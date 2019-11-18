Политика
Lenta.ruПорошенко собрались лишить неприкосновенности
Государственное бюро расследований Украины (ГБР) уведомило Генпрокуратуру о том, что бывший президент Петр Порошенко получит статус подозреваемого по двум уголовным делам вместо статуса свидетеля. Информация об этом опубликована на официальном сайте ГБР.
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с чего всё началось
«Проект подозрения подготовлен и направлен в прокуратуру в рамках досудебного расследования уголовного производства относительно возможного неправомерного влияния на проведение конкурса по отбору кандидатов для назначения членов Высшего совета правосудия в марте—мае 2019 года», — говорится в сообщении ГБР.РБК04:26
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Наука
Кетогенная диета защитила мышей от гриппа
Ученые из Йельского университета обнаружили механизм воздействия кетогенной диеты на вирус гриппа.
Происшествия
Настю Рыбку обвинили в краже телефона и двух тысяч евро в Москве
Настя Рыбка вновь вляпалась в скандал, утверждает Telegram-канал "112". На этот раз ее обвинили в краже телефона и денег.
Политика
Минэнерго Украины ответило на предложение «Газпрома» по транзиту
Глава Минэнерго Украины Алексей Оржель заявил, что предложение "Газпрома" "Нафтогазу" продлить транзитный контракт или заключить новый сроком на один год со взаимным отказом от претензий неприемлемо.
Происшествия
ФСИН не комментирует информацию о попытке Соколова покончить с собой
Пресс-служба Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) по Санкт-Петербургу и Ленинградской области не стала комментировать информацию о попытке доцента Олега Соколова, зверски убившего свою возлюбленную аспирантку, покончить жизнь самоубийством в ходе следственного эксперимента.
Политика
Киев продолжит судиться с Москвой после возвращения кораблей
Киев даже после получения кораблей продолжит судиться с Москвой в рамках Международного трибунала ООН по морскому праву.
Музыка
За два дня клип Галустяна набрал более миллиона просмотров на YouTube
Клип Михаила Галустяна «Хочу тибя любицца» за 2 дня набрал более миллиона просмотров на YouTube.
Авто
Назван топ-10 автомобилей премиум-сегмента
Наука
Успех в обучении иностранному языку человеку предсказывает родной язык
Эксперты провели исследование, и выяснили, что успех обучения напрямую зависит от схожести иностранного языка с родным языком изучающего.
Политика
Путин и Макрон обсудили подготовку саммита в «нормандском формате»
Основное внимание Владимир Путин и Эммануэль Макрон уделили ситуации на Украине, подчеркнув, что проведение саммита в "нормандском формате" должно способствовать скорейшей и полной реализации Минских соглашений.
Общество
Россия пропустит конкурс «Мисс Вселенная» в США из-за проблем с визами
Команда конкурса "Мисс Россия" предприняла все усилия, чтобы РФ участвовала в конкурсе "Мисс Вселенная" в США в Атланте 8 декабря, но из-за организационных несостыковок и сложностей с оформлением визы от участия пришлось отказаться, сообщила РИА Новости директор конкурса "Мисс Россия" Анастасия Беляк.
Футбол
Президент ФК «Ростов» высказался о долгах клуба
Президент ФК «Ростов» Арташес Арутюнянц сделал публичное заявление о долгах клуба и планах по развитию команды.
Происшествия
СК проверит в Москве данные об оставленных в квартире восьмерых детях
Следователи в Москве совместно с прокуратурой организовали доследственную проверку по факту обнаружения в однокомнатной квартире восьмерых простуженных детей.
Здоровье
В Минздраве ответили на увольнение детского врача-трансплантолога
Минздрав России прокомментировал увольнение детского хирурга Михаила Каабака, единственного в России, кто проводил пересадку почек грудным детям весом менее 10 килограммов, из Национального медицинского исследовательского центра здоровья детей (НЦЗД).
Наука
В Японии обнаружены останки одной из первых в мире птиц
Японские ученые сообщили о завершении идентификации окаменелых останков древней птицы, которые были найдены еще в 2013 году.
Игры
Новую игру из серии Half-Life могут анонсировать до конца года
Инсайдерская информация сообщает, что на ближайшем The Game Awards 2019 разработчики представят очередную игру по франшизе Half-Life.
Общество
МВД Грузии задержало 37 человек в ходе разгона акции в Тбилиси
Общество
В Москву из Ирака прилетел самолет с российскими детьми
Самолет МЧС России доставил в Москву российских детей из Ирака, сообщает в понедельник, 18 ноября, пресс-служба Министерства здравоохранения.
Политика
Депутат Зеленского опубликовал компромат на коллег из «Слуги народа»
Исключенный из фракции «Слуга народа» депутат Верховной Рады Антон Поляков предал огласке кулуарные переговоры депутатов своей партии с руководством полиции Днепропетровской области.
Футбол
Швейцария и Дания вышли на Евро-2020
У хозяев забил Мэтт Доэрти, у гостей — Мартин Брэйтуэйт. Швейцария и Дания вышли на чемпионат Европы-2020.
Футбол
Гол Месси спас Аргентину от поражения в игре с Уругваем
Общество
Бронхиальная карцинома: выявляем рак легких
Одно из самых коварных заболеваний можно вовремя диагностировать, если обращать внимание на некоторые симптомы Рак легких, или бронхиальная карцинома, практически никогда не выявляется на ранних стадиях.
Шоу-бизнес
Джонни Деппа бросила невеста из России Полина Глен
Звезда Голливуда Джонни Депп снова одинок: Полина Глен, исполнительница танцев гоу-гоу из Петербурга, бросила своего возлюбленного и вернулась на родину.
Общество
Публикуем гороскоп на рабочую неделю 18 – 22 ноября
«Алтайская правда» представляет гороскоп на рабочую неделю с 18 по 22 ноября 2019 года для всех знаков зодиака.ОВЕН Вы снова полны энергии и претендуете на роль неформального лидера в своем коллективе.
Космос
Второй в мире космический аппарат вышел за пределы Солнечной системы
"Вояджер-2" вышел в межзвездное пространство на семь лет позже предшественника, сделав тур по Солнечной системе и уникальную работу - сфотографировал вблизи Уран и Нептун.
Политика
Израиль прокомментировал позицию США по поселениям на берегу Иордана
Израиль приветствовал решение США о признании израильских поселений на Западном берегу реки Иордан.
Политика
Япония отказалась платить $8 млрд за военные базы США
Гаджеты
Эксперты iFixit оценили новую клавиатуру 16-дюймового MacBook Pro
На днях компания Apple представила новый 16-дюймовый MacBook Pro.
Политика
В Госдуме отреагировали на заявление Лукашенко об условиях интеграции
Первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин выразил мнение насчет заявления президента Белоруссии Александра Лукашенко о том, что республика может отказаться от интеграции с Россией.
Происшествия
Убитую в Крыму пятилетнюю девочку похоронили
В Крыму на кладбище в селе Кропоткино Раздольненского района похоронили пятилетнюю девочку, в убийстве которой обвиняется ее отчим.
Общество
Журналисты попросили Роскомнадзор не штрафовать СМИ за ссылки с матом
Главные редакторы российских изданий обратились к главе Роскомнадзора Александру Жарову с просьбой отказаться от практики штрафов для СМИ, разместивших ссылки на страницы сторонних сайтов, содержащие ненормативную лексику.