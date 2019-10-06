Политика

РИА НовостиРИА НовостиПорошенко устроил перепалку из-за «формулы Штайнмайера»

Бывший президент Украины Петр Порошенко устроил перепалку с националистом Андреем Билецким из-за "формулы Штайнмайера". Инцидент произошел во время записи передачи "Свобода слова" журналиста Савика Шустера на телеканале "Украина", видеозапись случившегося опубликована в YouTube.
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Немецкий государственный деятель, политик, действующий Федеральный президент ФРГ с 19 марта 2017 года. В прошлом - министр иностранных дел Германии, вице-канцлер Германии, член Социал-демократической партии Германии с 1975 года.
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