Коронавирус

Газета.RuГазета.RuПорошенко вернется на Украину после побега от следствия

Экс-президент Украины Петр Порошенко, который 8 марта покинул родину и уехал в Испанию, прилетит в Киев чартерным рейсом в ночь с 14 на 15 марта. Об этом сообщает "Страна.ua" со ссылкой на источник в партии "Европейская солидарность", которую возглавляет бывший украинский лидер.
Читать в источнике
Комментировать24

Подробнее о событии

Между тюрьмой и коронавирусом: Порошенко намерен срочно вернуться на Украину

Комсомольская правда13:51

Порошенко вернется на Украину после побега от следствия

Газета.Ru12:58

Порошенко собирается экстренно вернуться из Испании на Украину – СМИ

REGNUM09:04

Сбежавший в Испанию Порошенко решил срочно вернуться на Украину

Телеканал 360°10:15

Порошенко намерен прервать лечение в Испании и вернуться на Украину

РЕН ТВ08:38

Сбежавший от допроса Порошенко нашелся

Lenta.ru08:31

СМИ: Порошенко срочно забирает детей из Лондона

Московский Комсомолец12:42
Показать все источники
Автоматически обработаны 7104 источника, обновлено в 15:19, Ашберн
Музыка

Клип Little Big для «Евровидения-2020» собрал почти 10 млн просмотров

Известия вчера в 23:06
Футбол

Максименко признан лучшим игроком матча «Оренбург» — «Спартак»

Определен лучший игрок матча 22-го тура российской Премьер-лиги между «Оренбургом» и «Спартаком».
Sport24.ru 09:00
Общество

Число случаев заражения коронавирусом в России увеличилось до 45

По информации оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, за последние сутки число зараженных коронавирусом в России увеличилось с 34 до 45 человек (42 случая у граждан РФ, 2 – у граждан КНР, один – у гражданина Италии), передает ТАСС.
Инфорос вчера в 10:24
Происшествия

Двух офицеров столичной полиции уволили за селфи в морге

Вести.Ru вчера в 05:09
Шоу-бизнес

Дочь Ларисы Гузеевой сменила имидж после нервного срыва

В начале февраля Лариса Гузеева рассказала о том, что ее 19-летняя дочь пережила нервный срыв.
StarHit.ru 09:00
Общество

Россиянам рекомендуют дезинфицировать телефоны из-за коронавируса

По мнению экспертов, дезинфекция телефонов должна помочь избежать распространения коронавируса, поскольку телефон может оказаться переносчиком возбудителей инфекции.
The Penza Post 04:22
Общество

Турция ввела запрет на въезд граждан 14 стран из-за коронавируса

Турция ввела запрет на въезд иностранных граждан из 14 стран в рамках борьбы с распространением коронавируса, сообщило МВД страны.
РИА Новости 11:25
Кино

Вин Дизель заявил, что «Бладшот» даст начало новой киновселенной

На днях Вин Дизель рассказал, что новый фильм «Бладшот», в котором он сыграл одну из главных ролей, даст начало новой киновселенной на основе комиксов издательства Valiant Comics.
NewInform вчера в 11:33
Общество

Власти Москвы обязали не допускать самоизолированных к работе

Мэр Москвы Сергей Собянин внес в указ о мерах по борьбе с распространением коронавируса изменение об обязанности работодателей не допускать к работе сотрудников, которые должны соблюдать режим самоизоляции на дому.
РБК 03:44
Происшествия

На Украине с подозрением на коронавирус госпитализировали трех человек

Минздрав Украины сообщил о первом в стране смертельном случае в результате нового коронавируса.
РИА Новости 04:02
Политика

Трамп заявил, что сдал тест на коронавирус

Президент США Дональд Трамп прошел тестирование на заражение коронавирусом, результата еще нет.
ТАСС 13:28
Футбол

БАТЭ — «Динамо» Минск: ждать ли реванш?

