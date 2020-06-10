Пришел работник офиса генпрокурора, он не представил свои полномочия. Это не была госпожа Венедиктова, которая одна уполномочена согласно закону сообщать о подозрении в таких случаях. Это не было согласно закону, согласно процедуре.

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Порошенко стал подозреваемым по уголовному делу

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