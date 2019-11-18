Политика

Lenta.ruLenta.ruПорошенко собрались лишить неприкосновенности

Государственное бюро расследований Украины (ГБР) уведомило Генпрокуратуру о том, что бывший президент Петр Порошенко получит статус подозреваемого по двум уголовным делам вместо статуса свидетеля. Информация об этом опубликована на официальном сайте ГБР.
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с чего всё началось
«Проект подозрения подготовлен и направлен в прокуратуру в рамках досудебного расследования уголовного производства относительно возможного неправомерного влияния на проведение конкурса по отбору кандидатов для назначения членов Высшего совета правосудия в марте—мае 2019 года», — говорится в сообщении
 ГБР.
РБКвчера в 04:26

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В Генпрокуратуру передали документы о снятии депутатской неприкосновенности с Порошенко

ТАССвчера в 04:56

Госбюро расследований призвало снять неприкосновенность с Порошенко

РИА Новостивчера в 05:28

Порошенко хотят лишить неприкосновенности

Газета.Ruвчера в 06:27

К чему может привести возможное уголовное преследование Порошенко на Украине

RT на русскомвчера в 14:35

ГБР Украины выступило за привлечение Порошенко к уголовной ответственности

Известиявчера в 04:31

Госбюро расследований предложило обвинить Порошенко в захвате власти

РБКвчера в 04:26

Украинские следователи предложили обратиться к Раде с запросом о привлечении Порошенко к уголовной ответственности

Эхо Москвывчера в 05:00
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Автоматически обработано 7059 источников, обновлено вчера в 23:56, Ашберн
Происшествия

В СКР сообщили причины обыска в СО РАН и рассказали об уголовном деле

Новосибирским следственным управлением СКР в отношении 77 — летнего сотрудника СО РАН возбуждено уголовное дело по статье «Превышение должностных полномочий» (ч. 1 ст. 286 УК РФ), сообщает корреспондент ИА REGNUM.
REGNUM вчера в 03:08
Армия и оружие

ЕС предлагает защитить гражданскую авиацию от российских средств РЭБ

Евросоюз предложил обеспечить устойчивость гражданской авиации от помех в работе глобальной спутниковой навигационной системы.
Pravda.Ru вчера в 00:49
Общество

Американские астронавты не попали в экипажи кораблей «Союз»

Зарубежные астронавты впервые за 19 лет не вошли в экипажи российских космических кораблей "Союз", в октябре 2020 года и весной 2021 года могут отправиться трое россиян.
РИА Новости вчера в 19:15
Политика

Украина отказалась считать возврат кораблей Россией актом доброй воли

Министр обороны Украины Андрей Загороднюк рассматривает возвращение украинских кораблей не как акт доброй воли, а как выполнение решения Международного морского трибунала.
РИА Новости вчера в 15:49
Экономика

Компания из Кемерово выиграла суд в деле о налоговой выгоде

Суд впервые принял сторону компании по делу о налоговой выгоде, передаёт 18 ноября РБК.
REGNUM вчера в 10:05
Шоу-бизнес

Пригожин раскритиковал российских артистов за выступления в Латвии

РИА Новости вчера в 20:36
Культура

В Подмосковье открылась выставка Марка Шагала

По информации Интерфакса, выставка работ известного художника Марка Шагала действует в музейном комплексе Новый Иерусалим в Истре.
Mosaica.ru вчера в 05:22
Общество

Глава Якутии подтвердил строительство моста через реку Лену

Глава Якутии Айсен Николаев подтвердил, что одобрение строительства моста через реку Лену под Якутском от федеральных властей получено.
РИА Новости вчера в 05:31
Происшествия

В Челябинске горит компрессорный завод

В Челябинске утром 19 ноября загорелся компрессорный завод. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе областного управления МЧС.
REGNUM вчера в 23:08
Происшествия

Охранника поместили под стражу после стрельбы в колледже Благовещенска

Известия вчера в 20:20
Происшествия

В Хабаровском крае ликвидирована лаборатория синтетических наркотиков

REGNUM вчера в 21:23
Наука

Ученые назвали причину внезапной остановки сердца

Люди умирают от внезапной остановки сердца. Дайджест научной работы опубликован на сайте MedicalXpress.
Телеканал 360° вчера в 07:18
Происшествия

В Москве пропала журналистка агентства «Интерфакс»

