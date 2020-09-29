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Известия
Известия

Порошенко сообщил о заражении коронавирусом

Бывший президент Украины Петр Порошенко заразился коронавирусом. Об этом он сообщил в Facebook во вторник, 29 сентября.В источнике
Подробнее о событии
Lenta.ru

Порошенко заразился коронавирусом

Lenta.ru13:06
RT на русском

Порошенко заболел коронавирусом

RT на русском12:28
РБК

Порошенко заразился COVID-19

РБК12:43
URA.Ru

Порошенко заразился коронавирусом

URA.Ru12:31
Коммерсантъ

Порошенко заразился коронавирусом

Коммерсантъ12:45
РИА Новости

Порошенко заразился коронавирусом

РИА Новости12:22
ТАСС

Порошенко заразился коронавирусом

ТАСС12:20

МИД Белоруссии назвал бессмысленной встречу Макрона с Тихановской

Встреча президента Франции Эммануэля Макрона с бывшим кандидатом в президенты Белоруссии от оппозиции Светланой Тихановской не имеет никакого практического смысла, сказал пресс-секретарь министерства иностранных дел (МИД) Белоруссии Анатолий Глаз, его заявление опубликовано на сайте ведомства.
МИД Белоруссии назвал бессмысленной встречу Макрона с Тихановской
Ведомости10:41
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Керченская паромная переправа остановила свою работу

Керченская паромная переправа, которая после событий Крымской весны в 2014 году была единственной транспортной артерией, связывающей полуостров с материковой частью РФ, полностью остановлена из-за отсутствия заказов.
Российская газета05:51
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Родные погибших военных требуют от Рамиля Шамсутдинова 26,7 млн рублей

Родственники военнослужащих, погибших и пострадавших осенью 2019 года в результате стрельбы, устроенной в воинской части рядовым срочной службы Рамилем Шамсутдиновым, подали в суд Читы иски к нему о компенсации на сумму 26,7 млн рублей.
ТАСС04:31
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На Украине не увидели признаков войны с Россией в Донбассе

Бывший премьер-министр Украины, заместитель главы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) Витольд Фокин во время заседания комитета Верховной Рады по вопросам организации государственной власти заявил, что не видит признаков войны с Россией в Донбассе.
Lenta.ru09:40
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Елена Корикова появилась в Сети впервые за три месяца

Подписчики хвалят внешность и стиль актрисы В последние годы 48-летняя звезда сериала "Бедная Настя" Елена Корикова ведет закрытый образ жизни — не снимается в кино и рекламе и не появляется на светских мероприятиях.
WomanHit.ru08:50
7

В РФ увеличились цены на подержанные автомобили

Максимальным снижением стоимости может похвастаться японский вседорожник Mitsubishi Outlander: средний ценник подержанных образцов снизился на 2,9%. Как отмечает операционный директор Automama Михаил Ерцев, цены на "вторичке" будут расти до конца 2020 года.
Новые автомобили10:47
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