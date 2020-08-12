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Lenta.ru
Lenta.ru

Порошенко выступил против Лукашенко

Пятый президент Украины Петр Порошенко отреагировал на протесты в Белоруссии и выступил против репрессивных методов, применяемых властями. Об этом он заявил в видеообращении, опубликованном на YouTube.В источнике
Петр Порошенкоукраинский политик
Белорусы — традиционные друзья и партнеры украинского народа, искренние, дружелюбные и добропорядочные братья по крови и духу. Демократическая, стабильная, процветающая и независимая Беларусь является одним из ключевых факторов безопасности и благосостояния Украины.
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РБК

Порошенко потребовал от Минска прекратить насилие и провести новые выборы

РБК14:44
Известия

Порошенко записал видеообращение к Лукашенко

Известия13:28
Фонтанка.Ру

«Мы должны не оставить ни шанса мародерам из Кремля». К белорусским властям обратился Петр Порошенко

Фонтанка.Ру13:49
Газета.Ru

Порошенко записал видеообращение к Лукашенко

Газета.Ru13:28
Комсомольская правда

«Беларусь сползает в пучину хаоса»: Порошенко призвал Лукашенко объявить новые президентские выборы

Комсомольская правда13:49
Lenta.ru

Порошенко выступил против Лукашенко

Lenta.ru13:08
Московский Комсомолец

Порошенко записал видеобращение к Лукашенко

Московский Комсомолец13:08

Глава UFC назвал победителя трилогии Миочич-Кормье лучшим тяжеловесом всех времен

Победителя третьего поединка между Стипе Миочичем и Даниэлем Кормье, который определится уже в эти выходные на UFC 252 в Лас-Вегасе, можно по праву считать величайшим тяжеловесом в истории смешанных единоборств, уверен президент UFC, Дана Уайт.
FightTime.ru13:58

Системные требования «Мстителей»: потребуется от 75 до 110 ГБ свободного места

Рекомендуемые требования ОС — Windows 10 (64 бита) Процессор — Intel Core i7-4770К или AMD Ryzen 51600 Видеокарта — NVIDIA GeForce GTX 1060 (6 ГБ) или AMD Radeon RX 480 (8 ГБ) Оперативная память — 16 гигабайт Места на диске — 110 гигабайт.
Игромания.ру15:25

S&P видит риски закрытия доступа к рынкам капитала для Белоруссии

Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings считает, что ситуация в Белоруссии после президентских выборов несет в себе ряд политических и экономических рисков и может привести к закрытию доступа страны к международным рынкам капитала.
Коммерсантъ15:45

Фильм «Довод» Кристофера Нолана выйдет в российский прокат раньше

Фильм режиссера Кристофера Нолана "Довод" выйдет в широкий российский прокат 3 сентября, на неделю раньше, чем планировалось, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании "Каро-Премьер" в среду.
РИА Новости07:10
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Арбитров матча «Спартака» Казарцева и Еськова вызвали на полиграф

Газзаев призвал пожизненно отстранить Казарцева и Еськова от судейства Мостовой призвал судей извиниться перед болельщиками "Спартака" Ротенберг оценил эпизоды с пенальти в скандальном матче со "Спартаком" Казарцев прокомментировал скандальное судейство в матче "Спартака" Опубликована запись переговоров судей во время матча "Спартак" – "Сочи"
Metaratingsвчера в 06:32
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Китай начал готовить стратегию «внутренней циркуляции» для экономики

Высокопоставленные китайские чиновники с мая этого года регулярно говорят о стратегии "внутренней циркуляции", в рамках которой приоритет отдается внутреннему потреблению, рынкам и местным компаниям в качестве основных двигателей роста экономики КНР, сообщают источники газеты.
Интерфакс14:42