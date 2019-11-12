Политика
РИА НовостиПорошенко рассказал о непременном возвращении Крыма в состав Украины
Экс-президент Украины Петр Порошенко выразил мнение, что Крым обязательно вернется в ее состав. С таким заявлением он выступил после просмотра фильма "Домой", в котором говорится о жизни крымско-татарской семьи.
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Происшествия
Воспитательница утонула в бассейне детского сада в Уфе
Известия вчера в 09:09
Политика
Вице-премьер Украины заявил о готовности к снятию санкций с России
Как отметил Кулеба, в случае такого решения в отношении санкций «лавина «зрады» сойдёт однозначно».
RT на русском 04:44
Хоккей
Канадский хоккеист сравнил жизнь в России с тюрьмой
На момент трансфера хоккеиста магнитогорский «Металлург» являлся действующим чемпионом России.
RT на русском 10:18
Общество
Адвокат Дмитрия Ананьева опроверг отзыв у него гражданства Кипра
Бывшего совладельца Промсвязьбанка Дмитрия Ананьева нет среди россиян, которых власти Кипра решили лишить «золотых» паспортов, рассказал «Ведомостям» адвокат бизнесмена Сергей Ковалев.
Ведомости 11:00
Происшествия
Стало известно о еще одной жертве историка Соколова
По вине доцента Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) Олега Соколова, убившего и расчленившего аспирантку Анастасию Ещенко, в 1981 году погиб человек.
Lenta.ru 10:01
Общество
У известной украинской телеведущей обнаружили рак
Ведущая украинского телеканала «1+1» Алла Мазур рассказала, что у нее обнаружили злокачественную опухоль.
Lenta.ru 13:07
Общество
В Сети появилась петиция в поддержку Олега Соколова
На сайте общественных петиций change.org появился документ в защиту доцента Олега Соколова, обвиняемого в убийстве аспирантки СПбГУ, с которой он состоял в личных отношениях.
REGNUM 03:22
Политика
Правительство Польши ушло в отставку
Правительство Польши уходит в отставку после прошедших в стране 13 октября парламентских выборов.
РИА Новости 09:45
Политика
Лукашенко назвал условие для отмены смертной казни в Белоруссии
Президент Белоруссии сообщил, что Евросоюз требует от страны отмены смертной казни, уточнив, что власти часто проводят опросы общественного мнения по этому вопросу.
РБК 11:49
Культура
Уилл Смит снял свою версию «Матрицы»
Уилл Смит вместе со старшим сыном Треем снял свою версию «Матрицы». Актер опубликовал в Instagram архивное семейное видео.
Культуромания 12:41
Политика
Лавров пообещал решить проблему с выборами 2020 года в США
Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров шуткой ответил на вопрос, как Москва готовится к выборам президента США, которые пройдут в 2020 году.
РБК 06:30
Наука
Ученые обнаружили связь между качеством сна и тревожностью
Между качеством сна и уровнем тревожности человека на следующий день существует прямая связь, к такому выводу пришли ученые Калифорнийского университета.
Профиль 10 ноября в 11:56
Музыка
Тилль Линдеманн выступит в Петербурге с сольным проектом
Петербургский дневник 10:16
Наука
Представлены самые интересные номинации Шнобелевской премии 2019
Шнобелевская премия в 2019 году представила очень много любопытных и порой даже смешных открытий.
OAnews 13:28
Шоу-бизнес
Домогаров заменил Пугачевой Галкина на премьере «Греха»
Певица Алла Пугачева посетила премьеру фильма Андрея Кончаловского "Грех" в Москве, сообщает Teleprogramma.pro.
Газета.Ru 03:04
Армия и оружие
Израильские военные уничтожили командира «Исламского джихада» в Газе
Влиятельный командир палестинской группировки «Исламский джихад» Баха Абу аль-Ата погиб во время израильского удара по его дому в Газе.
Телеканал 360° 01:37
Политика
Глава Пентагона по-русски ответил на вопрос об импичменте Трампа
Эспер несколько раз ответил отрицательно, но затем его еще раз спросили "придет ли конец карьере Виндмана".
РИА Новости 11:42
Экономика
Дитрих попросил выделить РЖД 40 млрд рублей из ФНБ
Министр транспорта Евгений Дитрих обратился к премьеру Дмитрию Медведеву с просьбой предоставить РЖД средства Фонда национального благосостояния (ФНБ), находящиеся на счетах ВТБ, сообщает РБК.
Ведомости 07:59
Экономика
«Нафтогаз» через суд лишил «Газпром» платежей по облигациям в иенах
В меморандуме «Газпрома», на который ссылается Интерфакс-Украина, говорится, что компании известно о судебном приказе, который запрещает GazAsia Capital S.A. проводить платежи в пользу «Газпрома» по 10-летним бондам объемом 65 млрд иен, которые были размещены в декабре 2018 года.
Profinance.ru вчера в 09:42
Политика
Bloomberg: Путин не хочет делать «подарок» Нетаньяху
По словам источников агентства, Путин не хочет делать "подарок" к выборам израильскому премьер-министру Биньямину Нетаньяху.
Газета.Ru 12:09
Общество
Екатерину Андрееву удивила зарплата Андрея Малахова
РИА Новости 07:56
Общество
Два подсолнечных масла попали в черный список «Росконтроля»
Два подсолнечных масла после проверки «Росконтроля» внесены в черный список — «Каролина» и «Селяночка».
NewInform 03:00
Шоу-бизнес
Стало известно о вторичной глиобластоме Анастасии Заворотнюк
Стало известно о вторичной глиобластоме Анастасии Заворотнюк В Сети появилась новая информация о состоянии Анастасии Заворотнюк.
Экспресс газета 01:44
Политика
Моралес вылетел из Боливии в Мексику
Самолет, на борту которого находится подавший в отставку с президентского поста Эво Моралес, вылетел из Боливии.
РИА Новости вчера в 22:30
Политика
Пристайко рассказал о требованиях украинцев договориться с Путиным
Глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил о требованиях украинцев к лидеру страны Владимиру Зеленскому наладить взаимодействие с президентом России Владимиром Путиным.
RT на русском 08:14
Общество
На Дальнем Востоке могут вернуть прежний возраст выхода на пенсию
Для жителей Дальневосточного федерального округа могут вернуть прежний возраст выхода на пенсию в качестве меры по снижению оттока населения, заявил глава комитета Госдумы по региональной политике, проблемам Севера и Дальнего Востока Николай Харитонов.
RT на русском вчера в 23:46
Происшествия
В Тюмени от менингита умер курсант
В департаменте здравоохранения Тюменской области сообщили, что курсант Тюменского высшего военно-инженерного командного училища имени маршала инженерных войск А. И. Прошлякова скончался от менингоккового менингита.
Московский Комсомолец 02:53
Происшествия
Сбившая «пьяного мальчика» в Балашихе женщина вышла на свободу
Ольга Алисова, признанная виновной в ДТП в Балашихе, в результате которого погиб шестилетний мальчик, вышла на свободу из колонии-поселения.
РБК 10:21
Шоу-бизнес
Шепелев сделал предложение возлюбленной
Шоумен уже сделал предложение своей возлюбленной, в ближайшее время они намерены оформить отношения в ЗАГС.
Московский Комсомолец 07:07