Политика

РЕН ТВРЕН ТВПорошенко сбежал от допроса за границу

Экс-президент Украины Петр Порошенко не явится на допрос в ГБР, так как он находится за границей.
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с чего всё началось

Порошенко сбежал с Украины накануне ареста

Экс-президент Украины Петр Порошенко уехал из незалежной. Причем сделал он это накануне своего возможного ареста. В пятницу 13-го лидера «Еврпейской Солидарности» ждали на допрос в ГБР (Госбюро расследования).
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РБКвчера в 09:56

Порошенко сбежал с Украины накануне ареста

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Клип Little Big на песню Uno набрал более миллиона просмотров

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Lenta.ru 15:33
Авто

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Производители автомобильного тюнинг-ателье Ruf представили серийную версию необычного спорткара, созданного на базе Porsche 911.
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Общество

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РИА Новости 16:00
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Пассажиров круизного лайнера Costa Magica высадили в Гваделупе

Пассажиров круизного лайнера Costa Magica высадили в Гваделупе, сообщили в компании-судовладельце.
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Спринт в Квебеке полностью отменили. Несколько ведущих команд отказались участвовать в соревнованиях.
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Общество

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Правительство Санкт-Петербурга ввело запрет на проведение массовых мероприятий в городе из-за распространения коронавируса COVID-19, соответствующее постановление опубликовано на сайте правительства.
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Кадыров посоветовал не бояться коронавируса

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РИА Новости 15:58
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Неизвестные сообщили о минировании трех самолетов

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Переболевшие коронавирусом мужчины могут столкнуться с бесплодием

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В Нидерландах приблизились к созданию вакцины от коронавируса

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14 марта 1980 года при посадке в аэропорту Варшавы разбился Ил-62 "Николай Коперник" польской авиакомпании LOT, летевший из Нью-Йорка.
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Во Франции закрываются все кафе, рестораны и кинотеатры

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