Коронавирус

RT на русскомRT на русскомПорошенко вернулся из Испании на Украину

Бывший президент Украины Пётр Порошенко вернулся из Испании на Украину в связи с закрытием авиасообщения в стране. Об этом сообщает издание «СТРАНА.ua». Отмечается, что вместе с ним в киевский аэропорт прибыли трое его детей.
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Порошенко вернулся на родину до закрытия границы

News.ruвчера в 22:25

«Нахамил и уехал»: украинские журналисты пожаловались на Порошенко

РИА Новости02:19

Порошенко вернулся из охваченной коронавирусом Испании на Украину

Lenta.ruвчера в 22:41

«Улица — охраняемая территория». Порошенко сбежал от провокационных вопросов журналистов

Телеканал 360°02:39

Порошенко досрочно прекратил отдыхать в Испании

REGNUMвчера в 22:29

Порошенко досрочно вернулся на Украину

Московский Комсомолецвчера в 20:36

Видео: Порошенко успел вернуться на Украину до закрытия границ

РЕН ТВвчера в 19:20
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Хоккей

Вице-президент ИИХФ призвал КХЛ остановить сезон

Вице-президент ИИХФ Калерво Куммола считает необходимым приостановить сезон КХЛ в связи со вспышкой коронавируса, передает ТАСС.
ProstoProSport 01:25
Общество

В России за сутки выявили 14 случаев заражения коронавирусом

Число пациентов, заразившихся новым типом коронавируса в России, увеличилось на 14 человек.
РИА Новости вчера в 11:02
Здоровье

Более 50 человек выписали из больницы в Коммунарке

Выписан из больницы и пациент из Ирана, прилетевший в Москву.
Российская газета 03:01
Шоу-бизнес

Развод Лолиты Милявской не состоялся из-за коронавируса

Kleo.ru 13 марта в 06:29
Общество

Назвавший глупостью панику из-за коронавируса Маск потерял $5,5 млрд

Американский предприниматель Илон Маск, который ранее назвал глупостью панику из-за коронавируса, потерял за неделю более чем $5,5 млрд, или 18% своего состояния.
Известия 00:30
Музыка

Гендиректор ЕМГ прокомментировал песню Little Big для Евровидения

Генеральный директор «Европейской медиагруппы» оценил песню Little Big для выступления на Евровидении.
Ореанда-Новости 13 марта в 04:13
Общество

В Москве ввели свободное посещение школ из-за коронавируса

Документ предусматривает дополнительные меры по борьбе с распространением коронавирусной инфекции, в том числе свободное посещение школ.
РИА Новости вчера в 03:53
Общество

Apple до 27 марта закрывает все розничные магазины за пределами Китая

Американская компания Apple на две недели останавливает работу всех своих розничных магазинов за пределами Китая.
Полит.ру вчера в 05:45
Политика

США включили в черный список две российские компании

В документе уточняется, что ограничения против российских компаний ввели в связи с тем, что они пытались купить в США оборудование для компании "Технополь", которая уже находится в аналогичном "черном списке".
РИА Новости вчера в 12:08
Космос

Проектом обсерватории «Спектр-УФ» заинтересовались учёные из 14 стран

REGNUM 01:14
Здоровье

В ВОЗ объяснили высокую смертность от коронавируса в Италии

Известия 03:19
Религия

РПЦ не станет закрывать храмы из-за коронавируса

Глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион заявил, что богослужения в храмах РПЦ будут совершаться вне зависимости от степени распространения коронавируса.
АБН вчера в 08:15
Происшествия

В Россию вернулись свыше 20 человек, летевших с инфицированной коронавирусом женщиной

Более 20 россиян, которые 12 марта прилетели в Нур-Султан из Москвы вместе с инфицированной коронавирусом гражданкой Казахстана, вернулись в Россию.
ТАСС вчера в 04:00
Общество

Психолог объяснил отсутствие паники у россиян из-за коронавируса

Россияне намного меньше переживают из-за ситуации вокруг коронавируса, чем жители других стран, заявил клинический психолог Михаил Хорс, передает Nation News.
Газета.Ru 01:37
Общество

Брызгалов — о словах Пронгера: видимо, повреждение мозга было не временным, а перманентным

