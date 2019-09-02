с чего всё началось

Бывший президент Украины Пётр Порошенко вошёл в состав комитета Верховной рады по вопросам интеграции с Европейским союзом. Обновлённый состав комитетов опубликован на сайте украинского парламента.

Порошенко вошёл в комитет Рады по интеграции с ЕС

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