Политика

Lenta.ruLenta.ruПорошенко закидали яйцами на Майдане

Бывшего президента Украины Петра Порошенко закидали яйцами во время акции оппозиции, которая прошла на Майдане Независимости в центре Киева накануне саммита «нормандской четверки». Соответствующее видео появилось на YouTube.
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Порошенко забросали яйцами во время митинга в Киеве

РБК13:44

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Порошенко закидали яйцами на майдане

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На митинге в Киеве Петра Порошенко забросали яйцами

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Плохо спел гимн? На Майдане в Порошенко кидали яйцами

Новостной фронт11:48
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Автоматически обработан 7081 источник, обновлено в 18:23, Ашберн
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Горящий автомобиль остановлен на 33-м километре МКАД, за рулем которого находилась девушка в нетрезвом состоянии.
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Сын певицы Валерии Арсений Шульгин попал в ДТП по Санкт-Петербургом.
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Один из самых секретных российских военных кораблей привлёк внимание США, в связи с чем, американский военный самолёт пролетел прямо над местоположением российского морского судна, находящегося в настоящий момент в районе Панамы.
Avia.pro 06 декабря в 23:14
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Болельщики «Спартака» и «Ростова» покинули трибуны по ходу матча

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В ближайшие годы все арктические дивизионы Северного флота будут оснащены зенитными ракетными системами (ЗРС) С-400 "Триумф", что позволит создать над российской частью Арктики противовоздушный купол.
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«Ъ»: Amazon Prime Video купил права на сериал Богомолова «Содержанки»

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«Марсель» обыграл «Бордо» и довел свою победную серию до шести матчей

"Марсель" на своем поле обыграл "Бордо" в матче 17-го тура чемпионата Франции со счетом 3:1. В составе гостей отличился Ясин Адли.
Sportbox.RU 16:56
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Главные правила питания долгожителей

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Соратник Ельцина заявил об отсутствии времени на Крым и Донбасс

Бывший глава администрации президента Ельцина Сергей Филатов рассказал, что делегации из Донецка, Луганска и Крыма накануне подписания Беловежских соглашений просили оставить их в составе России, пишет газета "Взгляд".
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Член "Общества Коллекционеров Санкт-Петербурга" Алексей Шукуров рассказал "Пятому каналу" о реальной стоимости монеты, которую петербуржец продает на портале "Авито" за один миллиард рублей.
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Бубнов не уверен, что «Спартаку» стоило увольнять Кононова

Бывший игрок московского "Спартака" Александр Бубнов оценил выступление красно-белых в матче 19-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с "Ростовом", передает Sportbox.
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Компания Intel заявила о превосходстве своих процессоров над AMD

Компания Intel сообщила о существовании превосходства собственных процессоров над разработками AMD, однако многие посчитали заявление голословным.
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Армия и оружие

В США спущен на воду авианосец «Джон Кеннеди»

Новейший американский авианосец "Джон Кеннеди" официально спущен на воду. Военно-морские силы получат его через два года.
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Гинер в шоке от судейства и предложил Егорову «застрелиться»

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Старшая дочь супругов Стефания появилась на свет в феврале 2000-го. А 24 января прошлого года Маликовы стали родителями во второй раз.
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Премьер-министр Украины Алексей Гончарук рассказал об утвержденном сценарии реингтеграции неподконтрольных территории, сообщает РИА Новости.
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Депутат Госдумы Светлана Журова рассказала о знакомых пенсионерах, которые просто умоляют поднять пенсионный возраст.
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Инсайдер Xiaomishka решил высмеять внешний вид смартфона Redmi K30 еще до его релиза.
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Кроссовер Kia Seltos сертифицировали для России

В представительстве марки планируют раскрыть официальную информацию о комплектациях Kia Seltos и его производстве для российского рынка ближе к старту продаж, который намечен на 2020 год.
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Число погибших в одесском колледже при пожаре возросло до 10

Газета.Ru 03:23
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В сирийской Хаме один человек погиб при ракетном обстреле

По сообщению агентства, мирный житель погиб и ребенок пострадал в результате падения ракетных снарядов в деревне аль-Азизия и городе Скальбия на севере провинции Хама.
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Певица София Ротару выступила на фестивале «Песня года – 2019» в Москве.
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Задержан подозреваемый в совершении ДТП с детьми в Нижнем Новгороде

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С начала года это сделали 1,57 млн граждан, из них в ноябре – 273 000, подсчитала биржа. Правда, число активных игроков среди них невелико.
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В Москве мужчину привязали пищевой пленкой к дереву в парке

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