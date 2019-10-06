Политика
РИА НовостиПорошенко устроил перепалку из-за «формулы Штайнмайера»
Бывший президент Украины Петр Порошенко устроил перепалку с националистом Андреем Билецким из-за "формулы Штайнмайера". Инцидент произошел во время записи передачи "Свобода слова" журналиста Савика Шустера на телеканале "Украина", видеозапись случившегося опубликована в YouTube.
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Порошенко нахамил лидеру националистов в телестудии из-за «формулы Штайнмайера»
Московский Комсомолецвчера в 23:34
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Хоккей
«Рейнджерс» обыграли «Оттаву» с пятью очками Панарина и Бунчевича
Хоккейный клуб "Нью-Йорк Рейнджерс" увереннно обыграл хоккеистов "Оттавы" в матче регулярного чемпионата североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Игра состоялась на льду арены "Канадиен Тайр-центр" в Оттаве и закончилась со счетом 4:1 в пользу гостей.
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В Испании заявили о смене ролей России и США в мировой политике
Бывший министр иностранных дел Испании Ана Паласио заявила о смене глобальных ролей России и США.
RT на русском 03:13
Армия и оружие
Пентагон прокомментировал планы Турции начать операцию в Сирии
Министр обороны США Марк Эспер прокомментировал заявление президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о готовности страны начать военную операцию на севере Сирии.
Известия вчера в 15:16
Политика
В ФРГ опасаются повторения миграционного кризиса
Глава МВД Германии Хорст Зеехофер предупредил о возможном повторении миграционного кризиса 2015 года в странах Евросоюза.
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Происшествия
20 человек пострадали в ДТП с автобусом в Нижегородской области
В Гагинском районе Нижегородской области перевернулся туристический автобус.
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Хоккей
Матчи 6 октября в КХЛ начнутся с минуты молчания в память о Мнацяне
Лига сообщила, что матчи регулярного чемпионата КХЛ 6 октября начнутся с минуты молчания в память о хоккеисте.
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Футбол
«Милан» в большинстве удержал победу над «Дженоа»
Неудачники последних нескольких туров Серии А, «Дженоа» и «Милан», сошлись в очной битве.
Евро-футбол.ру вчера в 16:50
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Шоколад и кофе могут омолодить организм
Оба продукты богаты флавонидами и замедляют процесс окисления организма. Правда, шоколад следует выбирать исключительно горький.
Телепрограмма вчера в 03:01
Происшествия
Сбербанк нашел виновного в утечке данных сотрудника
Сотрудник Сбербанка дал признательные показания по делу об утечке данных по кредитным картам клиентов.
РИА Новости вчера в 12:25
Футбол
Власти Нидерландов решили полностью отказаться от названия Голландия
Правительство Нидерландов решило прекратить называть себя Голландией и будет использовать только одно название — Нидерланды.
Коммерсантъ 00:31
Футбол
Эрнесто Вальверде: «„Барселона“ набрала хороший ход»
Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде перед матчем 8-го тура чемпионата Испании с «Севильей» рассказал, появятся ли в основном составе нападающие Лионель Месси и Луис Суарес.
Спорт-Экспресс вчера в 19:44
Авто
Продажи новых легковых авто в России снизились
С января по сентябрь этого года объём российского рынка составил 1 млн 271 тыс. 392 новых авто (-2%).
Тарантас Ньюс 04 октября в 09:17
Экономика
Минфин спрогнозировал минимальный рост реальных доходов россиян
В проекте бюджета на период 2020–2022 годов, который правительство внесло в Государственную думу, говорится о том, что, несмотря на динамичный рост реальной начисленной заработной платы (1,5%), реальные располагаемые доходы россиян по итогам года вырастут только на 0,1%, то есть на уровне 2018 года, сообщает ТАСС.
РБК вчера в 06:16
Армия и оружие
ВСУ открыли танковый огонь по Саханке на юге ДНР
ИА Новороссия вчера в 13:28
Футбол
Руководство «Динамо» приняло отставку Дмитрия Хохлова
Спорт-Экспресс вчера в 09:25
Волейбол
Российские волейболисты победили египтян на Кубке мира
Весь спорт 02:57
Общество
Садальский раскритиковал Елену Малышеву
Телепрограмма вчера в 18:19
Музыка
Макаревич оценил «Вечерний М» Гребенщикова
Наблюдатели провели также параллели с творчеством другого рок-гуру — Андрея Макаревича, который поднаторел именно на злободневных куплетах еще с альбома «Хроника текущих событий» 2013 г. и с тех пор регулярно балует поклонников едкими и критическими зарисовками на злобу дня, чем страшно нервирует ура-патриотов и госпропаганду.
Московский Комсомолец 03 октября в 10:55
Происшествия
В МЧС назвали способы защиты от агрессивной собаки
Российская газета вчера в 00:50
Футбол
Кержаков выйдет с первых минут в матче «Зенита» с «Уралом»
Екатеринбургский "Урал" и петербургский "Зенит" объявили стартовые составы на матч 11-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Газета.Ru 03:25
Политика
Джонсон предпочтет добровольной отставке увольнение Елизаветой II
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон намерен бросить вызов королеве Елизавете II и предложить ей уволить его, поскольку сам он не планирует уходить в отставку, чтобы добиться выхода страны из ЕС 31 октября, сообщает The Sunday Times со ссылкой на британских министров.
Интерфакс 00:43
Авто
Сбербанк создал компанию для продажи автомобилей
Ранее источники РБК сообщили, что госбанк намерен запустить собственный сервис по продаже автомобилей.
РБК 03:00
Армия и оружие
Мира не будет: в Киеве ожидают кровавый путч
Военный обозреватель Денис Попович в своей авторской колонке в киевском интернет-издании «Апостроф» привел интересное сравнение.
Rusvesna.su 00:30
Происшествия
В США произошел взрыв на фестивале «Октоберфест»
В американском городе Хантингтон-Бич на фестивале пива "Октоберфест" произошел взрыв трансформатора, передает NBC.
Газета.Ru 02:58
Гаджеты
Последнее обновление Windows 10 сломало меню «Пуск»
Несколько дней назад корпорация Microsoft в очередной раз обновила ОС Windows 10, исправив проблему с печатью на принтерах.
OAnews 04:11
Политика
Марш в поддержку независимости Шотландии собрал более 200 тыс. человек
В столице Шотландии Эдинбурге в субботу, 5 октября, состоялся марш в поддержку независимости страны от Великобритании, который собрал более 200 тыс. участников, сообщает Би-би-си со ссылкой на организаторов акции, движение All Under One Banner («Все под одним знаменем»).
РБК вчера в 14:49
Общество
Ученые рассказали о полезных свойствах винограда
Известия вчера в 19:05