Пришел работник офиса генпрокурора, он не представил свои полномочия. Это не была госпожа Венедиктова, которая одна уполномочена согласно закону сообщать о подозрении в таких случаях. Это не было согласно закону, согласно процедуре.

Экс-президенту Украины Петру Порошенко сообщили о подозрении по уголовному делу. Об этом говорится в сообщении Государственного бюро расследований Украины в Facebook.

Порошенко сообщили о подозрении в рамках уголовного дела

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