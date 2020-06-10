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РИА НовостиРИА НовостиПорошенко стал подозреваемым по уголовному делу

Бывший президент Украины Петр Порошенко стал подозреваемым по уголовному делу, сообщил начальник второго отдела Государственного бюро расследований (ГБР) Вадим Приймачок.
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Илья Новиков
Пришел работник офиса генпрокурора, он не представил свои полномочия. Это не была госпожа Венедиктова, которая одна уполномочена согласно закону сообщать о подозрении в таких случаях. Это не было согласно закону, согласно процедуре.
— Илья Новиков, российский адвокатГазета.Ru 08:09

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