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Взгляд.руПорошенко внес залог в 800 тыс. долларов за украинского генерала
Бывший украинский президент Петр Порошенко внес залог в размере около 800 тыс. долларов за генерала Дмитрия Марченко, подозреваемого в закупке некачественных бронежилетов, сообщила партия Порошенко «Европейская солидарность».
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Порошенко внес $800 000 в залог за фигуранта дела о бракованных бронежилетах
Российская газетавчера в 15:48
Автоматически обработан 7101 источник, обновлено вчера в 23:57, Ашберн
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