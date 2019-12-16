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Взгляд.руВзгляд.руПорошенко внес залог в 800 тыс. долларов за украинского генерала

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Бывший украинский президент Петр Порошенко внес залог в размере около 800 тыс. долларов за генерала Дмитрия Марченко, подозреваемого в закупке некачественных бронежилетов, сообщила партия Порошенко «Европейская солидарность».
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