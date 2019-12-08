Бывшего президента Украины Петра Порошенко закидали яйцами во время акции оппозиции, которая прошла на Майдане Независимости в центре Киева накануне саммита «нормандской четверки». Соответствующее видео появилось на YouTube.

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Происшествия В сирийской Хаме один человек погиб при ракетном обстреле По сообщению агентства, мирный житель погиб и ребенок пострадал в результате падения ракетных снарядов в деревне аль-Азизия и городе Скальбия на севере провинции Хама.