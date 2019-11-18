с чего всё началось

Государственное бюро расследований Украины (ГБР) уведомило Генпрокуратуру о том, что бывший президент Петр Порошенко получит статус подозреваемого по двум уголовным делам вместо статуса свидетеля. Информация об этом опубликована на официальном сайте ГБР.

Политика Минэнерго Украины ответило на предложение «Газпрома» по транзиту Глава Минэнерго Украины Алексей Оржель заявил, что предложение "Газпрома" "Нафтогазу" продлить транзитный контракт или заключить новый сроком на один год со взаимным отказом от претензий неприемлемо.

Происшествия ФСИН не комментирует информацию о попытке Соколова покончить с собой Пресс-служба Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) по Санкт-Петербургу и Ленинградской области не стала комментировать информацию о попытке доцента Олега Соколова, зверски убившего свою возлюбленную аспирантку, покончить жизнь самоубийством в ходе следственного эксперимента.

Политика Киев продолжит судиться с Москвой после возвращения кораблей Киев даже после получения кораблей продолжит судиться с Москвой в рамках Международного трибунала ООН по морскому праву.

Политика Путин и Макрон обсудили подготовку саммита в «нормандском формате» Основное внимание Владимир Путин и Эммануэль Макрон уделили ситуации на Украине, подчеркнув, что проведение саммита в "нормандском формате" должно способствовать скорейшей и полной реализации Минских соглашений.

Общество Россия пропустит конкурс «Мисс Вселенная» в США из-за проблем с визами Команда конкурса "Мисс Россия" предприняла все усилия, чтобы РФ участвовала в конкурсе "Мисс Вселенная" в США в Атланте 8 декабря, но из-за организационных несостыковок и сложностей с оформлением визы от участия пришлось отказаться, сообщила РИА Новости директор конкурса "Мисс Россия" Анастасия Беляк.

Здоровье В Минздраве ответили на увольнение детского врача-трансплантолога Минздрав России прокомментировал увольнение детского хирурга Михаила Каабака, единственного в России, кто проводил пересадку почек грудным детям весом менее 10 килограммов, из Национального медицинского исследовательского центра здоровья детей (НЦЗД).

Футбол Швейцария и Дания вышли на Евро-2020 У хозяев забил Мэтт Доэрти, у гостей — Мартин Брэйтуэйт. Швейцария и Дания вышли на чемпионат Европы-2020.

Общество Бронхиальная карцинома: выявляем рак легких Одно из самых коварных заболеваний можно вовремя диагностировать, если обращать внимание на некоторые симптомы Рак легких, или бронхиальная карцинома, практически никогда не выявляется на ранних стадиях.

Общество Публикуем гороскоп на рабочую неделю 18 – 22 ноября «Алтайская правда» представляет гороскоп на рабочую неделю с 18 по 22 ноября 2019 года для всех знаков зодиака.ОВЕН Вы снова полны энергии и претендуете на роль неформального лидера в своем коллективе.

Космос Второй в мире космический аппарат вышел за пределы Солнечной системы "Вояджер-2" вышел в межзвездное пространство на семь лет позже предшественника, сделав тур по Солнечной системе и уникальную работу - сфотографировал вблизи Уран и Нептун.

Политика В Госдуме отреагировали на заявление Лукашенко об условиях интеграции Первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин выразил мнение насчет заявления президента Белоруссии Александра Лукашенко о том, что республика может отказаться от интеграции с Россией.

Происшествия Убитую в Крыму пятилетнюю девочку похоронили В Крыму на кладбище в селе Кропоткино Раздольненского района похоронили пятилетнюю девочку, в убийстве которой обвиняется ее отчим.