Политика

RT на русскомRT на русскомПорошенко рассказал о шансе Украины «вернуть» Крым

Как сообщает РИА Новости, по мнению Порошенко, «уникальный шанс» Украины заключается в том, что на фоне падения цен на нефть и «глубокого кризиса» в России якобы не смогут финансировать полуостров. Это, а также международная солидарность с Украиной, по мнению Порошенко, позволит «вернуть» Крым.
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Порошенко рассказал о шансе Украины «вернуть» Крым

RT на русскомвчера в 23:20

Порошенко в снижении ВВП России увидел «уникальный шанс» вернуть Крым

РБКвчера в 21:39

Порошенко заявил о шансе Украины «вернуть» Крым

РИА Новостивчера в 18:16

Порошенко заявил, что у Киева есть «уникальный шанс» вернуть Крым

Газета.Ruвчера в 18:50

Порошенко заявил об «уникальном шансе» вернуть Крым

Lenta.ruвчера в 18:42

Порошенко сообщил об «уникальном шансе» «вернуть» Крым

Московский Комсомолецвчера в 18:40

Порошенко: У Украины есть уникальный шанс вернуть Крым

РЕН ТВвчера в 20:52
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Авто

Для российских водителей с 1 июля будут действовать новые правила

В России с 1 июля вступит в силу ряд новых правил для автомобилистов, передает Autonews.
Газета.Ru вчера в 15:05
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Общество

Сын Хрущева умер от огнестрельного ранения в голову

Сергей Хрущев родился в 1935 году в семье первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева и Нины Кухарчук.
РИА Новости вчера в 10:01
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Здоровье

Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 26 июня

Ситуация в России Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом превысило 613 тыс. (7113 за сутки).
РБК 00:30
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Кино

В США белые актрисы отказались от «этнических» ролей

Решение отказаться от своих ролей в пользу более этнически подходящих артисток, приняли в США две белые актрисы, занятые в озвучивании мультфильмов, об этом 25 июня сообщает портал Collider.com Первой такое решение приняла Дженни Слейт, которая ранее озвучивала девочку-негритянку из мультсериала «Большой рот» компании Netflix.
ИА Красная Весна вчера в 18:18
Гаджеты

Samsung выпустил изогнутый игровой монитор Odyssey G9 нового поколения

АК&М вчера в 09:24
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Общество

Потерявшую туфлю участницу парада в Калининграде наградили

Участнице парада в Калининграде Ксении Кальчинской, потерявшей туфлю, но не сбившей строй, вручили памятную медаль, заявил РИА Новости представитель Балтийского флота Роман Мартов.
РИА Новости вчера в 17:54
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Общество

В Петербурге на параде обнаружился ветеран уровня Сталина и Жукова

В трансляции Шепелин заметил «ветерана уровня Сталина и Жукова».
FreeNews-Volga вчера в 01:15
Политика

Песков прокомментировал отъезд Лукашенко

Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков назвал несоответствующими действительности некоторые сообщения СМИ о том, что президент Белоруссии Александр Лукашенко покинул Москву сразу же после Парада Победы и возложения цветов в Александровском саду.
CT news вчера в 08:26
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Общество

Добровольцы рассказали о самочувствии после вакцинации от COVID-19

Самочувствие первой и второй групп добровольцев, которые участвуют в испытании вакцины от коронавируса, проводимом Минобороны совместно с Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, хорошее, сообщает газета "Красная Звезда".
РИА Новости 00:23
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Армия и оружие

В США считают ледокол «Иван Папанин» наступательным вооружением

Головной патрульный корабль ледового класса проекта 23550 "Иван Папанин" был спущен на воду в октябре 2019 года, он должен быть сдан 25 ноября 2023-го.
РИА Новости вчера в 12:58
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Общество

Deloitte назвала главные тревоги миллениалов и поколения Z

В список главных тревог российских миллениалов попали здравоохранение, распределение богатств и коррупция, а в тройке лидеров в мире — изменение климата, личная безопасность и безработица.
РБК 00:00
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Общество

Гидрометцентр предупредил о температурных аномалиях в июне

Температурные аномалии ожидаются в июне на большей части территории России. Соответствующий прогноз опубликован на сайте Гидрометцентра.
РБК 24 июня в 22:43
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Футбол

Игорь Акинфеев рассказал о переживаниях после пропущенного гола от Южной Кореи на ЧМ-2014

