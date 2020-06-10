Политика
РИА НовостиПорошенко стал подозреваемым по уголовному делу
Бывший президент Украины Петр Порошенко стал подозреваемым по уголовному делу, сообщил начальник второго отдела Государственного бюро расследований (ГБР) Вадим Приймачок.
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Пришел работник офиса генпрокурора, он не представил свои полномочия. Это не была госпожа Венедиктова, которая одна уполномочена согласно закону сообщать о подозрении в таких случаях. Это не было согласно закону, согласно процедуре.
— Илья Новиков, российский адвокатГазета.Ru 08:09
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Полиция провела проверку и составила административные протоколы на владельца кафе, а также на Зеленского, руководителя президентского офиса Андрея Ермака и его первого заместителя Сергея Трофимова, главного государственного санитарного врача Виктора Ляшко, председателя Хмельницкой областной государственной администрации Дмитрия Габинета и городского главу Хмельницкого Александра Симчишина.
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Происшествия
Жена погибшего в ДТП отреагировала на предложение Ефремова о помощи
Взгляд.ру вчера в 10:28
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Нагрузка на Псковскую областную больницу выросла в связи с коронавирусом.
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Политика
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Evo-rus.com вчера в 02:43
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Лукашенко назвал предпринимателей «пузатыми буржуями»
Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал предпринимателей буржуями и поручил «привести их в чувство» проверками.
Коммерсантъ 09:51
Общество
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Москва, 10 июня 2020, 17:16 — REGNUM Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России выдала предупреждение оператору сотовой связи Tele2 в связи с повышением стоимости услуг связи.
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В подъезде одного из многоквартирных домов в Советском районе Воронежа сотрудник Росгвардии нашел младенца.
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Ксения Бородина поздравила старшую дочь Марусю с 11-летием.
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Футбол
Семак рассказал, вернется ли Кокорин в «Зенит»
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Происшествия
Убийство шведского премьера раскрыли спустя более чем 30 лет
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Общество
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Расторгуев ответил на обвинения в растрате 200 миллионов рублей
Ранее СМИ рассказали, что фонд Расторгуева получил на реконструкцию офиса сумму, которая в 1,5 раза больше, чем все расходы фонда за последние три года.
Газета.Ru 05:10