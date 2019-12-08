Политика
Российская газетаПорошенко в центре Киева закидали яйцами
В ходе акции "Красные линии для Зеленского", прошедшей в центре Киева вечером 8 декабря, в выступающего экс-президента Украины Петра Порошенко бросили несколько яиц. Это случилось, когда он воскликнул "Слава Украине!" после исполнения государственного гимна, сообщают украинские СМИ.
Читать в источнике
Оценить154
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7081 источник, обновлено в 19:56, Ашберн
Происшествия
Несколько учебных заведений эвакуировали в Хабаровске
Футбол
Фанаты «Спартака» провели новую акцию против Дзюбы
Авто
Названа самая продаваемая марка автомобилей в России
Наука
Самоодомашнивание людей объяснено изменением работы одного гена
Самоодомашнивание людей объяснили изменением работы одного неизвестного гена.
Наука
Собаки понимают язык человека на высоком уровне
Политика
Der Spiegel: мировая торговля может рухнуть за несколько дней
Апелляционный орган Всемирной торговой организации (ВТО) в ближайшие дни может прекратить свою работу по вине президента США Дональда Трампа.
Политика
Украинцев забросали яйцами в Париже
Во время митинга «Движения ветеранов Украины» в Париже украинцев забросали яйцами.
Происшествия
В Москве арестовали заведующую роддома по обвинению в халатности
Савеловский суд отправил под стражу до 6 февраля 2020 года заведующую филиалом родильного дома ГКБ им. С.И. Спасокукоцкого (бывший роддом № 27) Марину Сармосян, на работу которой ранее пожаловались пациенты учреждения.
Футбол
Дубль Погребняка принес «Уралу» победу над «Крыльями Советов»
Происшествия
В Благовещенске эвакуировали несколько школ
Армия и оружие
В США отметили отставание от России в разработке гиперзвукового оружия
Экономика
Александр Лебедев вышел из банковского бизнеса
Бизнесмен Александр Лебедев продал всю свою долю в Национальном резервном банке (НРБ), передает Forbes.
Общество
С пенсий россиян могут запретить взыскивать долги
В комиссию правительства РФ по законопроектной деятельности должны поступить два законопроекта Минэкономразвития России, первый из которых предлагает запретить взыскивать долги со страховых пенсий жителей России.
Хоккей
Панарин забросил 13-ю шайбу в сезоне
Голом отметился российский нападающий Артемий Панарин. Это его 13-я заброшенная шайба в этом сезоне.
Хоккей
Николай Цулыгин: «У Хартикайнена перелом челюсти, сроки восстановления неизвестны»
Главный тренер «Салавата Юлаева» Николай Цулыгин прокомментировал победу над «Нефтехимиком» (2:1) в регулярном чемпионате КХЛ и рассказал о травме нападающего Тему Хартикайнена.
Общество
Названа реальная стоимость продаваемой за миллиард рублей монеты
Член "Общества Коллекционеров Санкт-Петербурга" Алексей Шукуров рассказал "Пятому каналу" о реальной стоимости монеты, которую петербуржец продает на портале "Авито" за один миллиард рублей.
Общество
ПФР «пригрозил» пенсионерам прекращением выплаты пенсий
В Пенсионном фонде России (ПФР) «пригрозили» пенсионерам прекращением выплаты пенсии в случае, если гражданин не будет подтверждать место своей регистрации один раз в год, сообщает PRIMPRESS.
Происшествия
Опубликовано видео жесткого задержания полицейских в Приморье
Сотрудники ФСБ и службы собственной безопасности МВД задержали инспекторов ДПС ГИБДД отдела МВД России по Хорольскому району, об этом в субботу, 7 декабря, сообщили в пресс-службе УМВД России по Приморскому краю.
Здоровье
Зимой 2019-2020 прогнозируется очень тяжелая эпидемия гриппа
Американские эксперты по здравоохранению зимой 2019-2020 прогнозируют самую тяжелую эпидемию гриппа за последние 15 лет.
Общество
Доробалюк – Осипову: В 2020 году учтем ошибки по реализации нацпроектов
Доробалюк рассказала об итогах работы в текущем году.
Кино
Кинокритики назвали худшие фильмы 2019 года
По версии Дебружа худшим фильмом стала адаптация мультфильма студии «Дисней» «Дамбо» Тима Бертона.
Общество
Новый сопроводительный документ на автомобиль появится в России
Спорт
Женская сборная России по гандболу обыграла команду Румынии на ЧМ
Женская сборная России победила команду Румынии в первом матче основного этапа чемпионата мира по гандболу в Японии.
Авто
Внедорожник Hongqi HS7 на базе Toyota Crown установил новый рекорд
Премиальный внедорожник от Hongqi под названием HS7 разработан на платформе седана бизнес-класса Toyota Crown.
Авто
В России Geely увеличила продажи в ноябре более чем в 2 раза
Фигурное катание
Плющенко пробил трубу с водой после неудачного прыжка
Во время одного из прыжков Плющенко пробил трубу для заливки катка, из которой фонтаном пошла вода.
Шоу-бизнес
Алла Пугачева пришла на премьеру своего фильма без супруга
Певица появилась на мероприятии без мужа Максима Галкина. В этот вечер ее поддержали родные и друзья.
Армия и оружие
Истребители Су-30 порвали китайский Chengdu J-20 пятого поколения
Как сообщают СМИ, во время учебно-тренировочного полёта, экипаж истребителей Су-30МКИ ВВС Индии, неожиданно обнаружил на радарах боевого самолёта китайский истребитель Chengdu J-20.