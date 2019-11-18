Политика
Lenta.ruПорошенко собрались лишить неприкосновенности
Государственное бюро расследований Украины (ГБР) уведомило Генпрокуратуру о том, что бывший президент Петр Порошенко получит статус подозреваемого по двум уголовным делам вместо статуса свидетеля. Информация об этом опубликована на официальном сайте ГБР.
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с чего всё началось
«Проект подозрения подготовлен и направлен в прокуратуру в рамках досудебного расследования уголовного производства относительно возможного неправомерного влияния на проведение конкурса по отбору кандидатов для назначения членов Высшего совета правосудия в марте—мае 2019 года», — говорится в сообщении ГБР.РБКвчера в 04:26
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К чему может привести возможное уголовное преследование Порошенко на Украине
RT на русскомвчера в 14:35
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Происшествия
В СКР сообщили причины обыска в СО РАН и рассказали об уголовном деле
Новосибирским следственным управлением СКР в отношении 77 — летнего сотрудника СО РАН возбуждено уголовное дело по статье «Превышение должностных полномочий» (ч. 1 ст. 286 УК РФ), сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Армия и оружие
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Евросоюз предложил обеспечить устойчивость гражданской авиации от помех в работе глобальной спутниковой навигационной системы.
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Американские астронавты не попали в экипажи кораблей «Союз»
Зарубежные астронавты впервые за 19 лет не вошли в экипажи российских космических кораблей "Союз", в октябре 2020 года и весной 2021 года могут отправиться трое россиян.
Политика
Украина отказалась считать возврат кораблей Россией актом доброй воли
Министр обороны Украины Андрей Загороднюк рассматривает возвращение украинских кораблей не как акт доброй воли, а как выполнение решения Международного морского трибунала.
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Компания из Кемерово выиграла суд в деле о налоговой выгоде
Суд впервые принял сторону компании по делу о налоговой выгоде, передаёт 18 ноября РБК.
Шоу-бизнес
Пригожин раскритиковал российских артистов за выступления в Латвии
Культура
В Подмосковье открылась выставка Марка Шагала
По информации Интерфакса, выставка работ известного художника Марка Шагала действует в музейном комплексе Новый Иерусалим в Истре.
Общество
Глава Якутии подтвердил строительство моста через реку Лену
Глава Якутии Айсен Николаев подтвердил, что одобрение строительства моста через реку Лену под Якутском от федеральных властей получено.
Происшествия
В Челябинске горит компрессорный завод
В Челябинске утром 19 ноября загорелся компрессорный завод. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе областного управления МЧС.
Происшествия
Охранника поместили под стражу после стрельбы в колледже Благовещенска
Происшествия
В Хабаровском крае ликвидирована лаборатория синтетических наркотиков
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Ученые назвали причину внезапной остановки сердца
Люди умирают от внезапной остановки сердца. Дайджест научной работы опубликован на сайте MedicalXpress.
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В Москве пропала журналистка агентства «Интерфакс»
Происшествия
Раненный пограничником в США россиянин отказался от общения с консулом
Российский гражданин Евгений Глущенко, раненный американским пограничником при попытке пересечь границу Мексики и США, отказался общаться с консулом РФ.
Политика
Рассекречены документы компартии Китая о лагерях для мусульман
В содержании раскрытых документов есть секретные личные указания генсека Си Цзиньпина (на 96 страницах) и Чэнь Цюаньго, занимающего пост первого секретаря КПК в СУАР.
Армия и оружие
Ким Чен Ын на учениях десантников заявил о важности подготовки к войне
Северокорейский лидер Ким Чен Ын посетил в понедельник учения военно-воздушных сил и сил ПВО и подчеркнул необходимость повышения готовности страны к войне, передает северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК).
Футбол
Команды Швейцарии и Дании отобрались на Евро-2020
Завершился отборочный турнир в группе D. Путевки в финальную стадию завоевали сборные Швейцарии и Дании.
Происшествия
В США при стрельбе в супермаркете погибли три человека
Общество
ЕС может перестать финансировать нефтегазовые и угольные проекты
Министры финансов Европы выпустили совместные заявления о намерении прекратить финансирование нефтегазовых и угольных проектов.
Киберспорт
Grinding Gear Games анонсировала Path of Exile 2
Студия Grinding Gear Games объявила о разработке второй части популярной RPG — Path of Exile 2. Соответствующее объявление разработчики сделали на ежегодном фестивале ExileCon.
Авто
Компания УАЗ разработает новый турбомотор
В 2020 году УАЗ планирует оснастить свои модели новым турбированным двигателем мощностью 180 лошадиных сил.
Технологии
Google заблокировала приложение от Xiaomi из-за угрозы слежки
Система Google Play Protect заблокировала предустановленное в смартфоны Xiaomi приложение Xiaomi Quick Apps.
Происшествия
СК проверит в Москве данные об оставленных в квартире восьмерых детях
Следователи в Москве совместно с прокуратурой организовали доследственную проверку по факту обнаружения в квартире восьмерых простуженных детей.
Происшествия
ФСИН не комментирует информацию о попытке Соколова покончить с собой
Пресс-служба Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) по Санкт-Петербургу и Ленинградской области не стала комментировать информацию о попытке доцента Олега Соколова, зверски убившего свою возлюбленную аспирантку, покончить жизнь самоубийством в ходе следственного эксперимента.
Экономика
В Госдуму внесли проект о минимальной планке зарплат бюджетников
Парламент Республики Северная Осетия — Алания внес в Госдуму законопроект о минимальном уровне зарплаты бюджетников.
Шоу-бизнес
Дмитрий Шепелев ответил на угрозы Леры Кудрявцевой
Скандал между Дмитрием Шепелевым и Лерой Кудрявцевой набирает обороты.
Армия и оружие
День ракетных войск и артиллерии отмечается в России
Вечером 21 ноября московское радио передало экстренное сообщение Совинформбюро, в котором говорилось об успешном наступлении советских войск.
Политика
Более 60% жителей России одобряют деятельность Путина
Как сообщало ИА REGNUM, количество граждан, одобряющих деятельность Владимира Путина на посту президента России, за месяц выросло на 2% — с 68% сентябре до 70% в октябре.
Происшествия
Для фигурантов дела о теракте в Петербурге просят пожизненные сроки
Музыка
За два дня клип Галустяна набрал более миллиона просмотров на YouTube
Клип Михаила Галустяна «Хочу тибя любицца» за 2 дня набрал более миллиона просмотров на YouTube.