BetOn вчера в 11:46
Армия и оружие

Новые образцы техники и вооружения показали на параде Победы в Москве

РИА Новости / Евгений Биятов Ряд новых образцов вооружения военной техники был представлен на параде Победы на Красной площади в Москве.
РЕН ТВ 24 июня в 04:34
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Общество

Иностранным специалистам смягчили правила въезда в Россию

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение правительства, разрешающее въезд в Россию высококвалифицированным иностранным специалистам.
ТАСС вчера в 12:13
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Происшествия

Стали известны мотивы солдата, повредившего перед парадом машину ФСО

Москва, 26 июня 2020, 08:33 — REGNUM Солдат-срочник Никита Еременко, который повредил машину ФСО перед парадом Победы в Москве, был забракован сотрудниками военной контраразведки ФСБ и психологами еще за неделю до шествия.
REGNUM 01:33
Кино

Премьера нового фильма Нолана «Довод» вновь перенесена

Фильм выйдет 12 августа 2020 года. Изначально лента должна была выйти 17 июля, позже дата была перенесена на 31-е число того же месяца.
News.ru 00:09
Игры

CD Projekt RED представила новый трейлер игры Cyberpunk 2077

Российская газета вчера в 13:01
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Происшествия

Суд признал незаконным обыск у убитого из-за хищения обоев уральца

Кировский районный суд Екатеринбурга признал незаконным полицейский обыск дома у 27-летнего Владимира Таушанкова, который был убит 31 мая при штурме квартиры, после того как его заподозрили в разбое из-за хищения обоев из строительного магазина.
РБК вчера в 05:33
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Общество

Электронные трудовые книжки набирают популярность

Ранее ЦДИ писал о том, что работодатели в Псковской области с начала года начали вести электронные трудовые книжки.
ЦДИ ПО вчера в 12:54
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Шоу-бизнес

Асмус прокомментировала слухи о фейковом разводе с Харламовым

Актриса Кристина Асмус прокомментировала слухи о фейковом разводе с резидентом Comedy Club Гариком Харламовым.
Lenta.ru вчера в 13:55
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Общество

Власти допустили введение ответственности для перевозчиков санкционки

Вопрос о наказании для транспортных компаний, которые ввозят в Россию попавшие под эмбарго продукты, обсуждался на состоявшемся на прошлой неделе совещании у вице-премьера Виктории Абрамченко, сообщил РБК один из участников встречи.
РБК 01:30
Экономика

Для бизнеса продлили срок подачи заявлений на получение субсидий

До 1 июля продлен срок подачи заявлений на получение безвозмездных субсидий за апрель для представителей малого и среднего бизнеса из наиболее пострадавших из-за пандемии отраслей.
ТИА вчера в 05:07
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Кино

Вышел трейлер хоррора «Кольская сверхглубокая»

Кинокомпания «Вольга» опубликовала трейлер фильма «Кольская сверхглубокая», который был снят режиссером Арсением Сюхиным в жанре триллера.
Что происходит 24 июня в 07:28
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Футбол

Черчесов призвал проголосовать за поправки в Конституцию

Как сообщает «Чемпионат», главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов призывает граждан голосовать за поправки в Конституцию РФ.
CT news вчера в 18:07
Шоу-бизнес

Ксения Собчак попала в больницу со сломанным носом

Журналистка Ксения Собчак в своем блоге заявила, что сломала нос после неудачного падения и получила сотрясение мозга.
iReactor вчера в 08:48
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Общество

Составлен антинаркотический рейтинг регионов РФ

Москва, 26 июня 2020, 08:43 — REGNUM Эксперты федерального проекта «Трезвая Россия» составили рейтинг регионов РФ по степени результативности антинаркотической работы, сообщает RT со ссылкой на копию доклада.
REGNUM 01:43
Космос

В атмосферу Земли за полгода вошло около тысячи метеоров

РИА Новости вчера в 05:32
Шоу-бизнес

Фотограф Роман Родин показал фигуру Пугачевой в купальнике

Снимок на своей страничке в социальной сети Instagram опубликовал личный фотограф и биограф Примадонны Роман Родин.
Экономика сегодня вчера в 09:32
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Общество

В РФ отложили тестирование на алкоголь и наркотики при получении прав

Тестирования водителей на алкоголь и наркотики при медицинском освидетельствовании при получении и обмене прав решили отложить до 1 января 2021 года.
BFM.ru 00:35
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