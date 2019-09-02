с чего всё началось

Бывший президент Украины Пётр Порошенко вошёл в состав комитета Верховной рады по вопросам интеграции с Европейским союзом. Обновлённый состав комитетов опубликован на сайте украинского парламента.

Порошенко вошёл в комитет Рады по интеграции с ЕС

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Армия и оружие Израильская армия инсценировала ранения военных Как сообщает РИА «Новости», в некоторых СМИ появилась информация о том, что израильтяне просто инсценировали ранения своих солдат после обстрела со стороны Ливана.

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Политика Экс-президент Крыма пришел в сознание после инсульта Первый президент республики Крым Юрий Мешков пришел в сознание после перенесенного инсульта.

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Политика Стала известна новая схема обмена заключенными России и Украины Обмен заключенными между Россией и Украиной, который может коснуться, в частности, задержанных в Керченском проливе украинских моряков, а также главного редактора "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского и режиссера Олега Сенцова, был отложен из-за юридических проволочек.

Экономика Пенсионный фонд предложил новый механизм выплат накопительных пенсий Пенсионный фонд России (ПФР) предложил поднять пороговую сумму пенсионных накоплений, ниже которой пенсионер будет получать всю сумму накопленной пенсии единовременно, а не в виде ежемесячных выплат.

Теннис Рублев уступил Берреттини в четвертом круге US Open Россиянин Андрей Рублев встретился с итальянским теннисистом Маттео Берреттини в четвертом круге Открытого чемпионата США - US Open.

Шоу-бизнес Бывший муж Юлии Началовой с женой и сыном проводили дочь Веру в школу Бывший муж Юлии Началовой футболист Евгений Алдонин с новой семьей проводил 12-летнюю дочь Веру во вторник, 2 сентября, на школьную линейку.

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Политика В Госдуме объяснили требования Польши о репарации Ранее в понедельник министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак обвинил Россию в том, что его страна не получила репарации от Германии после Второй мировой войны.