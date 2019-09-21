Политика
ИзвестияПорошенко рассказал о «домашних» переговорах с Медведчуком
Бывший президент Украины Петр Порошенко в интервью «Пятому каналу» 21 сентября рассказал о «домашних» переговорах с главой политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктором Медведчуком.
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Медведчук дважды был у меня дома перед тем, как он выезжал к Путину. Мы согласовывали его позицию перед переговорами с Путиным. Исключительно это. И исключительно в вопросах освобождения заложников. Никаких других вопросов не обсуждалось.
— Петр Порошенко, украинский политикФАН 19:30
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