Как сообщало ИА REGNUM, ранее Порошенко должен был явиться на допрос 18 сентября 2019 года, но также его проигнорировал. Экс-президента Украины должны были допросить по делу о возможном злоупотреблении служебным положением и вмешательстве в деятельность судей в 2016 году.

Порошенко снова не явился на допрос в ГБР Украины

Общество МВД предложило ввести наказание за оскорбления полицейских в интернете МВД подготовило законопроект, который вводит ответственность за «посягательства на неприкосновенность чести и достоинства» полицейского в интернете.

Политика Малахов ответил на критику МИД Киргизии По мнению работников МИД, шоумен в ходе одного из выпусков своей программы позволил себе "некорректное" высказывание в адрес гражданина государства Исламбека Акбарова, ставшего участником смертельного ДТП, в котором погиб россиянин Александр Маругов.

Шоу-бизнес Бывшая сотрудница клиники решила продать СМИ фото больной Заворотнюк Бывшая сотрудница клиники, где проходит лечение актриса Анастасия Заворотнюк, пытается продать СМИ фотографии и видео больной знаменитости.

Гаджеты Core i9-9900KS обойдется покупателям дороже, чем Core i9-9900K Ранее сообщалось, что новый процессор обойдется покупателям в 500-600 долларов, однако указанная стоимость – рекомендованная цена Core i9-9900K, поэтому вряд ли информация достоверная.

Происшествия В Москве сотрудницы полиции пожаловались на приставания начальника В Москве две сотрудницы полиции отчаявшись самостоятельно решить деликатную проблему написали заявление в московский межрегиональный профсоюз полиции и Росгвардии с жалобой на своего начальника.

Экономика Лукашенко: Белоруссия ищет альтернативу российской нефти По словам белорусского лидера, искать альтернативные варианты покупки Белоруссией нефти приходится из-за налогового манёвра в нефтяной сфере РФ.

Здоровье Медики посоветовали отказаться от приема анальгетиков по утрам Ученый отметил, что, например, таблетки для снижения артериального давления лучше всего пить перед сном, потому что это позволит избежать утреннего пика давления и сердечного приступа.

Кино «К звёздам» Джеймса Грэя: Вращение блудного Брэда Питта В кинотеатрах стартовала картина «К звёздам» Джеймса Грэя, где герой Брэда Питта – отважный астронавт-одиночка Рой Макбрайд отправляется на край Солнечной системы чтобы найти и остановить обезумевшего отца.

Общество В МЧС объяснили необходимость запрета курения на балконах В МЧС России заявили, что изменения в правилах противопожарного режима, в частности запрет курения на балконах, направлены на повышение культуры безопасности, а также на сокращение количества жертв и пострадавших при пожарах.

Экономика Миссия МВФ заявила о безрезультатности борьбы с коррупцией на Украине Украине удалось восстановить макроэкономическую стабильность после кризиса в 2014–2015 годах, однако темпы роста ее экономики не позволяют догнать соседние страны, считает глава миссии Международного валютного фонда (МВФ) Рон ван Руден.

Политика Глава польской PGNIG поведал о предотвращении газовой трагедии По мнению Вожняка, если бы доступ не был ограничен, Польше просто не хватило бы газа, а такие "трагические перебои в поставках" недопустимы для поляков.

Политика Лавров и Помпео встретились на Генассамблее ООН Встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова с госсекретарем США Майком Помпео началась в Нью-Йорке на полях Генеральной Ассамблеи ООН, передает корреспондент РИА Новости.

Путешествия Саудовская Аравия ввела туристические визы За год до официального решения о введении туристических виз Эр-Рияд финансово поддерживал инициативы по улучшению имиджа королевства в мире, приглашая популярных иностранных блогеров в промотуры.

Политика Пушков посоветовал Пелоси перестать сотрясать воздух Спикеру Палаты представителей США Н. Пелоси пора бы научиться делать ответственные заявления, а не только сотрясать воздух в неуёмном стремлении свалить Трампа, — написал Пушков в Twitter.

Общество Тренера по кикбоксингу уволили за эротические фото 20-летней давности Тренер по кикбоксингу из Магнитогорска Екатерина Конопенко потеряла работу и чуть не попала под статью о невыполнении родительских обязанностей.

Кино Человек-паук вернется в киновселенную Marvel В начале сентября исполнительный директор Sony Pictures Тони Винчикерра заявлял, что Человек-паук не вернется в фильмы студии Marvel в ближайшее время.

Политика Лавров рассказал о последствиях возможного вступления Грузии в НАТО В случае вступления Грузии в НАТО отношения с альянсом ещё больше ухудшатся.

Армия и оружие Главному храму ВС РФ передали более тонны трофейного оружия В Ленинградской области военнослужащие и участники поискового батальона Западного военного округа в ходе торжественной церемонии передали более тонны немецкого оружия главному храму Вооруженных сил России.

Единоборства Чемпион мира по борьбе Дейк бросил вызов Нурмагомедову Двукратный чемпион мира по вольной борьбе в весовой категории до 79 кг американец Кайл Дейк выразил желание сразиться с действующим чемпионом UFC в лёгком весе Хабибом Нурмагомедовым.

Происшествия Украинские пограничницы убили новорожденного ребенка Во Львове две сотрудницы Госпогранслужбы убили младенца, сообщила пресс-служба Государственного бюро расследований.