Известный голкипер, обладатель Кубка Стэнли Илья Брызгалов прокомментировал слова бывшего партнёра по «Филадельфии Флайерз» Криса Пронгера.
Чемпионат 03:19
Общество

На Украине шеф-повар назвал основную ошибку при приготовлении борща

Днепропетровск, Украина, 15 марта 2020, 08:30 — REGNUM Шеф-повар Антон Самойлов рассказал о главной ошибке при приготовлении борща в домашних условиях.
REGNUM 01:30
Происшествия

В Москве у здания ФСБ задержали участников несогласованной акции

Сотрудники правоохранительных органов пресекли несанкционированную акцию у здания ФСБ в Москве, задержав несколько ее активных участников, передал в субботу корреспондент "Интерфакса".
Интерфакс вчера в 07:57
Общество

Дерипаска призвал ввести полный карантин в РФ из-за коронавируса

«Без полного закрытия границ уже завтра невозможно остановить рост числа инфицированных и распространение вируса в России», — отметил Дерипаска.
BFM.ru вчера в 02:21
Общество

Собянин опроверг слухи о занижении числа зараженных COVID-19 в Москве

Власти Москвы не скрывают информацию по числу зараженных коронавирусом COVID-19 и заинтересованы в предоставлении максимально полной информации, чтобы не допустить распространения инфекции, заявил мэр столицы Сергей Собянин в программе "Неделя в городе" на "России 1" (ВГТРК).
Интерфакс 02:10
Происшествия

В Магадане не подтвердили коронавирус у вахтовиков

Шестеро вахтовиков, прибывших в Магадан на отдых с чукотского месторождения Купол и помещенных в изолятор инфекционного корпуса областной больницы из-за подозрения на коронавирус, оказались здоровыми.
Российская газета вчера в 20:07
Политика

И бубонная чума: Зеленского пристыдили в Сети за слова о коронавирусе

Украинские интернет-пользователи посоветовали президенту страны Владимиру Зеленскому поменять спичрайтеров после того, как он поставил новый коронавирус в один ряд с испанским гриппом.
РИА Новости вчера в 10:23
Наука

Реакция на вирус: как устройство общества влияет на борьбу с эпидемией

На самом деле, статистика сильно зависит от устройства здравоохранения в каждой конкретной стране и еще шире — устройства общества.
РБК вчера в 13:30
Политика

Результаты теста на коронавирус Трампа оказались отрицательными

Президент США Дональд Трамп сообщил, что прошлой ночью сделал тест на коронавирус COVID-19, его результаты оказались отрицательными, сообщает пресс-служба Белого дома.
Коммерсантъ вчера в 18:58
Единоборства

Никита Крылов убедительно победил Джонни Уокера

На бразильском турнире с пустыми трибунами UFC Fight Night 170 Никита Крылов одержал яркую победу над бразильцем Джонни Уокером.
Allboxing.ru вчера в 22:16
Общество

Россия ограничивает авиасообщение со странами ЕС с 16 марта

Москва с 16 марта вводит временные ограничения на пассажирские воздушные перевозки со странами Евросоюза, Норвегией и Швейцарией из-за коронавируса, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением инфекции.
РИА Новости 13 марта в 13:31
Общество

Гидрометцентр не прогнозирует потепления в Москве до конца марта

Гидрометцентр ожидает в Москве похолодание в течение второй половины марта.
Коммерсантъ 01:39
Происшествия

В Новокузнецке коронавирус не выявлен

В медицинском учреждении эксперты сделали первый тест на коронавирус. Он показал отрицательный результат.
Новокузнецк.ру 02:28
Музыка

Тверичанка попала на «Голосе» к Меладзе и даст мастер-класс Гагариной

Наставники бурно реагировали на выступление девочки: хлопали, улыбались, удивлялись, Полина Гагарина прикусывала блокнот.
АиФ Тверь 13 марта в 16:13
Армия и оружие

Трофейный турецкий бронеавтомобиль заметили на МКАДе

Трофейный турецкий бронеавтомобиль, предположительно, Vuran компании BMC, заметили на Московской кольцевой автомобильной дороге (МКАД).
Lenta.ru вчера в 10:47
Футбол

На матче с «Рубином» тульские болельщики вывесили баннер с Терешковой

Во время игры тульские болельщики вывесили баннер с надписью "Валя, ты просто комсос!", посвященный Валентине Терешковой.
Тульская пресса 03:01
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