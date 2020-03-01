Политика
РЕН ТВПорошенко сбежал от допроса за границу
Экс-президент Украины Петр Порошенко не явится на допрос в ГБР, так как он находится за границей.
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с чего всё началось
Экс-президент Украины Петр Порошенко уехал из незалежной. Причем сделал он это накануне своего возможного ареста. В пятницу 13-го лидера «Еврпейской Солидарности» ждали на допрос в ГБР (Госбюро расследования).Московский Комсомолец12 марта в 13:45
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