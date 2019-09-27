Экс-президент Украины Петр Порошенко снова проигнорировал повестку на допрос в Государственное бюро расследований.

Порошенко в очередной раз не явился на допрос

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