БАТЭ и «Динамо» сыграют 15 марта в Кубке Беларуси, читайте наш прогноз на игру.
Все про Спорт ру 04:47
Армия и оружие

Белорусские военные, после переговоров с НАТО, массово заразились коронавирусом

Белорусские военные заразились коронавирусом COVID-19.
Avia.pro вчера в 20:09
Общество

Латвия закроет все международные пассажирские перевозки

Латвия приняла решение закрыть все международные пассажирские из-за распространения коронавируса, заявил на брифинге в субботу премьер-министр Кришьянис Кариньш.
РИА Новости 13:28
Энергетика

Низкие цены на нефть назвали не нужными Саудовской Аравии и США

Низкие цены не выгодны ни для Саудовской Аравии, ни для США, подчеркнул Костин.
Lenta.ru 15:07
Спорт

На матче чемпионата России по футболу вывесили баннер с Терешковой

Болельщики тульского «Арсенала» на матче 22-го тура чемпионата России против казанского «Рубина» вывесили баннер «Валя, ты просто космос».
РБК 14:06
Экономика

Эксперты назвали товары, которые подорожают из-за снижения курса рубля

На фоне падения курса рубля могут подорожать цены на зарубежные товары, ввозимые в Россию, в диапазоне от десяти до тридцати пяти процентов.
Страна Советов on-line 13:45
Общество

Что ждёт Россию в 2020 году: предсказания Ванги сбываются

Если верить пророчеству, в 2020 году мировое сообщество ждет нестабильное и даже смутное время.
Живая Кубань вчера в 03:33
Экономика

Глава ВТБ посоветовал россиянам вложиться в здоровье вместо долларов

Глава ВТБ Андрей Костин посоветовал россиянам подумать о здоровье вместо курса доллара.
News.ru 14:14
Общество

Матвиенко не поддержала закрытие границ из-за коронавируса

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко оценила идею закрытия границ с 16 марта. По ее мнению, это избыточная мера.
iReactor 05:37
Футбол

Арбитра Федотова призвали молчать после его слов о судействе

Напомним, что после матча «Сочи» - «Оренбург» (5:1) Федотов заявил, что судейство в этой встрече напоминало «цирк».
NewInform 14:48
Киберспорт

Пиковый онлайн CS:GO превысил миллион игроков

Вечером 14 марта пиковый онлайн Counter-Strike: Global Offensive достиг миллиона пользователей.
CyberSport.ru 10:37
Шоу-бизнес

Хайди Клум не может сказать, чем заболела в Калифорнии

OAnews 12:05
Экономика

Назван главный победитель от обрушения нефти

Главным победителем от резкого падения цен на нефть станет Индия, которая импортирует более 80 процентов энергоресурсов.
Lenta.ru вчера в 00:42
Общество

Минпросвещения рекомендовало регионам ввести дистанционное обучение

Министерство просвещения РФ порекомендовало региональным администрациям перевести школьников на дистанционное обучение в целях предотвращения распространения коронавируса SARS-CoV-2.
Известия 07:18
Биатлон

Биатлонист Мартен Фуркад завершил карьеру

КМВ Новости 04:11
Музыка

Тверичанка попала на «Голосе» к Меладзе и даст мастер-класс Гагариной

Наставники бурно реагировали на выступление девочки: хлопали, улыбались, удивлялись, Полина Гагарина прикусывала блокнот.
АиФ Тверь вчера в 16:13
Хоккей

Борис Майоров: «Заканчивать чемпионат при пустых трибунах не стоит»

Двукратный олимпийский чемпион Борис Майоров проанализировал ситуацию с розыгрышем Кубка Гагарина, который оказался под угрозой из-за вспышки коронавируса Covid-19.
Матч ТВ 14:15
Армия и оружие

Пентагон ввел ограничения на перемещение военных из-за коронавируса

Чиновники Пентагона объявили о значительных ограничениях в отношении военнослужащих и членов их семей по всему миру на фоне новых инициатив Белого дома по борьбе с коронавирусом, сообщает портал Military Times.
Российская газета 03:22
Экономика

Эксперты: в 2020 году более 60 регионов РФ могут остаться без резервов

В 2020 году 62 региона России могут остаться без резервов из-за превышения расходов над доходами.
Аргументы и Факты вчера в 00:31
Как работают Яндекс.Новости?
Главное