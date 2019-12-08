Бывшего президента Украины Петра Порошенко забросали яйцами на митинге оппозиции, об этом 8 декабря сообщает УНИАН. Инцидент произошел в центре украинской столицы, одному из участников мероприятия стало невыносимо слушать речи бывшего главы государства. Порошенко распорядился поймать недовольного.

На митинге в Киеве Петра Порошенко забросали яйцами

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