что пользователи Сети обнаружили блокировку страницы после того, как один из юзеров добавил информацию об импичмента президента США.
ГЛАС.RU 12:33
Здоровье

Врачи рассказали о допустимой дозе алкоголя на Новый год

Один бокал шампанского в новогоднюю ночь не нанесет существенного вреда здоровью человека, но лучше не злоупотреблять ни крепкими, ни слабоалкогольными напитками, так как безопасной дозы алкоголя не существует.
Известия 20:47
Политика

На выборах мэра Абакана победил «единоросс» Лемин

Вести.Ru 13:35
Политика

Лавров пообещал ответ на санкции США без ущерба для России

Россия намерена без ущерба для себя ответить на санкции США против "Северного потока — 2", заявил глава МИД Сергей Лавров.
РИА Новости 08:43
Происшествия

Подозреваемого в нескольких кражах мужчину задержали в Южно-Сахалинске

В настоящее время сотрудники полиции подозревают задержанного в еще одной краже.
АСТВ 22:31
Шоу-бизнес

Галкин и Пугачева снялись в новогоднем шоу Ивлеевой

Подписчики отметили, что теперь будут ждать с нетерпением новогоднего сюрприза. Они уверены, что шоу получилось очень интересным.
Вечерняя Москва вчера в 18:39
Общество

Профстандарт для преподавателей вузов отменят в России

В России отменят профстандарт для преподавателей вузов.
Известия 19:44
Экономика

Эксперты составили рейтинг закредитованности регионов России

В северных регионах России кредиты берут чаще, чем в южных, а средний объем задолженности россиян увеличился на 37 тысяч рублей и составляет 208 тысяч.
Российская газета 21:50
Общество

В «Нафтогазе» рассказали о компромиссе с «Газпромом» по транзиту газа

Россия и Украина достигли компромисса по транзиту газа. Об этом рассказал исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко.
Известия вчера в 15:22
Происшествия

Около 70 машин столкнулись в США. Пострадало больше полусотни людей

Сообщается, что машины столкнулись в 07:51 по местному времени на мосту Квинс-Крик.
Телеканал 360° 19:55
Политика

Во второй тур выборов президента Хорватии прошли два кандидата

РИА Новости 17:50
Кино

Новые «Звездные войны» возглавили американский бокс-офис

На второй строчке расположился чемпион предыдущего уикенда - фильм "Джуманджи: Новый уровень".
Газета.Ru 16:02
Кино

Рыцарь Рэдклифф

Актёр Дэниэл Рэдклифф является претендентом на заглавную роль в сериале «Лунный рыцарь». Проект будет выходить на стрим-сервисе Disney+.
Фильм.ру 01:58
Музыка

Хостинг YouTube впервые наградил комментарий с миллионом лайков

Актуальные Новости 05:13
Футбол

«Тоттенхэм» расследует расистский инцидент на матче с «Челси»

Английский футбольный клуб "Тоттенхэм" на своем официальном сайте сообщил, что проведет расследование по поводу инцидента расистского характера на матче 18-го тура чемпионата страны с "Челси".
РИА Новости 16:04
Авто

Названы лучшие способы остановки автомобиля при отказе тормозов

Как пишет СМИ, лучшее подспорье в экстренном торможении – использование ручного стояночного тормоза.
РИА Новости 18:59
Наука

Российские ученые рассказали, как плавится графит

Народные новости 05:19
Экономика

Пенсионный фонд объявил о сроках выплат январских пенсий

Как сообщает ToDay News Ufa, те пенсионеры, кто получают пенсионные выплаты на банковские карты смогут воспользоваться денежными средствами начиная с 30 декабря.
ToDay News Ufa 20 декабря в 18:49
Хоккей

«Рейнджерс» победил «Анахайм». Панарин продлил результативную серию

Спорт-Экспресс 15:12
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное