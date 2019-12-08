Политика

Российская газетаРоссийская газетаПорошенко в центре Киева закидали яйцами

В ходе акции "Красные линии для Зеленского", прошедшей в центре Киева вечером 8 декабря, в выступающего экс-президента Украины Петра Порошенко бросили несколько яиц. Это случилось, когда он воскликнул "Слава Украине!" после исполнения государственного гимна, сообщают украинские СМИ.
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