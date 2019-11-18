Политика
ИА НовороссияПорошенко назвал преследование со стороны ГБР «российским заказом»
Пресс-служба экс-президента Украины Порошенко назвала "российским заказом" для причинения вреда репутации проект подозрения в отношении Порошенко, подготовленный Государственным бюро расследований в рамках дела по назначению членов Высшего совета юстиции.
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Общество
«Газпром» направил «Нафтогазу» предложение по транзиту газа
«Газпром» направил «Нафтогазу» предложение о продлении на год действующего контракта или заключении нового договора о транзите газа.
Политика
Кремль прокомментировал заявление Лукашенко о союзе с Россией
По мнению пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, белорусский лидер Александр Лукашенко в своих вчерашних эмоциональных заявлениях о «бешеной напряжёнке» в отношениях Москвы и Минска гипотетически рассуждал о целесообразности Союзного государства, как если бы «оно не отвечало интересам» республики.
Политика
Спецназ начал разгон демонстрантов у парламента в Тбилиси
Силы спецназа приступили к разгону демонстрантов у здания грузинского парламента в Тбилиси.
Политика
На Украине тщательно проверят вернувшиеся из России корабли
На Украине тщательно проверят состояние военных кораблей, которые вернулись из России после задержания в Керченском проливе.
Общество
Погода подготовит для москвичей «марсианские» пейзажи
Морозы придут в столицу на текущей неделе, однако осадков в городе не ожидается, из-за этого на улицах будет пыльно и холодно, как на Марсе, сообщается на сайте «Метеовести».
Армия и оружие
Минобороны рассекретило документы о Словацком восстании
Музыка
За два дня клип Галустяна набрал более миллиона просмотров на YouTube
Клип Михаила Галустяна «Хочу тибя любицца» за 2 дня набрал более миллиона просмотров на YouTube.
Происшествия
Беспилотник «Орион» упал в Рязанской области
В Рязанской области в посёлке Листвянка упал беспилотный авиационный комплекс «Орион».
Происшествия
Для фигурантов дела о теракте в Петербурге просят пожизненные сроки
Четырёх из 11 фигурантов дела о теракте в петербургском метро в 2017 году просят приговорить к пожизненному лишению свободы.
Авто
Составили топ-5 японских внедорожников с большим расходом топлива
Расход топлива у внедорожника может составлять от 11,5 до 15 литров на 100 км пути.
Происшествия
Мать убитой в Крыму пятилетней девочки оскорбили на похоронах
В селе Кропоткино в Крыму прошли похороны пятилетней девочки, которую убил отчим, сообщают СМИ.
Экономика
Акции «Яндекса» выросли на 5% после новостей о структуре компании
Стоимость акций «Яндекса» на Мосбирже утром 18 ноября выросла на 5,87% по сравнению с уровнем предыдущего закрытия и на максимуме составила 2,4 тыс. руб. за бумагу, следует из данных торгов.
Происшествия
Журналистка агентства «Интерфакс» пропала в Москве
Журналистка агентства «Интерфакс» Маргарита Игнатова не выходит на связь с 17 ноября.
Общество
Россия отказалась от участия в конкурсе «Мисс Вселенная» в 2019 году
Победительница конкурса «Мисс Россия — 2019» Алина Санько не сможет принять участие в конкурсе «Мисс Вселенная» в 2019 году.
Кино
Мединский рассказал о своем отношении к эротическим сценам в кино
Министр культуры России Владимир Мединский выразил мнение по поводу эротических сцен в кино.
Политика
Путин и Макрон обсудили ситуацию на Украине
Президент РФ Владимир Путин и президент Франции Эмманюэль Макрон в телефонном разговоре обсудили ситуацию на Украине в преддверии запланированного на 9 декабря в Париже саммита "нормандской четверки".
Политика
Немецкий депутат заявил, что Европе не нужен сжиженный газ США
Депутат фракции "Левые" в бундестаге по внешнеполитическим вопросам Александер Ной заявил, что Европе не нужен сжиженный газ США.
Общество
Высокопоставленный российский таможенник сбежал на Украину
Высокопоставленный российский таможенник Максим Мамчур сбежал в Киев. Об этом стало известно «Фонтанке».
Футбол
На Соболева претендуют клубы из Англии, Италии и Германии
В 22-летнем форварде заинтересованы клубы из Англии, Германии, Италии и Турции. Отступные игрока в самарском клубе составляют 2 млн евро.
Происшествия
Суд лишил водительских прав депутата Госдумы Герасименко
Армия и оружие
Як-130 сделают более боевым самолетом
Справка Mil.Press Военное Як-130 – двухместный учебно-боевой самолет, предназначенный для подготовки летчиков современной военной авиации, в том числе сверхманевренных истребителей.
Экономика
Преемник Путина затаился в органах госнадзора – Делягин
«По сути, Минфин и в целом либеральное правительство Медведева слепо и агрессивно наращивают фискальное давление на Россию, пользуясь для этого любым предлогом, – вероятно, стараясь просто раздавить нас и наши жизни, как скорлупу ореха», - констатировал экономист.
Общество
В законопроекте о домашнем насилии появилось понятие «преследование»
Депутаты Госдумы подготовили поправки в законопроект о домашнем насилии, одна из которых уточняет понятие "преследование", сообщает РБК.
Футбол
Президент «Ростова» высказался о финансовых проблемах клуба
Президент "Ростова" Арташес Арутюнянц высказался о финансовой ситуации в клубе, передает РИА "Новости".
Происшествия
Настю Рыбку подозревают в краже 2 тысяч евро и мобильного
Якобы во время совместного отдыха в апартаментах башни "Око" Настя Рыбка похитила у нее деньги в размере двух тысяч евро, мобильный телефон и личные вещи, сообщает агентство "Москва".
Происшествия
Зарезавший пешехода в Мытищах водитель арестован
По данным следствия, днём 16 ноября в ходе конфликта водитель через открытое окно машины нанёс 43-летнему пешеходу удар ножом в шею.
Культура
Кончаловский раскрыл тайны Высоцкой
Юлия Высоцкая играет там главную роль, но для гастрольных показов за границей спектакль адаптировали: артисты говорят со сцены на итальянском языке.
Политика
В Кремле прокомментировали упрощение визового режима ЕС для Белоруссии
Лайф рассказывал, что после вступления в силу новых правил стоимость шенгенской визы для граждан Белоруссии составит 35 евро вместо 60.
Наука