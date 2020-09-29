Встреча президента Франции Эммануэля Макрона с бывшим кандидатом в президенты Белоруссии от оппозиции Светланой Тихановской не имеет никакого практического смысла, сказал пресс-секретарь министерства иностранных дел (МИД) Белоруссии Анатолий Глаз, его заявление опубликовано на сайте ведомства.
Керченская паромная переправа, которая после событий Крымской весны в 2014 году была единственной транспортной артерией, связывающей полуостров с материковой частью РФ, полностью остановлена из-за отсутствия заказов.
Родственники военнослужащих, погибших и пострадавших осенью 2019 года в результате стрельбы, устроенной в воинской части рядовым срочной службы Рамилем Шамсутдиновым, подали в суд Читы иски к нему о компенсации на сумму 26,7 млн рублей.
Бывший премьер-министр Украины, заместитель главы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) Витольд Фокин во время заседания комитета Верховной Рады по вопросам организации государственной власти заявил, что не видит признаков войны с Россией в Донбассе.
Подписчики хвалят внешность и стиль актрисы В последние годы 48-летняя звезда сериала "Бедная Настя" Елена Корикова ведет закрытый образ жизни — не снимается в кино и рекламе и не появляется на светских мероприятиях.
Максимальным снижением стоимости может похвастаться японский вседорожник Mitsubishi Outlander: средний ценник подержанных образцов снизился на 2,9%. Как отмечает операционный директор Automama Михаил Ерцев, цены на "вторичке" будут расти до конца 2020 года.