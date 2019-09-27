Политика
Expert.ruПорошенко в очередной раз не явился на допрос
Экс-президент Украины Петр Порошенко снова проигнорировал повестку на допрос в Государственное бюро расследований.
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Политика
Клинцевич: кто в СНГ захочет иметь дело с Кулебой
В Совфеде сомневаются, что после заявлений СНГ будет иметь дело с вице-премьером Украины по вопросам интеграции с Евросоюзом Дмитрием Кулебой, передает корреспондент ИА REGNUM 27 сентября.
REGNUM 06:02
Происшествия
В Стамбуле произошло сильное землетрясение
В четверг на западе Турции произошло землетрясение магнитудой 5,9 балла.
РИА Новости Крым вчера в 13:52
Политика
В Сети высмеяли выражение лица Зеленского после слов Трампа о Путине
Телеведущая Ольга Скабеева обратила внимание на выражение лица президента Украины Владимира Зеленского после слов главы Белого дома Дональда Трампа о российском лидере Владимире Путине.
Взгляд.ру 25 сентября в 20:09
Политика
Бурджанадзе позитивно оценила встречу глав МИД России и Грузии
Лидер оппозиционной партии "Единая Грузия - Демократическое движение", бывший спикер парламента Нино Бурджанадзе позитивно оценивает прошедшую встречу глав МИД Грузии и России Давида Залкалиани и Сергея Лаврова и надеется, что переговоры продолжатся и улучшат отношения между странами.
РИА Новости 06:30
Армия и оружие
Беспилотник «Охотник» совершил первый полёт в паре с Су-57
RT на русском 05:50
Политика
Малахов ответил на критику МИДа Киргизии
Телеведущий Андрей Малахов ответил на критику киргизского МИДа, обвинившего его в некорректных высказываниях в адрес гражданина республики в эфире «России 1». Свою позицию Малахов разъяснил в статье, опубликованной на портале Starhit.
РБК 07:04
Политика
В Кремле прокомментировали запрет курения на балконах
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал введение запрета курить на балконах жилых домов.
RT на русском 05:51
Происшествия
В Москве арестовали девять собиравших деньги на теракты исламистов
Девять подозреваемых в финансировании деятельности ИГИЛ (запрещенная в России террористическая организация) заключены под стражу, сообщается на сайте ГСУ Следственного комитета России по Москве.
РБК 05:42
Армия и оружие
Южнокорейским разработчикам удалось защитить проект истребителя KF-X
Как сообщает "Nplus1", компания KAI сумела защитить "долгоиграющий" проект перспективного истребителя KF-X и намерена в ближайшее время приступить к сборке первого летного образца самолета.
Военное обозрение 06:10
Политика
Россия предложила лишить США заседаний Генассамблеи ООН
Заседание Первого комитета Генассамблеи ООН, занимающегося вопросами разоружения, должно быть перенесено из США в другую страну.
Газета.Ru 02:10
Автоспорт
Шварцман выиграл квалификацию Ф3 в Сочи
Результаты квалификации Позиция Пилот Команда Круги Время Отставание 1 Роберт Шварцман Prema Powerteam 14 1'52.
Motorsport.com Russia 06:37
Армия и оружие
Конашенков назвал число атаковавших базу Хмеймим дронов за два года
Официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что за два года почти 120 беспилотников террористов было уничтожено или обезврежено при попытке атак на базу Хмеймим в Сирии.
RT на русском 06:52
Кино
Добронравов рассказал о съемках седьмого сезона «Сватов»
Известный российский актер Федор Добронравов, известный по роли Ивана Будько, рассказал о съемках седьмого сезона сериала.
iReactor 24 сентября в 21:15
Политика
Трамп обещал помочь в «возвращении» Крыма, заявил Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что глава США Дональд Трамп в ходе встречи на Генассамблее ООН пообещал помочь в «возвращении» Крыма.
Парламентская газета вчера в 03:16
Политика
В Конгрессе признали отставание США от остального мира
Самая молодая конгрессвумен США, демократ Александрия Окасио-Кортес заявила, что США отстают от остального мира по многим вопросам.
Lenta.ru 05:45
Игры
В The Last of Us Part II не будет мультиплеера
Gmbox.ru вчера в 12:17
Политика
Госдума потребует лишить Deutsche Welle аккредитации за экстремизм
Комиссия Госдумы по делам о вмешательстве в дела России попросит МИД рассмотреть вопрос о лишении Deutsche Welle (DW) аккредитации, сообщил глава комиссии Василий Пискарев, сообщается на сайте Думы.
РБК 07:18
Наука
В Америке обнаружен новый вид круглых червей трех полов
Ученые из Калифорнийского технологического института (CALTECH, США) обнаружили новый вид червей, процветающих в экстремальных условиях соленого, насыщенного мышьяком озера Моно.
Научная Россия вчера в 18:22
Происшествия
Директор Аверина отрицает дебош актера в самолете
Как передает РИА Новости, директор Аверина Николай Коренев проинформировал общественность, что не знает, кто распространяет информацию о том, что актер якобы устроил пьяный дебош в самолете.
Вести.Ru вчера в 15:02
Общество
Главу штаба Навального в Архангельске приговорили к 400 часам работ
Прокуратура требовала наказать активиста 3 годами работ с удержанием 15% зарплаты, но суд принял другое решение — 400 часов обязательных работ.
REGNUM 06:12
Здоровье
Житель Кузбасса лечил рак молитвами в тайге
Москва 24 вчера в 09:52
Шоу-бизнес
Экс-супруг Заворотнюк рассказал о ее аресте за подделку документов
Как рассказал ее бывший муж Дмитрий Стрюков, артистку арестовывали за подделку документов при сделках с недвижимостью.
Московский Комсомолец 02:17
Музыка
Игорь Матвиенко собирался закрывать группу «Иванушки International»
Игорь Матвиенко признался, почему хотел закрыть известную группу «Иванушки International».
OAnews 07:08
Политика
Киев не договорился с МВФ о новой программе кредитования
Миссия Международного валютного фонда покинет Киев без оснований рекомендовать совету директоров МВФ заключить с Украиной новую программу кредитования.
ФАН вчера в 06:55
Происшествия
Два сотрудника СК погибли в ДТП в Ивановской области
Два сотрудника управления Следственного комитета по Ивановской области погибли в ДТП.
Известия вчера в 14:20
Армия и оружие
Опубликовано видео пуска ракеты «Оникс» на Чукотке
Опубликовано видео пуска сверхзвуковой противокорабельной крылатой ракеты «Оникс» на Чукотке.
RT на русском 03:36
Кино
Названа дата премьеры документального фильма о Децле
Клопс вчера в 15:02
Политика
Секретарь СНБО Украины Данилюк подал в отставку
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Данилюк подал заявление об отставке.
ТАСС 06:51