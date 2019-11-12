Экс-президент Украины Петр Порошенко выразил мнение, что Крым обязательно вернется в ее состав. С таким заявлением он выступил после просмотра фильма "Домой", в котором говорится о жизни крымско-татарской семьи.

Порошенко рассказал о непременном возвращении Крыма в состав Украины

Хоккей Канадский хоккеист сравнил жизнь в России с тюрьмой На момент трансфера хоккеиста магнитогорский «Металлург» являлся действующим чемпионом России.

Общество Адвокат Дмитрия Ананьева опроверг отзыв у него гражданства Кипра Бывшего совладельца Промсвязьбанка Дмитрия Ананьева нет среди россиян, которых власти Кипра решили лишить «золотых» паспортов, рассказал «Ведомостям» адвокат бизнесмена Сергей Ковалев.

Происшествия Стало известно о еще одной жертве историка Соколова По вине доцента Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) Олега Соколова, убившего и расчленившего аспирантку Анастасию Ещенко, в 1981 году погиб человек.

Общество У известной украинской телеведущей обнаружили рак Ведущая украинского телеканала «1+1» Алла Мазур рассказала, что у нее обнаружили злокачественную опухоль.

Общество В Сети появилась петиция в поддержку Олега Соколова На сайте общественных петиций change.org появился документ в защиту доцента Олега Соколова, обвиняемого в убийстве аспирантки СПбГУ, с которой он состоял в личных отношениях.

Политика Правительство Польши ушло в отставку Правительство Польши уходит в отставку после прошедших в стране 13 октября парламентских выборов.

Политика Лукашенко назвал условие для отмены смертной казни в Белоруссии Президент Белоруссии сообщил, что Евросоюз требует от страны отмены смертной казни, уточнив, что власти часто проводят опросы общественного мнения по этому вопросу.

Культура Уилл Смит снял свою версию «Матрицы» Уилл Смит вместе со старшим сыном Треем снял свою версию «Матрицы». Актер опубликовал в Instagram архивное семейное видео.

Политика Лавров пообещал решить проблему с выборами 2020 года в США Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров шуткой ответил на вопрос, как Москва готовится к выборам президента США, которые пройдут в 2020 году.

Наука Ученые обнаружили связь между качеством сна и тревожностью Между качеством сна и уровнем тревожности человека на следующий день существует прямая связь, к такому выводу пришли ученые Калифорнийского университета.

Наука Представлены самые интересные номинации Шнобелевской премии 2019 Шнобелевская премия в 2019 году представила очень много любопытных и порой даже смешных открытий.

Шоу-бизнес Домогаров заменил Пугачевой Галкина на премьере «Греха» Певица Алла Пугачева посетила премьеру фильма Андрея Кончаловского "Грех" в Москве, сообщает Teleprogramma.pro.

Армия и оружие Израильские военные уничтожили командира «Исламского джихада» в Газе Влиятельный командир палестинской группировки «Исламский джихад» Баха Абу аль-Ата погиб во время израильского удара по его дому в Газе.

Политика Глава Пентагона по-русски ответил на вопрос об импичменте Трампа Эспер несколько раз ответил отрицательно, но затем его еще раз спросили "придет ли конец карьере Виндмана".

Экономика Дитрих попросил выделить РЖД 40 млрд рублей из ФНБ Министр транспорта Евгений Дитрих обратился к премьеру Дмитрию Медведеву с просьбой предоставить РЖД средства Фонда национального благосостояния (ФНБ), находящиеся на счетах ВТБ, сообщает РБК.

Экономика «Нафтогаз» через суд лишил «Газпром» платежей по облигациям в иенах В меморандуме «Газпрома», на который ссылается Интерфакс-Украина, говорится, что компании известно о судебном приказе, который запрещает GazAsia Capital S.A. проводить платежи в пользу «Газпрома» по 10-летним бондам объемом 65 млрд иен, которые были размещены в декабре 2018 года.

Политика Bloomberg: Путин не хочет делать «подарок» Нетаньяху По словам источников агентства, Путин не хочет делать "подарок" к выборам израильскому премьер-министру Биньямину Нетаньяху.

Общество Два подсолнечных масла попали в черный список «Росконтроля» Два подсолнечных масла после проверки «Росконтроля» внесены в черный список — «Каролина» и «Селяночка».

Шоу-бизнес Стало известно о вторичной глиобластоме Анастасии Заворотнюк Стало известно о вторичной глиобластоме Анастасии Заворотнюк В Сети появилась новая информация о состоянии Анастасии Заворотнюк.

Политика Моралес вылетел из Боливии в Мексику Самолет, на борту которого находится подавший в отставку с президентского поста Эво Моралес, вылетел из Боливии.

Политика Пристайко рассказал о требованиях украинцев договориться с Путиным Глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил о требованиях украинцев к лидеру страны Владимиру Зеленскому наладить взаимодействие с президентом России Владимиром Путиным.

Общество На Дальнем Востоке могут вернуть прежний возраст выхода на пенсию Для жителей Дальневосточного федерального округа могут вернуть прежний возраст выхода на пенсию в качестве меры по снижению оттока населения, заявил глава комитета Госдумы по региональной политике, проблемам Севера и Дальнего Востока Николай Харитонов.

Происшествия В Тюмени от менингита умер курсант В департаменте здравоохранения Тюменской области сообщили, что курсант Тюменского высшего военно-инженерного командного училища имени маршала инженерных войск А. И. Прошлякова скончался от менингоккового менингита.

Происшествия Сбившая «пьяного мальчика» в Балашихе женщина вышла на свободу Ольга Алисова, признанная виновной в ДТП в Балашихе, в результате которого погиб шестилетний мальчик, вышла на свободу из колонии-поселения.