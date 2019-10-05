Политика

Газета.RuГазета.RuПорошенко устроил перепалку из-за «формулы Штайнмайера» на шоу

Бывший украинский президент Петр Порошенко повздорил с националистом Андреем Билецким на шоу из-за подписанной украинским лидером Владимиром Зеленский "формулы Штайнмайера". Инцидент произошел в эфире передачи "Свобода слова" на канале "Украина". Зачинщиком спора стал Билецкий.
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Порошенко устроил перепалку с националистом из-за «формулы Штайнмайера»

News.ru22:52

Порошенко устроил перепалку с националистом на украинском шоу

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Порошенко устроил перепалку из-за «формулы Штайнмайера» на шоу

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Порошенко устроил перепалку на телеэкране из-за «формулы Штайнмайера»

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Порошенко поскандалил на шоу из-за «формулы Штайнмайера»

РЕН ТВ21:19

Порошенко устроил перепалку на украинском шоу из-за «формулы Штайнмайера»

РИА Новости21:03
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