RT на русском вчера в 12:04
Происшествия

Раненный пограничником в США россиянин отказался от общения с консулом

Российский гражданин Евгений Глущенко, раненный американским пограничником при попытке пересечь границу Мексики и США, отказался общаться с консулом РФ.
News.ru вчера в 13:22
Политика

Рассекречены документы компартии Китая о лагерях для мусульман

В содержании раскрытых документов есть секретные личные указания генсека Си Цзиньпина (на 96 страницах) и Чэнь Цюаньго, занимающего пост первого секретаря КПК в СУАР.
Наша версия 17 ноября в 07:16
Армия и оружие

Ким Чен Ын на учениях десантников заявил о важности подготовки к войне

Северокорейский лидер Ким Чен Ын посетил в понедельник учения военно-воздушных сил и сил ПВО и подчеркнул необходимость повышения готовности страны к войне, передает северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК).
РИА Новости 17 ноября в 20:59
Футбол

Команды Швейцарии и Дании отобрались на Евро-2020

Завершился отборочный турнир в группе D. Путевки в финальную стадию завоевали сборные Швейцарии и Дании.
Вести.Ru вчера в 17:33
Происшествия

В США при стрельбе в супермаркете погибли три человека

БИЗНЕС Online вчера в 14:06
Общество

ЕС может перестать финансировать нефтегазовые и угольные проекты

Министры финансов Европы выпустили совместные заявления о намерении прекратить финансирование нефтегазовых и угольных проектов.
Газета.Ru вчера в 23:21
Киберспорт

Grinding Gear Games анонсировала Path of Exile 2

Студия Grinding Gear Games объявила о разработке второй части популярной RPG — Path of Exile 2. Соответствующее объявление разработчики сделали на ежегодном фестивале ExileCon.
3DNews 16 ноября в 01:45
Авто

Компания УАЗ разработает новый турбомотор

В 2020 году УАЗ планирует оснастить свои модели новым турбированным двигателем мощностью 180 лошадиных сил.
Автоновости дня вчера в 01:22
Технологии

Google заблокировала приложение от Xiaomi из-за угрозы слежки

Система Google Play Protect заблокировала предустановленное в смартфоны Xiaomi приложение Xiaomi Quick Apps.
UfaTime.ru вчера в 22:13
Происшествия

СК проверит в Москве данные об оставленных в квартире восьмерых детях

Следователи в Москве совместно с прокуратурой организовали доследственную проверку по факту обнаружения в квартире восьмерых простуженных детей.
РБК вчера в 17:29
Происшествия

ФСИН не комментирует информацию о попытке Соколова покончить с собой

Пресс-служба Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) по Санкт-Петербургу и Ленинградской области не стала комментировать информацию о попытке доцента Олега Соколова, зверски убившего свою возлюбленную аспирантку, покончить жизнь самоубийством в ходе следственного эксперимента.
REGNUM вчера в 13:33
Экономика

В Госдуму внесли проект о минимальной планке зарплат бюджетников

Парламент Республики Северная Осетия — Алания внес в Госдуму законопроект о минимальном уровне зарплаты бюджетников.
РБК 15 ноября в 23:22
Шоу-бизнес

Дмитрий Шепелев ответил на угрозы Леры Кудрявцевой

Скандал между Дмитрием Шепелевым и Лерой Кудрявцевой набирает обороты.
Uznayvse.ru вчера в 12:44
Армия и оружие

День ракетных войск и артиллерии отмечается в России

Вечером 21 ноября московское радио передало экстренное сообщение Совинформбюро, в котором говорилось об успешном наступлении советских войск.
Тюменская линия вчера в 22:44
Политика

Более 60% жителей России одобряют деятельность Путина

Как сообщало ИА REGNUM, количество граждан, одобряющих деятельность Владимира Путина на посту президента России, за месяц выросло на 2% — с 68% сентябре до 70% в октябре.
REGNUM вчера в 04:11
Происшествия

Для фигурантов дела о теракте в Петербурге просят пожизненные сроки

RT на русском вчера в 09:21
Музыка

За два дня клип Галустяна набрал более миллиона просмотров на YouTube

Клип Михаила Галустяна «Хочу тибя любицца» за 2 дня набрал более миллиона просмотров на YouTube.
Мойка78 17 ноября в 06:04
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