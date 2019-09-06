Политика
КоммерсантъПорошенко снова не явился на допрос в Госбюро Украины
Экс-президент Украины, депутат Верховной рады Петр Порошенко снова не явился на допрос в Государственное бюро расследований (ГБР) по открытым в его отношении уголовным делам.
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Политика
Зеленский помиловал граждан из списка на обмен с Москвой
Президент Украины Владимир Зеленский помиловал граждан, которых Киев должен освободить в обмен на аналогичный жест Москвы.
Известия 12:15
Армия и оружие
Рогозин анонсировал создание новой ракеты «Союз-6»
«Роскосмос» планирует создать новую ракету среднего класса «Союз-6». Основой для нее станет «Союз-5», которая сейчас находится в разработке.
Коммерсантъ 11:52
Музыка
Альбина Джанабаева ушла от Константина Меладзе
Бывшая участница группы "ВИА Гра" Альбина Джанабаева заявила, что больше не сотрудничает с продюсером Константином Меладзе.
РИА Новости 09:53
Баскетбол
Сборная России по баскетболу потеряла шансы на выход в плей-офф ЧМ
RT на русском 09:44
Экономика
Сбербанк займется доставкой продуктов из магазинов
Сервис планирует работать без наценок, то есть стоимость товара будет такой же, как и в магазине, а время доставки составит два часа.
РБК вчера в 17:02
Экономика
Стали известны европейские страны с самым дорогим и дешевым алкоголем
Согласно среднему статистическому индексу на алкогольные напитки, который высчитывается на основе цен на крепкие спиртные напитки, вино и пиво, рекордсменом по этому показателю в странах Евросоюза выступает Финляндия, алкогольный индекс которой составляет 182 пункта.
ТАСС 10:58
Политика
Путин отказался привлекать военных к строительству «Восточного»
Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин сообщил, что президент России Владимир Путин отказался от идеи привлечь военных к строительству космодрома "Восточный".
Московский Комсомолец 11:56
Футбол
Кокорин и Мамаев освобождены по УДО
Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев решением Алексеевского районного суда Белгородской области освобождены на основании их ходатайства об УДО.
RT на русском 03:01
Происшествия
В Северодвинске сообщили о потенциально опасных объектах после взрыва
Архангельские власти предупредили компетентные органы о потенциально опасных объектах на берегу Белого моря после взрыва на военном полигоне под Северодвинском, говорится в поступившем в РБК сообщении департамента информации губернатора и правительства Архангельской области.
РБК 10:01
Политика
Британская Палата лордов одобрила законопроект об отсрочке Brexit
Палата лордов британского парламента одобрила принятый ранее палатой общин законопроект, который обязывает премьера страны Бориса Джонсона и его правительство просить Брюссель отложить выход Соединенного Королевства из состава Евросоюза на три месяца в случае отсутствия сделки с ЕС.
Российская газета 11:34
Происшествия
Следователи начали проверку информации о смерти пожилой москвички после угроз коллекторов
Доследственная проверка проводится в столице по информации СМИ о смерти пожилой женщины после угроз коллекторов, сообщила Агентству городских новостей «Москва» старший помощник главы ГСУ Следственного комитета (СК) России по городу Юлия Иванова.
Агентство Москва 09:28
Гаджеты
IFA 2019. Компания Hisense представила первый в мире смартфон с поддержкой UFS-карт
На мероприятии IFA 2019 компания Hisense показала первый в мире смартфон с поддержкой UFS-карт.
ITZine.ru 11:01
Общество
Фонд борьбы с коррупцией выпустил новое расследование о семье первого заместителя Сергея Собянина
Ранее в ФБК заявили, что нашли у семьи вице-мэра Москвы Натальи Сергуниной недвижимости на 6,5 миллиардов рублей.
Эхо Москвы 12:04
Экономика
Правительство поддержало проект о выплате частной пенсии в 55 и 60 лет
Правительство направило положительный отзыв на законопроект, дающий право на выплату негосударственной пенсии женщинам в возрасте 55 лет и мужчинам, достигшим 60 лет, сообщили в партии «Единая Россия».
РБК вчера в 09:37
Здоровье
В День трезвости белгородцев угостят кислородными коктейлями
Московский Комсомолец 12:05
Армия и оружие
Новые парашюты помогут российским военным выжить при попадании в воду
В пресс-службе холдинга отметили, что НИИ парашютостроения предложено несколько решений, позволяющих быстро освободиться от подвесной системы и купола парашюта при посадке на воду.
Военное дело 05:25
Политика
Журналист обвинил Варшаву в создании пропасти между Польшей и Россией
Журналист в статье, опубликованной в еженедельнике Myśl Polska, подчеркнул, что это приведет к возникновению пропасти между двумя странами как на государственном, так и на международном уровнях.
Дума ТВ 03:41
Политика
Лукашенко попросил Россию «не гнобить и не наклонять» Белоруссию
3 сентября президенту Белоруссии передали для дальнейшего одобрения проект программы по интеграции с Россией.
Известия 07:03
Шоу-бизнес
Анастасия Заворотнюк планирует рассказать правду о своем здоровье
Актриса Анастасия Заворотнюк планирует сообщить зрителям правду о своем здоровье, в настоящее время она выбирает площадку для интервью.
Вечерняя Москва 06:06
Политика
Путин о принадлежности Курил: Папаша всё забрал — и дело с концом
На встрече во Владивостоке с общественностью Дальнего Востока президент РФ Владимир Путин в очередной раз пояснил, что в вопросе принадлежности Курильских остров Россия опирается на результаты Второй мировой войны в 1945 году, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
REGNUM 03:47
Происшествия
Судоводитель затонувшего в Крыму катера задержан
Через 20 минут, попав в шторм, судно затонуло на расстоянии около 150 метров от берега, а находившиеся на борту пассажиры вместе с судоводителем оказались в открытом море без спасательных средств.
Интерфакс 03:22
Космос
«Роскосмос» намерен в десять раз увеличить число рабочих на Восточном
Роскосмос увеличит количество строителей на космодроме Восточный до 5 тысяч человек к лету следующего года, сообщил журналистам глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.
РИА Новости 12:02
Автоспорт
Леклер стал лучшим на второй тренировке в Монце, Квят замкнул десятку
Гонщик команды «Феррари» Шарль Леклер показал лучшее время на второй тренировке 14-го этапа «Формулы-1» Гран-при Италии.
Sportbox.RU 10:36
Экономика
Ленобласть уступила лишь Москве по количеству сделок с эскроу-счетами
В Ленинградской области за два месяца действия новых правил долевого строительства жилья открыто 674 счета эскроу для расчетов по договорам участия в долевом строительстве.
REGNUM 06:43
Армия и оружие
Мьянма ведет переговоры о продолжении закупки российских истребителей
Делегация из Мьянмы ведет переговоры о продолжении закупки истребителей российского производства.
NewInform 09:50
Транспорт
В Москве открыли пересадочный узел Северянин — Ростокино
В столице открыли пересадочный узел Северянин — Ростокино, сообщает сайт «Москва 24».
RT на русском 11:41
Общество
Компания РПЦ получила лицензию на производство вина
Федеральная служба по регулированию алкогольного рынка выдала ООО «Мезыбь» (принадлежит структурам РПЦ) лицензию на производство и поставки вина.
Ведомости 06:19
Происшествия
В Вологодской области нашли пропавшую двухлетнюю девочку
РИА Новости 05:05