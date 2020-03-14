Коронавирус
RT на русскомПорошенко вернулся из Испании на Украину
Бывший президент Украины Пётр Порошенко вернулся из Испании на Украину в связи с закрытием авиасообщения в стране. Об этом сообщает издание «СТРАНА.ua». Отмечается, что вместе с ним в киевский аэропорт прибыли трое его детей.
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Хоккей
Вице-президент ИИХФ призвал КХЛ остановить сезон
Вице-президент ИИХФ Калерво Куммола считает необходимым приостановить сезон КХЛ в связи со вспышкой коронавируса, передает ТАСС.
Общество
В России за сутки выявили 14 случаев заражения коронавирусом
Число пациентов, заразившихся новым типом коронавируса в России, увеличилось на 14 человек.
Здоровье
Более 50 человек выписали из больницы в Коммунарке
Выписан из больницы и пациент из Ирана, прилетевший в Москву.
Шоу-бизнес
Развод Лолиты Милявской не состоялся из-за коронавируса
Общество
Назвавший глупостью панику из-за коронавируса Маск потерял $5,5 млрд
Американский предприниматель Илон Маск, который ранее назвал глупостью панику из-за коронавируса, потерял за неделю более чем $5,5 млрд, или 18% своего состояния.
Музыка
Гендиректор ЕМГ прокомментировал песню Little Big для Евровидения
Генеральный директор «Европейской медиагруппы» оценил песню Little Big для выступления на Евровидении.
Общество
В Москве ввели свободное посещение школ из-за коронавируса
Документ предусматривает дополнительные меры по борьбе с распространением коронавирусной инфекции, в том числе свободное посещение школ.
Общество
Apple до 27 марта закрывает все розничные магазины за пределами Китая
Американская компания Apple на две недели останавливает работу всех своих розничных магазинов за пределами Китая.
Политика
США включили в черный список две российские компании
В документе уточняется, что ограничения против российских компаний ввели в связи с тем, что они пытались купить в США оборудование для компании "Технополь", которая уже находится в аналогичном "черном списке".
Религия
РПЦ не станет закрывать храмы из-за коронавируса
Глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион заявил, что богослужения в храмах РПЦ будут совершаться вне зависимости от степени распространения коронавируса.
Происшествия
В Россию вернулись свыше 20 человек, летевших с инфицированной коронавирусом женщиной
Более 20 россиян, которые 12 марта прилетели в Нур-Султан из Москвы вместе с инфицированной коронавирусом гражданкой Казахстана, вернулись в Россию.
Общество
Психолог объяснил отсутствие паники у россиян из-за коронавируса
Россияне намного меньше переживают из-за ситуации вокруг коронавируса, чем жители других стран, заявил клинический психолог Михаил Хорс, передает Nation News.
Общество
Брызгалов — о словах Пронгера: видимо, повреждение мозга было не временным, а перманентным
Известный голкипер, обладатель Кубка Стэнли Илья Брызгалов прокомментировал слова бывшего партнёра по «Филадельфии Флайерз» Криса Пронгера.
Общество
На Украине шеф-повар назвал основную ошибку при приготовлении борща
Днепропетровск, Украина, 15 марта 2020, 08:30 — REGNUM Шеф-повар Антон Самойлов рассказал о главной ошибке при приготовлении борща в домашних условиях.
Происшествия
В Москве у здания ФСБ задержали участников несогласованной акции
Сотрудники правоохранительных органов пресекли несанкционированную акцию у здания ФСБ в Москве, задержав несколько ее активных участников, передал в субботу корреспондент "Интерфакса".
Общество
Дерипаска призвал ввести полный карантин в РФ из-за коронавируса
«Без полного закрытия границ уже завтра невозможно остановить рост числа инфицированных и распространение вируса в России», — отметил Дерипаска.
Общество
Собянин опроверг слухи о занижении числа зараженных COVID-19 в Москве
Власти Москвы не скрывают информацию по числу зараженных коронавирусом COVID-19 и заинтересованы в предоставлении максимально полной информации, чтобы не допустить распространения инфекции, заявил мэр столицы Сергей Собянин в программе "Неделя в городе" на "России 1" (ВГТРК).
Происшествия
В Магадане не подтвердили коронавирус у вахтовиков
Шестеро вахтовиков, прибывших в Магадан на отдых с чукотского месторождения Купол и помещенных в изолятор инфекционного корпуса областной больницы из-за подозрения на коронавирус, оказались здоровыми.
Политика
И бубонная чума: Зеленского пристыдили в Сети за слова о коронавирусе
Украинские интернет-пользователи посоветовали президенту страны Владимиру Зеленскому поменять спичрайтеров после того, как он поставил новый коронавирус в один ряд с испанским гриппом.
Наука
Реакция на вирус: как устройство общества влияет на борьбу с эпидемией
На самом деле, статистика сильно зависит от устройства здравоохранения в каждой конкретной стране и еще шире — устройства общества.
Политика
Результаты теста на коронавирус Трампа оказались отрицательными
Президент США Дональд Трамп сообщил, что прошлой ночью сделал тест на коронавирус COVID-19, его результаты оказались отрицательными, сообщает пресс-служба Белого дома.
Единоборства
Никита Крылов убедительно победил Джонни Уокера
На бразильском турнире с пустыми трибунами UFC Fight Night 170 Никита Крылов одержал яркую победу над бразильцем Джонни Уокером.
Общество
Россия ограничивает авиасообщение со странами ЕС с 16 марта
Москва с 16 марта вводит временные ограничения на пассажирские воздушные перевозки со странами Евросоюза, Норвегией и Швейцарией из-за коронавируса, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением инфекции.
Общество
Гидрометцентр не прогнозирует потепления в Москве до конца марта
Гидрометцентр ожидает в Москве похолодание в течение второй половины марта.
Происшествия
В Новокузнецке коронавирус не выявлен
В медицинском учреждении эксперты сделали первый тест на коронавирус. Он показал отрицательный результат.
Музыка
Тверичанка попала на «Голосе» к Меладзе и даст мастер-класс Гагариной
Наставники бурно реагировали на выступление девочки: хлопали, улыбались, удивлялись, Полина Гагарина прикусывала блокнот.
Армия и оружие
Трофейный турецкий бронеавтомобиль заметили на МКАДе
Трофейный турецкий бронеавтомобиль, предположительно, Vuran компании BMC, заметили на Московской кольцевой автомобильной дороге (МКАД).
Футбол
На матче с «Рубином» тульские болельщики вывесили баннер с Терешковой
Во время игры тульские болельщики вывесили баннер с надписью "Валя, ты просто комсос!", посвященный Валентине Терешковой.