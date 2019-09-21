Политика
ИзвестияПорошенко рассказал о «домашних» переговорах с Медведчуком
Бывший президент Украины Петр Порошенко в интервью «Пятому каналу» 21 сентября рассказал о «домашних» переговорах с главой политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктором Медведчуком.
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Мы согласовывали его позицию перед переговорами с Путиным. Исключительно это. И исключительно в вопросах освобождения заложников. Никаких других вопросов не обсуждалось.
— Петр Порошенко, украинский политикИзвестия вчера в 16:22
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Шоу-бизнес
СМИ назвали размер пенсий российских артистов
Газета.Ru вчера в 21:58
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Герцоги Сассекские улетели в Европу на свадьбу друзей
Герцог и герцогиня Сассекские оставили своего сына Арчи дома и отправились в Рим, чтобы отпраздновать свадьбу их близкой подруги Миши Нону.
Газета.Ru 20 сентября в 05:45
Политика
В Киеве грозятся конфисковать купленные россиянами земли
Министр экономического развития, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов заявил о намерении властей страны конфисковывать сельскохозяйственные земли, если их будут приобретать россияне.
Газета.Ru 20 сентября в 15:23
Здоровье
В Индии родился ребенок с четырьмя ногами и тремя руками
В индийском городе Тонка на свет появилась девочка с четырьмя ногами и тремя руками, пишет The Mirror.
Известия вчера в 20:20
Гаджеты
В статистике MindFactory процессоры AMD Ryzen стали прорывом пятилетки
Открытая статистика немецкого интернет-магазина MindFactory.de стала одним из самых часто упоминаемых свидетельств успеха процессоров AMD с архитектурой Zen, хотя сама выпускающая их компания предпочитает использовать данные Mercury Research.
3DNews 03:00
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Больная раком Анастасия Заворотнюк перенесла вторую операцию
Друг российской актрисы Анастасии Заворотнюк журналист Сергей Майоров рассказал, что больная раком артистка перенесла вторую операцию, сообщает НТВ.
Слово и Дело вчера в 08:46
Политика
Порошенко отказался садиться в тюрьму
Бывший президент Украины Петр Порошенко выразил уверенность в том, что новая власть, в частности глава страны Владимир Зеленский, не сможет посадить его в тюрьму.
Газета.Ru 00:12
Армия и оружие
Шойгу не исключил отмену военного призыва
Министр обороны России Сергей Шойгу допустил возможность отмены обязательного призыва на военную службу.
Коммерсантъ 02:39
Происшествия
Отравленный «Новичком» британец решил отсудить у России £1 млн
Британец Чарли Роули, который пострадал от нервно-паралитического вещества в Эймсбери летом прошлого года и потерял свою подругу Дон Стерджесс, нанял адвоката и планирует подать в суд на Россию, потребовав компенсации в размере до 1 млн фунтов стерлингов.
РБК вчера в 19:59
Армия и оружие
Сергей Шойгу рассказал, как спасали российскую армию
Как не раз подчеркивал сам Сергей Кужугетович, без поддержки и личного участия Владимира Путина ему бы ничего не удалось добиться в плане создания в России современной армии.
Московский Комсомолец 02:00
Происшествия
Сотруднику спецсвязи в Брянске предъявили обвинение в убийстве коллег
Мужчине, подозреваемому в убийстве в Брянске двоих сотрудников спецсвязи, предъявили обвинения. Об этом сообщается на сайте СК.
РБК вчера в 12:17
Политика
В сети началась прямая трансляция со «Штурма Зоны 51»
REGNUM 20 сентября в 04:42
Единоборства
В Мехико турнир UFC завершился беспорядками
Российская газета 00:51
Происшествия
Якутский шаман сообщил о возбуждении против него дела об экстремизме
Интерфакс 20 сентября в 07:09
Армия и оружие
Крылатые ракеты «Калибр» модернизировали после испытаний в Сирии
Крылатые ракеты "Калибр" прошли модернизацию после применения в Сирии, что позволило сократить время закладки полетного задания, рассказал министр обороны Сергей Шойгу.
