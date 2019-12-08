Политика
Lenta.ruПорошенко закидали яйцами на Майдане
Бывшего президента Украины Петра Порошенко закидали яйцами во время акции оппозиции, которая прошла на Майдане Независимости в центре Киева накануне саммита «нормандской четверки». Соответствующее видео появилось на YouTube.
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Экономика
Бизнесу предложили инвестировать в нацпроекты через аналоги трастов
Чиновники совместно с российским фондом прямых инвестиций (РФПИ) обсудили создание закрытых паевых инвестиционных фондов (ЗПИФ) для привлечения средств крупного бизнеса в национальные проекты.
Происшествия
На МКАД остановили горящий автомобиль с пьяным водителем за рулем
Горящий автомобиль остановлен на 33-м километре МКАД, за рулем которого находилась девушка в нетрезвом состоянии.
Происшествия
Сын Валерии попал в ДТП под Петербургом
Сын певицы Валерии Арсений Шульгин попал в ДТП по Санкт-Петербургом.
Армия и оружие
Американский военный самолёт пролетел над одним из самых секретных российских военных кораблей
Один из самых секретных российских военных кораблей привлёк внимание США, в связи с чем, американский военный самолёт пролетел прямо над местоположением российского морского судна, находящегося в настоящий момент в районе Панамы.
Авто
Названа самая продаваемая марка автомобилей в России
Армия и оружие
Универсальная замена СВД: новую снайперскую винтовку РФ оценили в США
Американские СМИ заинтересовались новой российской снайперской винтовкой Чукавина (СВЧ), которая со временем должна заменить привычную СВД.
Армия и оружие
Российскую часть Арктики защитит противовоздушный купол
В ближайшие годы все арктические дивизионы Северного флота будут оснащены зенитными ракетными системами (ЗРС) С-400 "Триумф", что позволит создать над российской частью Арктики противовоздушный купол.
Культура
«Ъ»: Amazon Prime Video купил права на сериал Богомолова «Содержанки»
Футбол
«Марсель» обыграл «Бордо» и довел свою победную серию до шести матчей
"Марсель" на своем поле обыграл "Бордо" в матче 17-го тура чемпионата Франции со счетом 3:1. В составе гостей отличился Ясин Адли.
Здоровье
Главные правила питания долгожителей
Шоу-бизнес
Волочкова в пижаме с тигром приготовила «плов» из морковки
Балерина Анастасия Волочкова опубликовала в Instagram видео готовки плова, в очередной раз упомянув о своем новом возлюбленном.
Политика
Соратник Ельцина заявил об отсутствии времени на Крым и Донбасс
Бывший глава администрации президента Ельцина Сергей Филатов рассказал, что делегации из Донецка, Луганска и Крыма накануне подписания Беловежских соглашений просили оставить их в составе России, пишет газета "Взгляд".
Общество
Названа реальная стоимость продаваемой за миллиард рублей монеты
Член "Общества Коллекционеров Санкт-Петербурга" Алексей Шукуров рассказал "Пятому каналу" о реальной стоимости монеты, которую петербуржец продает на портале "Авито" за один миллиард рублей.
Футбол
Бубнов не уверен, что «Спартаку» стоило увольнять Кононова
Бывший игрок московского "Спартака" Александр Бубнов оценил выступление красно-белых в матче 19-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с "Ростовом", передает Sportbox.
Гаджеты
Компания Intel заявила о превосходстве своих процессоров над AMD
Компания Intel сообщила о существовании превосходства собственных процессоров над разработками AMD, однако многие посчитали заявление голословным.
Армия и оружие
В США спущен на воду авианосец «Джон Кеннеди»
Новейший американский авианосец "Джон Кеннеди" официально спущен на воду. Военно-морские силы получат его через два года.
Футбол
Гинер в шоке от судейства и предложил Егорову «застрелиться»
Фото:twitter.com/TulaFootball Скандал после матча «Краснодара» и ЦСКА набирает обороты: президент московского клуба был крайне недоволен судейством и даже позволил жесткое высказывание в отношении главы департамента судейства РПЛ Егорова: Гинер предложил ему «застрелиться».
Шоу-бизнес
Стефания Маликова впервые вышла в свет вместе с годовалым братом
Старшая дочь супругов Стефания появилась на свет в феврале 2000-го. А 24 января прошлого года Маликовы стали родителями во второй раз.
Политика
На Украине раскрыли план реинтеграции Донбасса
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук рассказал об утвержденном сценарии реингтеграции неподконтрольных территории, сообщает РИА Новости.
Общество
Журова рассказала о пенсионерах, умоляющих поднять пенсионный возраст
Депутат Госдумы Светлана Журова рассказала о знакомых пенсионерах, которые просто умоляют поднять пенсионный возраст.
Гаджеты
Инсайдер высмеял внешний вид Redmi K30 до его премьеры
Инсайдер Xiaomishka решил высмеять внешний вид смартфона Redmi K30 еще до его релиза.
Авто
Кроссовер Kia Seltos сертифицировали для России
В представительстве марки планируют раскрыть официальную информацию о комплектациях Kia Seltos и его производстве для российского рынка ближе к старту продаж, который намечен на 2020 год.
Происшествия
В сирийской Хаме один человек погиб при ракетном обстреле
По сообщению агентства, мирный житель погиб и ребенок пострадал в результате падения ракетных снарядов в деревне аль-Азизия и городе Скальбия на севере провинции Хама.
Музыка
Ротару выступила в Москве и обратилась к российской публике
Певица София Ротару выступила на фестивале «Песня года – 2019» в Москве.
Происшествия
Задержан подозреваемый в совершении ДТП с детьми в Нижнем Новгороде
Экономика
Россияне стали активно скупать акции
С начала года это сделали 1,57 млн граждан, из них в ноябре – 273 000, подсчитала биржа. Правда, число активных игроков среди них невелико.