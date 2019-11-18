Политика

ИА НовороссияИА НовороссияПорошенко назвал преследование со стороны ГБР «российским заказом»

Пресс-служба экс-президента Украины Порошенко назвала "российским заказом" для причинения вреда репутации проект подозрения в отношении Порошенко, подготовленный Государственным бюро расследований в рамках дела по назначению членов Высшего совета юстиции.
Читать в источнике
Комментировать10

Подробнее о событии

Партия Порошенко назвала обвинения в захвате власти «российским заказом»

РИА Новости07:15

В Госдуме прокомментировали слова Порошенко о «российском заказе»

RT на русском07:46

Партия Порошенко назвала обвинения в захвате власти «российским заказом»

РБК06:50

Порошенко увидел в своем преследовании российский заказ

Lenta.ru06:48

Пресс-служба Порошенко увидела заказ РФ в планах снять с него неприкосновенность

Известия07:08

Порошенко заявил о «российском следе» в намерении снять с него неприкосновенность

ТАСС06:18

В уголовном преследовании Порошенко увидели «российский след»

REGNUM05:42
Показать все источники
Автоматически обработано 7059 источников, обновлено в 10:03, Ашберн
Общество

«Газпром» направил «Нафтогазу» предложение по транзиту газа

«Газпром» направил «Нафтогазу» предложение о продлении на год действующего контракта или заключении нового договора о транзите газа.
RT на русском 07:22
Политика

Кремль прокомментировал заявление Лукашенко о союзе с Россией

По мнению пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, белорусский лидер Александр Лукашенко в своих вчерашних эмоциональных заявлениях о «бешеной напряжёнке» в отношениях Москвы и Минска гипотетически рассуждал о целесообразности Союзного государства, как если бы «оно не отвечало интересам» республики.
REGNUM 06:38
Гаджеты

Новейший флагман Honor будет похож на среднебюджетный смартфон Samsung

iXBT.com 04:57
Политика

Спецназ начал разгон демонстрантов у парламента в Тбилиси

Силы спецназа приступили к разгону демонстрантов у здания грузинского парламента в Тбилиси.
RT на русском 08:15
Политика

На Украине тщательно проверят вернувшиеся из России корабли

На Украине тщательно проверят состояние военных кораблей, которые вернулись из России после задержания в Керченском проливе.
Lenta.ru 09:41
Общество

Погода подготовит для москвичей «марсианские» пейзажи

Морозы придут в столицу на текущей неделе, однако осадков в городе не ожидается, из-за этого на улицах будет пыльно и холодно, как на Марсе, сообщается на сайте «Метеовести».
РИАМО 08:16
Армия и оружие

Минобороны рассекретило документы о Словацком восстании

РИА Новости вчера в 16:24
Музыка

За два дня клип Галустяна набрал более миллиона просмотров на YouTube

Клип Михаила Галустяна «Хочу тибя любицца» за 2 дня набрал более миллиона просмотров на YouTube.
Мойка78 вчера в 06:04
Происшествия

Беспилотник «Орион» упал в Рязанской области

В Рязанской области в посёлке Листвянка упал беспилотный авиационный комплекс «Орион».
RT на русском 16 ноября в 10:58
Происшествия

Для фигурантов дела о теракте в Петербурге просят пожизненные сроки

Четырёх из 11 фигурантов дела о теракте в петербургском метро в 2017 году просят приговорить к пожизненному лишению свободы.
RT на русском 09:21
Авто

Составили топ-5 японских внедорожников с большим расходом топлива

Расход топлива у внедорожника может составлять от 11,5 до 15 литров на 100 км пути.
Тарантас Ньюс вчера в 00:10
Происшествия

Мать убитой в Крыму пятилетней девочки оскорбили на похоронах

В селе Кропоткино в Крыму прошли похороны пятилетней девочки, которую убил отчим, сообщают СМИ.
Взгляд.ру вчера в 18:34
Экономика

Акции «Яндекса» выросли на 5% после новостей о структуре компании

Стоимость акций «Яндекса» на Мосбирже утром 18 ноября выросла на 5,87% по сравнению с уровнем предыдущего закрытия и на максимуме составила 2,4 тыс. руб. за бумагу, следует из данных торгов.
РБК 02:44
Происшествия

