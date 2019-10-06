Политика
РИА НовостиПорошенко устроил перепалку из-за «формулы Штайнмайера»
Бывший президент Украины Петр Порошенко устроил перепалку с националистом Андреем Билецким из-за "формулы Штайнмайера". Инцидент произошел во время записи передачи "Свобода слова" журналиста Савика Шустера на телеканале "Украина", видеозапись случившегося опубликована в YouTube.
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Порошенко нахамил лидеру националистов в телестудии из-за «формулы Штайнмайера»
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В больнице, где лежит Заворотнюк, проходит служебное расследование Медсестру, которая сделала снимки умирающей звезды, планируют привлечь к ответственности.
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Президент США Дональд Трамп заявил республиканцам в Палате представителей, что позвонил своему коллеге из Украины Владимиру Зеленскому только по просьбе министра энергетики Рика Перри, сообщает Axios со ссылкой на три источника.
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