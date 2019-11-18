Пресс-служба экс-президента Украины Порошенко назвала "российским заказом" для причинения вреда репутации проект подозрения в отношении Порошенко, подготовленный Государственным бюро расследований в рамках дела по назначению членов Высшего совета юстиции.

Политика Кремль прокомментировал заявление Лукашенко о союзе с Россией По мнению пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, белорусский лидер Александр Лукашенко в своих вчерашних эмоциональных заявлениях о «бешеной напряжёнке» в отношениях Москвы и Минска гипотетически рассуждал о целесообразности Союзного государства, как если бы «оно не отвечало интересам» республики.

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Политика Путин и Макрон обсудили ситуацию на Украине Президент РФ Владимир Путин и президент Франции Эмманюэль Макрон в телефонном разговоре обсудили ситуацию на Украине в преддверии запланированного на 9 декабря в Париже саммита "нормандской четверки".

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Происшествия Настю Рыбку подозревают в краже 2 тысяч евро и мобильного Якобы во время совместного отдыха в апартаментах башни "Око" Настя Рыбка похитила у нее деньги в размере двух тысяч евро, мобильный телефон и личные вещи, сообщает агентство "Москва".

Происшествия Зарезавший пешехода в Мытищах водитель арестован По данным следствия, днём 16 ноября в ходе конфликта водитель через открытое окно машины нанёс 43-летнему пешеходу удар ножом в шею.

Культура Кончаловский раскрыл тайны Высоцкой Юлия Высоцкая играет там главную роль, но для гастрольных показов за границей спектакль адаптировали: артисты говорят со сцены на итальянском языке.