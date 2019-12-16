Бывший украинский президент Петр Порошенко внес залог в размере около 800 тыс. долларов за генерала Дмитрия Марченко, подозреваемого в закупке некачественных бронежилетов, сообщила партия Порошенко «Европейская солидарность».

Порошенко внес залог в 800 тыс. долларов за украинского генерала

Происшествия Житель Ленинградской области подозревается в насилии над дочерью Житель частного дома в Гатчинском районе Ленинградской области задержан по подозрению в сексуальном насилии над своей несовершеннолетней дочерью, возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по Ленинградской области.

Общество Rambler хочет прекратить уголовное дело против Nginx Спор предлагается перевести в гражданско-правовую плоскость Совет директор Rambler Group решил, что заявление о возбуждении уголовного дела по поводу ситуации с компанией Nginx нужно отозвать и при необходимости перевести спор в гражданско-правовую плоскость.

Экономика Источник: выплаты субсидий автопроизводителям решили дифференцировать Российское правительство решило дифференцировать выплаты промышленных субсидий автопроизводителям в зависимости от их уровня локализации, сообщил РИА Новости источник, знакомый с итогами совещания вице-премьера Дмитрия Козака с представителями автоконцернов минувшим вечером.

Общество РЖД представят обновленный интерьер «Сапсана» Перевозки растут Как сообщили ТАСС в пресс-службе РЖД, за 10 лет эксплуатации поездов "Сапсан" пассажиропоток на участке Москва - Санкт-Петербург вырос в 3,5 раза - с 1,62 млн до 5,5 млн человек.

Общество ПФР пообещал двойные пенсии для пенсионеров В свою очередь руководитель ПФР Антон Дроздов пообещал, что авансирование пенсий будет осуществлено уже в 20-х числах декабря.

Футбол Вратарь «Нанси» обвиняется в изнасиловании 18-летней девушки Вратарь «Нанси» Батист Валетт арестован по подозрению в изнасиловании 18-летней девушки, сообщает Get French Football News со ссылкой на L’Est Républicain.

Наука Грипп снизил шансы людей заболеть простудой В дыхательных путях человека может селиться множество патогенных вирусов и бактерий, и логично предположить, что они могут как-то взаимодействовать друг с другом, облегчая соседу захват человеческого тела, или, наоборот, конкурируя с ним за место и другие ресурсы.

Происшествия Фигурантку дела о хищении у банка «Югра» Чернову освободили из СИЗО Московский городской суд отпустил из СИЗО под домашний арест фигурантку дела о хищении 7,5 млрд рублей у банка «Югра», бывшего директора столичного филиала банка Нину Чернову.

Шоу-бизнес Бывший муж забрал дочь у Даны Борисовой Бывшая телеведущая заявила, что отец ее 12-летней дочери Полины, бизнесмен Максим Аксёнов, вызвал к ней домой полицию и чуть ли не силой забрал ребенка, обозвав бывшую жену «недоделанной наркоманкой».