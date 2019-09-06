Экс-президент Украины, депутат Верховной рады Петр Порошенко снова не явился на допрос в Государственное бюро расследований (ГБР) по открытым в его отношении уголовным делам.

Порошенко снова не явился на допрос в Госбюро Украины

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