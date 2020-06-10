Политика

RT на русскомRT на русскомПорошенко сообщили о подозрении в рамках уголовного дела

Экс-президенту Украины Петру Порошенко сообщили о подозрении по уголовному делу. Об этом говорится в сообщении Государственного бюро расследований Украины в Facebook.
Читать в источнике
Комментировать
Илья Новиков
Пришел работник офиса генпрокурора, он не представил свои полномочия. Это не была госпожа Венедиктова, которая одна уполномочена согласно закону сообщать о подозрении в таких случаях. Это не было согласно закону, согласно процедуре.
— Илья Новиков, российский адвокатГазета.Ru 08:09

Подробнее о событии

Генпрокуратура Украины предъявила новое обвинение Порошенко

ТАСС05:19

Порошенко обьявили о подозрении в рамках уголовного дела

Газета.Ru08:09

В Украине готовят ходатайство об аресте Порошенко

Комсомольская правда06:55

Петра Порошенко перевели из свидетелей в подозреваемые

Интерфакс05:32

Порошенко сообщили о подозрении в рамках уголовного дела

RT на русском11:02

Порошенко стал подозреваемым по делу о «предоставлении незаконного приказа»

Известия05:16

Порошенко стал подозреваемым по уголовному делу

РИА Новости06:45
Показать все источники
Автоматически обработаны 7224 источника, обновлено в 13:51, Ашберн
Общество

Работающие 1 июля получат повышенную оплату

Работающие 1 июля россияне получат повышенную оплату труда, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на главу социального комитета Совфеда Инну Святенко.
Газета.Ru 13:21
439
Футбол

Деспотович объяснил, почему не перейдет в ЦСКА

Сербский форвард Джордже Деспотович не перейдет в ЦСКА.
Спорт день за днем 06:49
Хоккей

Линус Умарк перешёл в швейцарский «Серветт»

Известный шведский нападающий Линус Умарк переходит в швейцарский клуб «Серветт», информирует в «Твиттере» журналист Себастьян Телли со ссылкой на письмо, которое отправил клуб владельцам абонементов.
Чемпионат 13:38
Происшествия

В Новой Москве обрушился автомобильный мост

В Новой Москве обрушился автомобильный мост через реку Незнайка, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.
Газета.Ru 11:32
52
Происшествия

Автомобиль протаранил группу людей в Мюнхене

Как сообщает ТАСС, в настоящее время немецкая полиция ведет розыск автомобиля, который протаранил группу людей.
Российская газета 12:51
1
Происшествия

Представители Ефремова не извинились перед семьей погибшего в ДТП

Lenta.ru 13:00
8
Политика

Экс-глава МИД Украины назвал способ вернуть Крым

Крым стал российским регионом по итогам референдума 2014 года, на котором большинство жителей полуострова высказались за присоединение к России.
РБК 13:18
334
Политика

В Кремле назвали имена президентов, которые приедут на парад Победы

REGNUM 05:53
14
Политика

Порошенко обвинил генпрокурора Украины в «политических репрессиях»

Порошенко обвинил генерального прокурора Украины в «политических репрессиях» и в нарушении закона, которое якобы имело место при изъятии картин, принадлежащих экс-президенту Украины.
REGNUM 07:19
Общество

Жара в России сменится «арктическим вторжением»

Москва, 10 июня 2020, 13:57 — REGNUM В Россию после жаркой погоды, которая установилась в последнее время на большей части территории страны, придёт холодный фронт с Северного Ледовитого океана.
REGNUM 06:57
634
Гаджеты

Intel раскрыла характеристики 10-нм гибридных процессоров Lakefield

Корпорация Intel долгие месяцы возила по отраслевым выставкам образцы материнских плат на базе 10-нм процессоров Lakefield, неоднократно рассказывала о прогрессивной трёхмерной компоновке Foveros, которую они применили, но чётких сроков анонса и характеристик назвать не могла.
3DNews 12:51
Происшествия

Стало известно о попытке суицида Ефремова

Lenta.ru 10:49
696
Политика

В Совфеде оценили идею депутата Украины о бомбах против России

В Совете Федерации прокомментировали заявление депутата от партии экс-президента Украины Петра Порошенко Тараса Билана о запуске ядерных бомб против России и Венгрии.
Газета.Ru 12:37
255
Авто

