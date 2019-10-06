Бывший президент Украины Петр Порошенко устроил перепалку с националистом Андреем Билецким из-за "формулы Штайнмайера". Инцидент произошел во время записи передачи "Свобода слова" журналиста Савика Шустера на телеканале "Украина", видеозапись случившегося опубликована в YouTube.

Хоккей «Рейнджерс» обыграли «Оттаву» с пятью очками Панарина и Бунчевича Хоккейный клуб "Нью-Йорк Рейнджерс" увереннно обыграл хоккеистов "Оттавы" в матче регулярного чемпионата североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Игра состоялась на льду арены "Канадиен Тайр-центр" в Оттаве и закончилась со счетом 4:1 в пользу гостей.

Политика В Испании заявили о смене ролей России и США в мировой политике Бывший министр иностранных дел Испании Ана Паласио заявила о смене глобальных ролей России и США.

Армия и оружие Пентагон прокомментировал планы Турции начать операцию в Сирии Министр обороны США Марк Эспер прокомментировал заявление президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о готовности страны начать военную операцию на севере Сирии.

Политика В ФРГ опасаются повторения миграционного кризиса Глава МВД Германии Хорст Зеехофер предупредил о возможном повторении миграционного кризиса 2015 года в странах Евросоюза.

Хоккей Матчи 6 октября в КХЛ начнутся с минуты молчания в память о Мнацяне Лига сообщила, что матчи регулярного чемпионата КХЛ 6 октября начнутся с минуты молчания в память о хоккеисте.

Футбол «Милан» в большинстве удержал победу над «Дженоа» Неудачники последних нескольких туров Серии А, «Дженоа» и «Милан», сошлись в очной битве.

Общество Шоколад и кофе могут омолодить организм Оба продукты богаты флавонидами и замедляют процесс окисления организма. Правда, шоколад следует выбирать исключительно горький.

Происшествия Сбербанк нашел виновного в утечке данных сотрудника Сотрудник Сбербанка дал признательные показания по делу об утечке данных по кредитным картам клиентов.

Футбол Власти Нидерландов решили полностью отказаться от названия Голландия Правительство Нидерландов решило прекратить называть себя Голландией и будет использовать только одно название — Нидерланды.

Футбол Эрнесто Вальверде: «„Барселона“ набрала хороший ход» Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде перед матчем 8-го тура чемпионата Испании с «Севильей» рассказал, появятся ли в основном составе нападающие Лионель Месси и Луис Суарес.

Авто Продажи новых легковых авто в России снизились С января по сентябрь этого года объём российского рынка составил 1 млн 271 тыс. 392 новых авто (-2%).

Экономика Минфин спрогнозировал минимальный рост реальных доходов россиян В проекте бюджета на период 2020–2022 годов, который правительство внесло в Государственную думу, говорится о том, что, несмотря на динамичный рост реальной начисленной заработной платы (1,5%), реальные располагаемые доходы россиян по итогам года вырастут только на 0,1%, то есть на уровне 2018 года, сообщает ТАСС.

Музыка Макаревич оценил «Вечерний М» Гребенщикова Наблюдатели провели также параллели с творчеством другого рок-гуру — Андрея Макаревича, который поднаторел именно на злободневных куплетах еще с альбома «Хроника текущих событий» 2013 г. и с тех пор регулярно балует поклонников едкими и критическими зарисовками на злобу дня, чем страшно нервирует ура-патриотов и госпропаганду.

Политика Джонсон предпочтет добровольной отставке увольнение Елизаветой II Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон намерен бросить вызов королеве Елизавете II и предложить ей уволить его, поскольку сам он не планирует уходить в отставку, чтобы добиться выхода страны из ЕС 31 октября, сообщает The Sunday Times со ссылкой на британских министров.

Авто Сбербанк создал компанию для продажи автомобилей Ранее источники РБК сообщили, что госбанк намерен запустить собственный сервис по продаже автомобилей.

Армия и оружие Мира не будет: в Киеве ожидают кровавый путч Военный обозреватель Денис Попович в своей авторской колонке в киевском интернет-издании «Апостроф» привел интересное сравнение.

Происшествия В США произошел взрыв на фестивале «Октоберфест» В американском городе Хантингтон-Бич на фестивале пива "Октоберфест" произошел взрыв трансформатора, передает NBC.

Гаджеты Последнее обновление Windows 10 сломало меню «Пуск» Несколько дней назад корпорация Microsoft в очередной раз обновила ОС Windows 10, исправив проблему с печатью на принтерах.