Журналистка агентства «Интерфакс» пропала в Москве

Журналистка агентства «Интерфакс» Маргарита Игнатова не выходит на связь с 17 ноября.
Известия 08:41
Общество

Россия отказалась от участия в конкурсе «Мисс Вселенная» в 2019 году

Победительница конкурса «Мисс Россия — 2019» Алина Санько не сможет принять участие в конкурсе «Мисс Вселенная» в 2019 году.
News.ru 08:37
Кино

Мединский рассказал о своем отношении к эротическим сценам в кино

Министр культуры России Владимир Мединский выразил мнение по поводу эротических сцен в кино.
Газета.Ru вчера в 18:02
Политика

Путин и Макрон обсудили ситуацию на Украине

Президент РФ Владимир Путин и президент Франции Эмманюэль Макрон в телефонном разговоре обсудили ситуацию на Украине в преддверии запланированного на 9 декабря в Париже саммита "нормандской четверки".
ТАСС 09:24
Политика

Немецкий депутат заявил, что Европе не нужен сжиженный газ США

Депутат фракции "Левые" в бундестаге по внешнеполитическим вопросам Александер Ной заявил, что Европе не нужен сжиженный газ США.
Газета.Ru вчера в 20:22
Общество

Высокопоставленный российский таможенник сбежал на Украину

Высокопоставленный российский таможенник Максим Мамчур сбежал в Киев. Об этом стало известно «Фонтанке».
Lenta.ru 09:06
Футбол

На Соболева претендуют клубы из Англии, Италии и Германии

В 22-летнем форварде заинтересованы клубы из Англии, Германии, Италии и Турции. Отступные игрока в самарском клубе составляют 2 млн евро.
Sport.ru 05:30
Происшествия

Суд лишил водительских прав депутата Госдумы Герасименко

RT на русском 08:46
Армия и оружие

Як-130 сделают более боевым самолетом

Справка Mil.Press Военное Як-130 – двухместный учебно-боевой самолет, предназначенный для подготовки летчиков современной военной авиации, в том числе сверхманевренных истребителей.
Военное.РФ 01:47
Экономика

Преемник Путина затаился в органах госнадзора – Делягин

«По сути, Минфин и в целом либеральное правительство Медведева слепо и агрессивно наращивают фискальное давление на Россию, пользуясь для этого любым предлогом, – вероятно, стараясь просто раздавить нас и наши жизни, как скорлупу ореха», - констатировал экономист.
Infox.ru 08:17
Общество

В законопроекте о домашнем насилии появилось понятие «преследование»

Депутаты Госдумы подготовили поправки в законопроект о домашнем насилии, одна из которых уточняет понятие "преследование", сообщает РБК.
РИА Новости 01:23
Футбол

Президент «Ростова» высказался о финансовых проблемах клуба

Президент "Ростова" Арташес Арутюнянц высказался о финансовой ситуации в клубе, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 08:13
Происшествия

Настю Рыбку подозревают в краже 2 тысяч евро и мобильного

Якобы во время совместного отдыха в апартаментах башни "Око" Настя Рыбка похитила у нее деньги в размере двух тысяч евро, мобильный телефон и личные вещи, сообщает агентство "Москва".
Вести.Ru 09:15
Происшествия

Зарезавший пешехода в Мытищах водитель арестован

По данным следствия, днём 16 ноября в ходе конфликта водитель через открытое окно машины нанёс 43-летнему пешеходу удар ножом в шею.
RT на русском 09:19
Культура

Кончаловский раскрыл тайны Высоцкой

Юлия Высоцкая играет там главную роль, но для гастрольных показов за границей спектакль адаптировали: артисты говорят со сцены на итальянском языке.
ТВ Центр вчера в 11:45
Политика

В Кремле прокомментировали упрощение визового режима ЕС для Белоруссии

Лайф рассказывал, что после вступления в силу новых правил стоимость шенгенской визы для граждан Белоруссии составит 35 евро вместо 60.
Life.ru 05:59
Наука

Квантовые физики доказали, что объективной реальности не существует

Вечерний курьер 16 ноября в 03:43
Как работают Яндекс.Новости?
Выборы в Верховную раду Украины 2019Больше новостей по теме
Главное