Mercedes-Benz выпустит всего 15 эксклюзивных Maybach

Провожать на покой покой S-класс с монументальным 12-цилиндровым агрегатом Mercedes-Benz начала еще в марте 2019 года, представив для седана прощальное исполнение Final Edition.
32CARS.ru вчера в 16:14
1
Общество

Власти Москвы опубликовали данные о смертности в мае

В мае превышение смертности в Москве по сравнению со средним значением в этом месяце за последние три года составляет 5799 случаев.
РБК 08:54
330
Происшествия

Ефремова отправят на психиатрическую экспертизу

Российский актер Михаил Ефремов, ставший участником смертельного ДТП в центре Москвы, пройдет комплексную психологи-психиатрическую экспертизу.
Городовой 07:32
701
Культура

Шоураннер сериала «Бэтвумен» оправдалась за замену главной героини

Изначально американская сценаристка, продюсер и шоураннер сериала «Бэтвумен» Кэролайн Дрис планировала заменить актрису.
Киноафиша России 02:18
5
Наука

Ученые выяснили, какая группа крови меньше подвержена коронавирусу

Специалисты американского сервиса по расшифровке генома 23andMe выяснили, что люди с первой группой крови подвержены заражению SARS-COV-2 примерно на 18% меньше, чем обладатели других групп крови.
Газета.Ru 11:08
5
Шоу-бизнес

Арина Шарапова раскрыла «вторую» жизнь Ефремова

Что происходит 09:17
38
Политика

Посол Украины заявил о прекращении Danone рекламы с Пореченковым

Французская компания Danone прекратила сотрудничать с российским актером Михаилом Пореченковым.
РБК 13:45
1
Футбол

«Зенит» и «Спартак» сыграют в июле

Санкт-Петербург примет матч 1/2 финала Кубка России по футболу между "Зенитом" и "Спартаком".
The Moscow Post вчера в 07:17
Здоровье

«Катастрофическое положение, нельзя быть незараженным»: искитимский врач рассказал о работе городской больницы во время пандемии

Поскольку пандемия продолжает развиваться, и у нас в области сейчас очень неблагополучная ситуация, то постепенно отделение пульмонологии превратилось в так называемое ковидное отделение, но без защиты пациентов от коронавирусной инфекции.
Тайга.инфо вчера в 22:08
Общество

В Петербурге представили план поэтапного снятия ограничений

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов рассказал о сроках поэтапного снятия ограничений в городе.
RT на русском 09:28
283
Общество

Тарифы на услуги ЖКХ в России с 1 июля могут не повысить

«Сегодня есть инициатива с 1 июля не увеличивать тарифы за пользование услугами ЖКХ, не увеличивать платежи населения», — сказал глава федерального ведомства в ходе онлайн-конференции «ЖКХ после пандемии — вызовы и решения».
REGNUM 08:12
1,7K
Происшествия

Прокуратура заявила о наркотическом опьянении Ефремова во время ДТП

Газета.Ru 11:42
390
Общество

В США протестующие снесли памятник Колумбу и бросили его в озеро

Протестующие в городе Ричмонд, штат Виргиния, снесли памятник Христофору Колумбу и бросили его в озеро, сообщает местный телеканал WRIC.
РИА Новости 03:19
7
Общество

ФСБ пресекла подготовку теракта в Симферополе

ТАСС 07:46
1,8K
Происшествия

Жена погибшего в ДТП отреагировала на предложение Ефремова о помощи

Взгляд.ру вчера в 10:28
317
Общество

Сотни россиян в апреле выехали за рубеж при закрытых границах

В разгар пандемии коронавирусной инфекции, в апреле 2020 года, сотни россиян, несмотря на закрытие границ и введение режима самоизоляции, выехали за рубеж.
АБН 02:46
752
Общество

Собянин: выход из ограничений в Москве займет два месяца

Власти Москвы подготовили план по выходу из ограничений, на это уйдет почти два месяца, сообщил мэр города Сергей Собянин.
Коммерсантъ 05:39
791
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное