Политика
RT на русскомПорошенко сообщили о подозрении в рамках уголовного дела
Экс-президенту Украины Петру Порошенко сообщили о подозрении по уголовному делу. Об этом говорится в сообщении Государственного бюро расследований Украины в Facebook.
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Экономика
Обязательная маркировка обуви и лекарств будет введена в РФ с 1 июля
В России с 1 июля начнет действовать требование об обязательной маркировке лекарств и обуви.
Росбалт 08 июня в 18:59
Энергетика
МЭА прогнозирует рекордное падение спроса на газ
Ожидается, что мировой спрос на газ в этом году снизится на 4%, или на 150 миллиардов куб. м, до 3850 миллиардов куб. м. Это вдвое больше падения, наблюдавшегося после мирового финансового кризиса 2008 года.
Вести.Ru 01:49
Экономика
МВФ утвердил программу помощи Украине на $5 млрд
Совет директоров Международного валютного фонда (МВФ) утвердил в ночь на среду по Киеву новую 18-месячную программу stand by для Украины на SDR 3,6 млрд (около $5 млрд или 179% от квоты) с немедленным выделением первого транша в размере $2,1 млрд.
Интерфакс вчера в 17:45
Происшествия
Панкратов-Черный назвал виновных в ДТП с Ефремовым
Профиль вчера в 23:45
Гаджеты
Широкому кругу пользователей открылся доступ к новой версии Windows 10
Только недавно американская компания Microsoft выпустила очередное "кривое" обновление Windows 10 May 2020 Update (версия 2004).
Evo-rus.com 04:02
Общество
Главврача больницы в Коммунарке отправят в Дагестан
Главного врача городской клинической больницы №40 в московском поселке Коммунарка Дениса Проценко отправят в Дагестан для борьбы с коронавирусом.
Lenta.ru 05:41
Политика
Памфилова отвергла обвинения в агитации за поправки в Конституцию
Председатель Центризбиркома Элла Памфилова отрицает, что комиссия агитирует голосовать за поправки в Конституцию.
Интерфакс 05:40
Экономика
Dior и другие люксовые марки обновил рекорд продаж в России
Несмотря на обновление рекорда по росту выручки и в абсолютных значениях (оборот «дочки» составил 3,56 млрд руб. против 2,428 млрд руб. в 2018-ом), в сравнении с тем же показателем годом ранее ООО снизило темпы: прирост в 2019-ом к 2018-ому составил 31,8%, 2018-ый к 2017-ому — выручка росла на 6,6 п.п. быстрее.
РБК 06:00
Общество
Собянин: выход из режима ограничений в Москве займет два месяца
В течение двух месяцев Москва сможет перейти к нормальному режиму, если позволит ситуация, заявил мэр города Сергей Собянин на заседании президиума координационного совета по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекцией.
Ведомости 05:39
Политика
Песков объяснил низкую смертность от коронавируса в России
Низкие показатели смертности от коронавирусной инфекции нового типа (COVID-19) в России обусловлены высокой эффективностью российской системы здравоохранения, а не манипуляциями со статистикой.
Ведомости вчера в 20:41
Общество
Попова назвала процент россиян с иммунитетом к коронавирусу
Иммунитет к коронавирусу выявлен у 14% из 650 тыс. россиян, прошедших тестирование.
Известия 06:00
Происшествия
В Воронеже полицейский насмерть сбил пешехода
В Воронеже полицейский вылетел на тротуар и сбил троих человек, передает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 16:25
Происшествия
Жена погибшего в ДТП отреагировала на предложение Ефремова о помощи
Взгляд.ру вчера в 10:28
Общество
Писатель Анатолий Трушкин умер после заражения коронавирусом
Писатель-сатирик, сценарист и телеведущий Анатолий Трушкин скончался в больнице, сообщает Telegram-канал Mash.
Газета.Ru 04:13
Происшествия
По делу о разливе топлива в Норильске задержано руководство ТЭЦ-3
В СКР установили, что в ноябре 2018 года резервуар был введен в эксплуатацию комиссией под председательством главного инженера ТЭЦ-3 актом, утвержденным директором предприятия.
Коммерсантъ 05:36
Здоровье
Прикамье бьёт рекорд по числу выявленных носителей SARS-CoV-2 за сутки
За сутки, по состоянию на 10 июня, прирост составил 93 носителя SARS-CoV-2, сообщает пресс-служба краевой администрации.
REGNUM 04:14
Армия и оружие
Уничтоженный турецким дроном ЗРПК «Панцирь-С1» попал на видео
Украинское агентство Defense Express подсчитало, что за последние несколько лет в результате военных конфликтов в Сирии и Ливии было потеряно как минимум 23 ЗРПК "Панцирь-С1", 15 в Ливии и 8 в Сирии.
Деловое.ТВ 07 июня в 03:00
Политика
Румыния может признать Россию враждебным государством
Власти Румынии могут признать Россию враждебным государством, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на национальный проект стратегии обороны страны.
Газета.Ru вчера в 13:23
Футбол
«Бавария» представила домашнюю форму на следующий сезон
«Бавария» в своем Twitter продемонстрировала новую домашнюю форму на сезон-2020/21.
Матч ТВ 05:36
Здоровье
Число случаев коронавируса в Амурской области приближается к 800
9 июня в Амурской области подтверждено 48 новых случаев коронавируса: 20 - в Благовещенске, 16 - в Свободном, три - в Тамбовском районе, по два - в Благовещенском, Магдагачинском и Мазановском районах, по одному - в Тынде, Шимановске и Серышевском районах.
Телепорт вчера в 02:20
Происшествия
Экс-чиновница отсудила 120 тысяч рублей у семьи сбитого ей ребенка
Судебное разбирательство тянулось больше года, в результате семья пострадавшего в ДТП ребенка должна выплатить автоледи 120 тысяч рублей.
Экспресс газета 05:17
Шоу-бизнес
Анна Хилькевич решила изменить имя младшей дочери
Анна рассказывала, что им с супругом Артуром не пришлось долго думать по поводу имени наследницы, так как Маша Белова стала частью Анны Хилькевич за те годы, что актриса играла эту роль.
Вокруг ТВ вчера в 03:55
Экономика
Для российских пенсионеров подготовили две новые льготы
Власти России готовят пенсионеров два законопроекта, которые предусматривают введение новых льгот.
Актуальные Новости 02:43
Футбол
Юран недоволен, что «Спартак» сыграет с «Зенитом» в Санкт-Петербурге
Экс-игрок "Спартака" Сергей Юран остался недоволен решением РФС по поводу того, чтобы провести полуфинальный матч Кубка России между "Спартаком" и "Зенитом" в Санкт-Петербурге .
Sport.ru вчера в 10:44
Политика
Песков рассказал о попытках дестабилизации обстановки в России извне
Секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев в интервью газете "Аргументы и факты" заявил, что имеющиеся данные говорят о том, что Запад попытается усилить попытки дестабилизировать обстановку внутри России перед предстоящим голосованием по поправкам в конституцию, а также перед единым днем голосования осенью.
РИА Новости 05:40
Армия и оружие
Российский МиГ-35 оснастят перспективным вооружением
Летчик-испытатель российской самолетостроительной корпорации "МиГ" Дмитрий Селиванов заявил, что новейший истребитель МиГ-35 оснастят особой экспертной системой.
Газета.Ru 02:12
Происшествия
Дело об убийстве Улофа Пальме закрыто спустя 34 года
Прокуратура Швеции объявила о закрытии дела об убийстве премьер-министра страны Улофа Пальме, которое было совершено еще в 1986 году.
Вести.Ru 05:39