РИА Новости 02:08
Армия и оружие
Российский эксперт призвал перенести боевые действия на территорию Украины
Ранее Пристайко заявил, что Киев не намерен предоставлять амнистию участникам войны в Донбассе со стороны ДНР и ЛНР, а также не намерен принимать во внимание условия Республик в вопросе проведения выборов в ДНР и ЛНР.
ИА Новороссия вчера в 00:50
Общество
Дженнифер Лопес стала главной звездой показа Versace
Главной звездой показа Versace в рамках миланской Недели моды стала Дженнифер Лопес, пишет storinka.com.ua.
Srnsk вчера в 14:27
Происшествия
В Таджикистане ранили двух российских военных
BFM.ru вчера в 11:02
Политика
Глава МИД Японии заявил о планах обсудить с Лавровым мирный договор
Министр иностранных дел Японии Тосимицу Мотэги на предстоящей встрече с главой МИД России Сергеем Лавровым рассчитывает провести обмен мнениями по мирному договору.
РБК вчера в 23:47
Культура
Шустер подаст в суд на Коломойского
Известный телеведущий Савик Шустер сообщил, что обратится в суд с иском о защите чести и достоинства к украинскому олигарху Игорю Коломойскому.
Газета.Ru вчера в 06:08
Общество
Росгидромет обнародовал прогноз погоды на зиму
Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромет) опубликовала прогноз погоды в регионах России с октября по март.
РБК 20 сентября в 08:26
Путешествия
Названы основные причины смерти российских туристов в Турции
Ранее российский посол в Анкаре Алексей Ерхов рассказал РИА Новости, что нынешний туристический сезон "оказался очень тяжелым в том, что касается числа происшествий с российскими туристами на юге Турции".
РИА Новости вчера в 20:36
Авто
В МВД предупредили автовладельцев о новой волне угонов
МВД РФ предупредило автовладельцев об очередной волне автомобильных угонов.
Аргументы недели вчера в 09:44
Единоборства
Россия заняла второе место на ЧМ по боксу в Екатеринбурге
В Екатеринбурге завершился XX чемпионат мира по боксу. Финальные бои прошли 21 сентября.
Московский Комсомолец Екатеринбург 02:26
Политика
Главред Wikileaks рассказал об условиях содержания Ассанжа в тюрьме
Главный редактор Wikileaks Кристинн Храфнссон рассказал о том, в каких условиях британские власти содержат основателя организации Джулиана Ассанжа.
Газета.Ru вчера в 19:07
Общество
Гороскоп на 21 – 27 сентября: кому повезет на следующей неделе
Что ждет нас на неделе с 21-27 сентября. Посмотрим, кому повезет, а кому нужно быть особенно аккуратными.
Алтайская правда 19 сентября в 22:33
Политика
Госдеп обвинил Россию в неподобающем обращении со «Свидетелями Иеговы»
Ортэгус от лица США призвала российских властей уважать права людей на свободу вероисповедания и не обвинять "Свидетелей Иеговы" в экстремизме.
Газета.Ru вчера в 22:33
Экономика
Mitsubishi потеряла $320 млн из-за сделок одного трейдера
Petro-Diamond Singapore (PDS) — сингапурское подразделение Mitsubishi — понесло убытки в размере около $320 млн от несанкционированной торговли сырой нефти.
РБК вчера в 01:00
Политика
Премьер Словакии напомнил о роли Красной Армии в освобождении страны
РИА Новости вчера в 17:43
Культура
Похудевшего актера Александра Семчева перестали приглашать на съемки
Популярного российского актера Александра Семчева, который резко похудел, перестали приглашать на съемки.
Актуальные Новости вчера в 03:36