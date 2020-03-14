Бывший президент Украины Пётр Порошенко вернулся из Испании на Украину в связи с закрытием авиасообщения в стране. Об этом сообщает издание «СТРАНА.ua». Отмечается, что вместе с ним в киевский аэропорт прибыли трое его детей.

Порошенко вернулся из Испании на Украину

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