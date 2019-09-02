с чего всё началось

Бывший президент Украины и лидер партии «Европейская солидарность» Петр Порошенко стал членом комитета Верховной рады по вопросам интеграции с Евросоюзом. Об этом свидетельствуют данные на сайте украинского парламента.

Порошенко стал членом комитета по евроинтеграции в Раде

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