Политика

RT на русскомRT на русскомПорошенко вошёл в комитет Рады по интеграции с ЕС

Бывший президент Украины Пётр Порошенко вошёл в состав комитета Верховной рады по вопросам интеграции с Европейским союзом. Обновлённый состав комитетов опубликован на сайте украинского парламента.
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с чего всё началось
Бывший президент Украины и лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко стал членом комитета Верховной рады по вопросам интеграции с Евросоюзом, сообщается на сайте
 украинского парламента.
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