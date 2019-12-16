Политика
Взгляд.руПорошенко внес залог в 800 тыс. долларов за украинского генерала
Бывший украинский президент Петр Порошенко внес залог в размере около 800 тыс. долларов за генерала Дмитрия Марченко, подозреваемого в закупке некачественных бронежилетов, сообщила партия Порошенко «Европейская солидарность».
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Происшествия
Житель Ленинградской области подозревается в насилии над дочерью
Житель частного дома в Гатчинском районе Ленинградской области задержан по подозрению в сексуальном насилии над своей несовершеннолетней дочерью, возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по Ленинградской области.
Происшествия
В Бурятии собаки таскали в зубах труп новорожденного
Общество
Rambler хочет прекратить уголовное дело против Nginx
Спор предлагается перевести в гражданско-правовую плоскость Совет директор Rambler Group решил, что заявление о возбуждении уголовного дела по поводу ситуации с компанией Nginx нужно отозвать и при необходимости перевести спор в гражданско-правовую плоскость.
Экономика
Источник: выплаты субсидий автопроизводителям решили дифференцировать
Российское правительство решило дифференцировать выплаты промышленных субсидий автопроизводителям в зависимости от их уровня локализации, сообщил РИА Новости источник, знакомый с итогами совещания вице-премьера Дмитрия Козака с представителями автоконцернов минувшим вечером.
Наука
Ученые раскрыли предназначение каменных истуканов на острове Пасхи
Группа ученых-археологов из разных стран мира раскрыла секрет моаи — каменных статуй, которые привлекают туристов на остров Пасхи.
Политика
Россия и КНР внесли в СБ ООН резолюцию о смягчении санкций против КНДР
Россия и Китай представили проект резолюции Совета Безопасности ООН, призывающий смягчить санкции против КНДР с целью улучшить гуманитарную ситуацию в стране.
Общество
Историк Соколов рассказал про отношения с убитой аспиранткой
Общество
РЖД представят обновленный интерьер «Сапсана»
Перевозки растут Как сообщили ТАСС в пресс-службе РЖД, за 10 лет эксплуатации поездов "Сапсан" пассажиропоток на участке Москва - Санкт-Петербург вырос в 3,5 раза - с 1,62 млн до 5,5 млн человек.
Происшествия
В Казани горит склад мебельной фабрики
В Казани горит склад мебельной фабрики.
Авто
Автомобили Opel вернулись на российский рынок
Наука
Бактерии в верхних дыхательных путях связаны с симптомами астмы
Ученые обнаружили, что у детей, имеющих тяжелую форму астмы, в верхних дыхательных путях часто наблюдаются бактерии Staphylococcus, Streptococcus и Moraxella.
Общество
ПФР пообещал двойные пенсии для пенсионеров
В свою очередь руководитель ПФР Антон Дроздов пообещал, что авансирование пенсий будет осуществлено уже в 20-х числах декабря.
Общество
Путин распространил налог для самозанятых ещё на 19 регионов
Президент России Владимир Путин подписал закон, расширяющий эксперимент по введению налогового режима для самозанятых ещё на 19 регионов страны.
Футбол
Вратарь «Нанси» обвиняется в изнасиловании 18-летней девушки
Вратарь «Нанси» Батист Валетт арестован по подозрению в изнасиловании 18-летней девушки, сообщает Get French Football News со ссылкой на L’Est Républicain.
Наука
Грипп снизил шансы людей заболеть простудой
В дыхательных путях человека может селиться множество патогенных вирусов и бактерий, и логично предположить, что они могут как-то взаимодействовать друг с другом, облегчая соседу захват человеческого тела, или, наоборот, конкурируя с ним за место и другие ресурсы.
Общество
В Британии молодожены решили развестись прямо на свадьбе
В Британии молодожены Стефан Уилсон и Эрин Мэйсон-Джордж решили, что им нужно расстаться во время свадьбы.
Авто
Renault-Nissan оптимизирует модельный ряд в России за счет Niva
Для альянса, который является совладельцем АВТОВАЗа, покупка бренда Niva позволит расширить границы для оптимизации модельного ряда.
Происшествия
Фигурантку дела о хищении у банка «Югра» Чернову освободили из СИЗО
Московский городской суд отпустил из СИЗО под домашний арест фигурантку дела о хищении 7,5 млрд рублей у банка «Югра», бывшего директора столичного филиала банка Нину Чернову.
Футбол
«Рубин» объявил об отставке Романа Шаронова
Тренер «Рубина» Роман Шаронов ушел со своего поста, сообщает пресс-служба футбольного клуба.
Футбол
«Локомотив» включился в борьбу за игрока «Спортинга»
В интересах опытного игрока задней лини заинтересован московский "Локомотив".
Шоу-бизнес
Бывший муж забрал дочь у Даны Борисовой
Бывшая телеведущая заявила, что отец ее 12-летней дочери Полины, бизнесмен Максим Аксёнов, вызвал к ней домой полицию и чуть ли не силой забрал ребенка, обозвав бывшую жену «недоделанной наркоманкой».
Армия и оружие
Командующий РВСН рассказал о возможностях ракеты «Сармат»
Ранее на форуме «Армия-2019» впервые раскрыли тактико-технические характеристики баллистической ракеты «Сармат».
Политика
Власти Украины собираются ввести двойное гражданство
Украинские власти планируют разрешить двойное гражданство, если иностранец захочет стать украинцем.
Финансы
Россия увеличила вложения в гособлигации США на 622 миллиона долларов
Россия в октябре текущего года увеличила вложения в государственные ценные бумаги США на 622 миллиона долларов - до 10,697 миллиарда долларов, свидетельствуют данные американского минфина.
Игры
В GOG начали раздавать бесплатные копии Postal 2
Релиз Postal 2 состоялся в 2003 году. Впоследствии Running With Scissors выпустила несколько дополнений.
Армия и оружие
Ключевое преимущество: Су-57 назвали выгодным выбором для Ирана
Политика
Соловьев ответил на обещание Гордона лишить Россию Крыма и Курил
Телеведущий Владимир Соловьев прокомментировал слова украинского журналиста Дмитрия Гордона, заявившего, что в будущем у России "заберут" часть территорий.