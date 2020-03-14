Экс-президент Украины Петр Порошенко, который 8 марта покинул родину и уехал в Испанию, прилетит в Киев чартерным рейсом в ночь с 14 на 15 марта. Об этом сообщает "Страна.ua" со ссылкой на источник в партии "Европейская солидарность", которую возглавляет бывший украинский лидер.

Порошенко вернется на Украину после побега от следствия

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