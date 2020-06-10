Политика
РИА НовостиПорошенко стал подозреваемым по уголовному делу
Бывший президент Украины Петр Порошенко стал подозреваемым по уголовному делу, сообщил начальник второго отдела Государственного бюро расследований (ГБР) Вадим Приймачок.
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Пришел работник офиса генпрокурора, он не представил свои полномочия. Это не была госпожа Венедиктова, которая одна уполномочена согласно закону сообщать о подозрении в таких случаях. Это не было согласно закону, согласно процедуре.
— Илья Новиков, российский адвокатГазета.Ru 08:09
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Общество
ФСБ пресекла подготовку теракта в Симферополе
ФСБ предотвратила теракт на одном из рынков Симферополя, задержаны пятеро подозреваемых.
ТАСС 07:46
Происшествия
Актера Ефремова посадили под домашний арест за смертельное ДТП
Таганский суд Москвы поместил под домашний арест актера Михаила Ефремова в рамках дела о смертельной аварии в Москве, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
РИА Новости вчера в 14:36
Происшествия
Стало известно о попытке суицида Ефремова
Lenta.ru 10:49
Армия и оружие
США призвали Ливию к миру без России
Ливийцы должны обеспечить, чтобы Россия или какая-либо другая страна не вмешивались в суверенитет Ливии ради собственных целей.
Lenta.ru 11:46
Политика
Глава Бурятии: в случае провала обнуления сроков Путина олигархи поделят страну, а Запад перестанет считаться с Россией
Глава Бурятии: в случае провала обнуления сроков Путина олигархи поделят страну, а Запад перестанет считаться с Россией Россию поделят между собой олигархи, если граждане не проголосуют за обнуление сроков правления президента Владимира Путина, считает глава Бурятии Алексей Цыденов.
Медиазона 06:36
Общество
Попова заявила о сохранении масочного режима
Масочный режим сохраняется во всех субъектах Российской Федерации, несмотря на снятие ограничений.
Российская газета 00:21
Общество
МЧС предупредило о грозе и граде в Москве
ГУ МЧС по Москве предупредило жителей о грозе и дожде с градом, которые ожидаются в столице вечером 9 июня.
Коммерсантъ вчера в 08:49
Футбол
Медведев отреагировал на слова Федуна про арбитра Вилкова
Генеральный директор петербургского «Зенита» Александр Медведев отреагировал на слова владельца московского «Спартака» Леонида Федуна по поводу возможного назначение арбитра Михаила Вилкова на матч 1/2 финала Кубка России.
RT на русском 12:02
Космос
В ОКБ «Факел» испытали новые возможности двигателя СПД-140Д
Специалисты входящего в состав Роскосмоса калининградского предприятия ОКБ «Факел» провели успешные испытания одновременной работы двух двигателей СПД-140Д.
AstroNews.ru 00:29
Авто
Гигантская свалка брошенных суперкаров в Дубае попала на видео
В Дубае была обнаружена необычная парковка брошенных автомобилей - на нее помимо бюджетных машин свозят дорогостоящие авто, видимо, надоевшие арабским принцам или с их точки зрения не достойные того, чтобы заниматься ремонтом поле ДТП.
Московский Комсомолец 10:29
Авто
«АвтоВАЗ» отложил переход на четырехдневную рабочую неделю
Автоновости дня 08:16
Общество
На Украине составили протокол на Зеленского за нарушение карантина
Полиция провела проверку и составила административные протоколы на владельца кафе, а также на Зеленского, руководителя президентского офиса Андрея Ермака и его первого заместителя Сергея Трофимова, главного государственного санитарного врача Виктора Ляшко, председателя Хмельницкой областной государственной администрации Дмитрия Габинета и городского главу Хмельницкого Александра Симчишина.
РИА Новости 08:43
Наука
Иммунитет мужчин и женщин по-разному реагирует на коронавирус
Анализ реакции иммунной системы представителей разных полов на заражение коронавирусом нового типа показал, что у женщин Т-клетки, главные "дирижеры" иммунитета, реагируют на заражение гораздо активнее.
ТАСС Наука 06:04
Фигурное катание
Медведева поддержала американского фигуриста в споре с Ягудиным
Российские фигуристки Евгения Медведева и Елизавета Туктамышева в Instagram поддержали американского фигуриста Адама Риппона в споре с олимпийским чемпионом Алексеем Ягудиным.
РБК 10:46
Футбол
Российский футбол вернется на бесплатное телевидение
Большую часть оставшихся матчей сезона Тинькофф Российской премьер-лиги (РПЛ) покажут на общедоступном телевидении.
Lenta.ru 12:01
Политика
Украина не предоставила данные с радаров по крушению MH17
Городовой вчера в 08:19
Шоу-бизнес
Арина Шарапова раскрыла «вторую» жизнь Ефремова
Что происходит 09:17
Космос
Камни на поверхности астероида Бенну разрушает солнечный свет
РИА ОмскПресс 08:15
Кино
HBO Max удалил фильм «Унесенные ветром» из-за расовых протестов в США
Американская стриминговая платформа HBO Max убрала из своего каталога фильм «Унесенные ветром».
FlashNord 04:05
Происшествия
Директор и главный инженер ТЭЦ в Норильске задержаны после аварии
По делу о разливе нефти в Норильске задержаны директор ТЭЦ-3 Павел Смирнов, главный инженер Алексей Степанов и его заместитель Юрий Кузнецов, сообщил Следственный комитет России (СКР).
Ведомости 05:59
Армия и оружие
Гиперзвуковую ракету США «потеряли» в ходе испытаний
В США пошли не по плану испытания новейшей гиперзвуковой ракеты — она едва не улетела в свободный полет.
Телеканал 360° вчера в 15:35
Общество
Началась стыковка первых отсеков фюзеляжа опытного Ил-114-300
Началась стыковка первых отсеков фюзеляжа опытного самолета Ил-114-300, создаваемого по серийным технологиям.
ТК Звезда 10:21
Авто
«Автокод» назвал главные ошибки при покупке автомобиля с пробегом
Эксперт сервиса «Автокод» Александр Кульчицкий назвал четыре основных ошибки, совершаемых покупателями на вторичном рынке.
Автоновости дня 04:50
Политика
Румыния может признать Россию враждебным государством
Власти Румынии могут признать Россию враждебным государством, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на национальный проект стратегии обороны страны.
Газета.Ru вчера в 13:23
Экономика
Фирма юриста ФБК финансирует подконтрольные Навальному организации
Как сообщает RT, в 2019 году Замятин 16 раз вносил на счета «Страны приливов» разные суммы денег.
ФАН 08:07
Политика
Еврокомиссия обвинила Россию и Китай в дезинформации во время пандемии
В пресс-релизе ЕК Россию и Китай обвиняют в дезинформационных кампаниях.
Коммерсантъ 11:31
Армия и оружие
Прокурор отказал обвиняемым по делу MH17 в иммунитете комбатанта
Обвиняемые по делу о крушении малайзийского Boeing (рейс MH17) на востоке Украины в 2014 году MH17, заявил прокурор Нидерландов Вард Фердинандуссе на слушаниях суда в среду.
РИА Новости 11:57
Интернет
Телефоны пользователей WhatsApp попали в поиск Google
Эксперт по кибербезопасности из Индии сообщил в сети интернет пользователям WhatsApp о том, что их личные данные попали в руки поисковика Google.
Evo-rus.com вчера в 08:51