Бывший украинский президент Петр Порошенко внес залог в размере около 800 тыс. долларов за генерала Дмитрия Марченко, подозреваемого в закупке некачественных бронежилетов, сообщила партия Порошенко «Европейская солидарность».

Порошенко внес залог в 800 тыс. долларов за украинского генерала

Фигурное катание Тренерский штаб Тутберидзе ответил Тарасовой и Плющенко Тренерский штаб Этери Тутберидзе жестко отреагировал на заявления Татьяны Тарасовой и Евгения Плющенко о приостановке карьеры фигуристки Алины Загитовой.

Происшествия Директора ФБК Жданова задержали на выходе из спецприемника Директора Фонда борьбы с коррупцией Ивана Жданова задержали на выходе из спецприемника, где он провел 10 суток, сообщает "Команда Навального" в Telegram .

Происшествия В Бурятии собаки терзали тело новорожденного ребенка 16 декабря в городе Гусиноозерске местные жители заметили двух собак. В пасти одной из них разглядели тело новорожденного ребенка.

Общество Путин подписал закон о штрафах для СМИ-иноагентов Президент РФ Владимир Путин подписал закон, который предусматривает штрафы за нарушение порядка работы иностранного СМИ-иноагента и (или) учреждённого им российского юрлица-иноагента.

Политика Белорусский спецназовец рассказал об убийстве оппонентов Лукашенко Бывший сотрудник специального отряда быстрого реагирования (СОБР) Белоруссии Юрий Гаравский в интервью Deutsche Welle рассказал, что участвовал в убийстве оппонентов президента страны Александра Лукашенко.

Авто Обновленный Kia Rio впервые замечен во время тестов Фотошпионам удалось запечатлеть рестайлинговую Kia Rio в камуфляже. Напомним, что четвертое поколение Kia Rio было представлено в 2017 году.

Политика Аналитики: рейтинг популярности Трампа достиг наивысшей отметки Рейтинг популярности президента США Дональда Трампа достиг наиболее высокой отметки, несмотря на прошедшее голосование судебного комитета палаты представителей США, утвердившего две статьи импичмента Трампу, свидетельствуют данные опроса, проведенного Quinnipiac University.

Происшествия С российского оборонного завода пропали тонны взрывчатых веществ Российский завод «Авангард» занимается производством промышленной взрывчатки для нефтегазовой отрасли, выпуском взрывчатых веществ для Минобороны, а также утилизацией боеприпасов для реактивных систем залпового огня.

Политика Горбачев обвинил Вашингтон в стремлении к военному превосходству Бывший президент СССР Михаил Горбачев считает, что США стремятся к одностороннему военному превосходству путем выхода из системы договоров о сокращении и контроле за ядерными вооружениями, однако такая цель опасна и недостижима.

Политика Сурков пообещал, что сливать Донбасс никто не будет Помощник президента России в кулуарах съезда прокомментировал встречу в «нормандском формате», заявив, что не видит принципиальной разницы между командами Порошенко и Зеленского.