Политика

РИА НовостиРИА НовостиПорошенко рассказал о непременном возвращении Крыма в состав Украины

Экс-президент Украины Петр Порошенко выразил мнение, что Крым обязательно вернется в ее состав. С таким заявлением он выступил после просмотра фильма "Домой", в котором говорится о жизни крымско-татарской семьи.
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