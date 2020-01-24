Политика
РИА НовостиДопрос Порошенко в Госбюро расследований длился более трех часов
Допрос бывшего президента Украины Петра Порошенко в государственном бюро расследований завершился, он был у следователей более трех часов, передает корреспондент РИА Новости.
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Автоматически обработано 7059 источников, обновлено в 13:05, Ашберн
Политика
Глава МЧС счел неэтичным поведение главы Чувашии
Глава МЧС России Евгений Зиничев назвал недопустимым поведение главы Чувашии Михаила Игнатьева, который на вручении ключей от пожарных машин сотрудникам МЧС, поднял руку с ключами вверх, чтобы сотрудник подпрыгнул.
Футбол
РФС признал неправомерным переизбрание Прядкина президентом РПЛ
Избирательный комитет Российского футбольного союза (РФС) признал неправомерным переизбрание Сергея Прядкина на пост президента Российской премьер-лиги (РПЛ).
Политика
Болгария высылает двух российских дипломатов
Власти Болгарии объявили персонами нон грата двух российских дипломатов, в отношении которых прокуратура страны ранее завела дело о шпионаже.
Общество
Население России сокращается второй год подряд
Численность населения России в 2019 году продолжила сокращаться, но темпы убыли снизились, сообщили в Росстате.
Фигурное катание
Фигуристка Трусова установила личный рекорд в короткой программе на ЧЕ
Россиянка Александра Трусова установила личный рекорд в короткой программе на чемпионате Европы по фигурному катанию в австрийском Граце.
Армия и оружие
Пентагон назвал число пострадавших военных при обстреле баз в Ираке
Официальный представитель Пентагона Джонатан Хоффман сообщил, что в общей сложности 34 военнослужащих США пострадали при обстреле баз в Ираке.
Спорт
Горячкина сравняла счёт в матче за титул чемпионки мира по шахматам
Россиянка Александра Горячкина в решающей, 12-й партии белыми фигурами победила китаянку Цзюй Вэньцзюнь в матче за звание чемпионки мира по шахматам.
Политика
Путин не стал пожимать руку Пенсу
Политика
Лукашенко: Белоруссию «поставили раком» по углеводородам
Президент Белоруссии Александр Лукашенко отметил, что республику "поставили раком" по углеводородам. Об этом сообщает телеканал CTV.
Происшествия
В Пензе на уроке скончался школьник
Как сообщила региональный уполномоченный по правам ребенка Елена Столярова, мальчику стало плохо за партой.
Шоу-бизнес
Алсу: «В вашем одобрении моя дочь не нуждается»
«В вашем одобрении моя дочь точно не нуждается», — написала артистка.
Наука
Змеи признаны первоисточником китайского коронавируса
В результате ученые пришли к выводу, что новый вирус 2019-nCoV оказался комбинацией выявленного у летучих мышей коронавируса и коронавируса неизвестного происхождения.
Экономика
Уплата налогов за снятие пенсионных накоплений может измениться
Минфин рассматривает альтернативный вариант уплаты налога за единовременное получение пенсионных накоплений по новой схеме — гарантированному пенсионному продукту.
Происшествия
Гомофоба осудят за убийство шваброй российских пенсионеров-геев
Чтобы скрыть преступление, Фет-Оглы избил руками, а также деревянной шваброй и металлическим совком второго пенсионера, которому было 64 года.
Гаджеты
Обнаружен неудаляемый Android-вирус
Неудаляемый Android-вирус был обнаружен специалистами по кибербезопасности в приложениях из Google Play.
Биатлон
Херманн выиграла гонку на 15 км на этапе Кубка мира в Словении
В пятницу на шестом этапе Кубка мира, который проходит в словенской Поклюке, прошла индивидуальная гонка на 15 км у женщин.
Шоу-бизнес
Дмитрий Маликов вместе с семьей отмечает день рождения сына Марка
Девушка делится, что еще вчера переживала и готовилась к сегодняшнему дню рождению брата.
Происшествия
Домашний арест отменили министру здравоохранения Ростовской области
Ленинский районный суд Ростова не стал продлевать домашний арест Быковской, о котором просило следствие.
Армия и оружие
При обстрелах боевиками Алеппо погибли 11 человек
Боевики совершили за сутки 48 обстрелов города Алеппо, в результате чего погибли 11 человек, еще 30 получили ранения.
Политика
Госдеп сообщил, что Помпео 1 февраля встретится с Лукашенко
Госсекретарь США Майкл Помпео 1 февраля в Минске встретится с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.
Общество
Полиции и Росгвардии в Москве и Петербурге установили надбавку
Глава российского правительства Михаил Мишустин подписал постановления, согласно которым полицейские и росгвардейцы в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге и Ленинградской области будут получать надбавку к окладу в зависимости от сложности выполняемых задач.
Хоккей
«Авангард» отстранил тренера, который бил клюшкой детей по голове
Сегодня в сети появилось видео, на котором тренер команды «Авангард» 2010 года рождения Игорь Николаев во время тренировки бил детей по голове клюшкой.
Происшествия
Шесть человек погибли при стрельбе в Германии
В немецком городе Рот-ам-Зе (административный округ Штутгарт, более 500 км от Берлина) в результате стрельбы погибли шесть человек, сообщает Focus Online.
Общество
Ростуризм рекомендовал приостановить продажу туров в КНР
Туроператорам рекомендовано приостановить продажу туров в Китай.
Футбол
ЦСКА победил «Дандолк», Сигурдссон оформил дубль
ЦСКА одержал победу над «Дандолком» (2:0) в товарищеском матче. В составе москвичей дважды отличился форвард Арнор Сигурдссон.
Происшествия
«Аэрофлот» назвал грузчиков Шереметьево виновными в гибели двух котов
В ПАО "Аэрофлот" заявили "Газете.Ru", что аэропорт Шереметьево понесет ответственность за грузчиков, из-за которых два кота не пережили рейс SU101 из Нью-Йорка в Москву.
Происшествия
В Чите проверят данные о живущей в заброшенном доме семье с детьми
По данным СК, в помещении, в котором нашли мужчину и четырех детей в возрасте от трех до 11 лет, отсутствуют отопление и «элементарные бытовые условия».