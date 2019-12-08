Политика
Lenta.ruПорошенко закидали яйцами на Майдане
Бывшего президента Украины Петра Порошенко закидали яйцами во время акции оппозиции, которая прошла на Майдане Независимости в центре Киева накануне саммита «нормандской четверки». Соответствующее видео появилось на YouTube.
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Хоккей
Нападающий «Трактора» Виталий Кравцов отправлен в ВХЛ
В 11 играх нынешнего сезона у Кравцова два гола и одна результативная передача при показателе полезности «-4». В результате не выдержал даже Владимир Юрзинов, который принял непростое для себя решение отправить игрока в ВХЛ в команду «Челмет».
Общество
Назвали попадающие под регулирование о новом документе автомобили
Отмечается, что такой документ будет выдаваться только при покупке нового авто и исключительно на добровольной основе.
Происшествия
Пригожин прокомментировал ДТП с участием сына Валерии
Ранее стало известно, что автомобиль, в котором ехал сын певицы Валерии Арсений Шульгин, врезался в отбойник в Ленинградской области.
Биатлон
Сборная России по биатлону заняла четвёртое место в эстафете
Происшествия
Во Владивостоке эвакуировали шесть школ
Во Владивостоке из-за сообщений о минирований эвакуировали шесть школ.
Технологии
В WhatsApp появилась новая функция
Мессенджер WhatsApp получил новую функцию, которая позволяет создавать задачи и получать соответствующие напоминания.
Армия и оружие
Один человек погиб при ракетном обстреле в сирийской Хаме
Музыка
Ротару выступила в Москве и обратилась к российской публике
Певица София Ротару выступила на фестивале «Песня года – 2019» в Москве.
Армия и оружие
Советник Трампа назвал стрельбу на авиабазе во Флориде терактом
Советник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен считает, что стрельба на военной базе во Флориде, которую устроил обучавшийся в США саудовский военнослужащий, является терактом.
Гаджеты
Компания Intel заявила о превосходстве своих процессоров над AMD
Компания Intel сообщила о существовании превосходства собственных процессоров над разработками AMD, однако многие посчитали заявление голословным.
Наука
Старение человека происходит в три этапа: в 34, 60 и 78 лет
Космос
Исследование объясняет образование пузырьков азота в озерах Титана
Общество
Названа реальная стоимость продаваемой за миллиард рублей монеты
Член "Общества Коллекционеров Санкт-Петербурга" Алексей Шукуров рассказал "Пятому каналу" о реальной стоимости монеты, которую петербуржец продает на портале "Авито" за один миллиард рублей.
Футбол
Форвард «Тотенхэма» забил мяч после прохода от своей штрафной
Нападающий «Тоттенхэма» Сон Хын Мин забил мяч после сольного прохода от собственной штрафной. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».
Политика
Белорусы вышли на митинг против интеграции с Россией
Общество
Владельцы АЗС заявили о нехватке дизеля на Дальнем Востоке
В Приморском крае владельцы независимых АЗС и промышленные предприятия не могут получить необходимые объемы зимнего дизельного топлива, рассказал РБК глава Приморского топливного союза и гендиректор сети заправок «Комплект-Сервис» Владимир Чирсков.
Кино
Мультфильм «Холодное сердце 2» собрал 1 млрд рублей
Мультфильм «Холодное сердце 2» собрал в российском прокате более 1 млрд рублей.
Общество
С пенсий россиян могут запретить взыскивать долги
Сегодня пенсия считается доходом, с которого могут быть удержаны различные долги, в том числе банковские задолженности, коммунальные платежи, штрафы.
Происшествия
СК возбудил уголовное дело после гибели двух подростков в Москве
На юго-западе Москвы погибли два подростка, по факту происшедшего возбуждено уголовное дело.
Экономика
Российский оборонный комплекс вышел на второе место по объемам продаж вооружений
По данным специалистов шведского института, за последнее десятилетие наблюдался значительный рост объема продаж вооружений российских компаний, передает агентство ТАСС.
Происшествия
На перекрестке Ленина — Шевченко в Благовещенске произошло массовое столкновение автомобилей
Сегодня утром в Благовещенске водители нескольких автомобилей стали участниками ДТП на пересечении улиц Ленина и Шевченко.
Политика
Максакова заявила о желании приехать в Россию
Уехавшая на Украину в 2016 году оперная певица и экс-депутат Госдумы Мария Максакова заявила, что готова вернуться в Россию.
Политика
Пушков объяснил отказ Ельцина от Крыма
Первый президент России Борис Ельцин отказался от Крыма, хотя у него была возможность присоединить территорию к РФ, чтобы «выгнать» последнего генерального секретаря ЦК КПСС Михаила Горбачева из Кремля.
Наука
Собаки понимают язык человека на высоком уровне
Армия и оружие
Россия развернет над Арктикой противовоздушный купол
Политика
Британцы заподозрили Россию в причастности к утечке важных документов
Британские спецслужбы изучают возможную причастность России к утечке документов Министерства внешней торговли Соединенного королевства.
Армия и оружие
Истребители Су-30 порвали китайский Chengdu J-20 пятого поколения
Как сообщают СМИ, во время учебно-тренировочного полёта, экипаж истребителей Су-30МКИ ВВС Индии, неожиданно обнаружил на радарах боевого самолёта китайский истребитель Chengdu J-20.
Общество
Составлен рейтинг регионов по отсутствию у жителей вредных привычек
Республики Северного Кавказа стали лидерами среди российских регионов по отсутствию вредных привычек у населения.