Политика

ИзвестияИзвестияПорошенко рассказал о «домашних» переговорах с Медведчуком

Бывший президент Украины Петр Порошенко в интервью «Пятому каналу» 21 сентября рассказал о «домашних» переговорах с главой политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктором Медведчуком.
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Петр Порошенко
Медведчук дважды был у меня дома перед тем, как он выезжал к Путину. Мы согласовывали его позицию перед переговорами с Путиным. Исключительно это. И исключительно в вопросах освобождения заложников. Никаких других вопросов не обсуждалось.
— Петр Порошенко, украинский политикФАН 19:30

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