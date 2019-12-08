Политика
REGNUMНа митинге в Киеве Петра Порошенко забросали яйцами
Бывшего президента Украины Петра Порошенко забросали яйцами на митинге оппозиции, об этом 8 декабря сообщает УНИАН. Инцидент произошел в центре украинской столицы, одному из участников мероприятия стало невыносимо слушать речи бывшего главы государства. Порошенко распорядился поймать недовольного.
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Политика
Стала известна программа Путина на саммите «нормандской четверки» 9 декабря
Программа президента РФ Владимира Путина в понедельник, 9 декабря, ожидается более чем насыщенная.
Политика
Трамп призвал Всемирный банк не выдавать кредиты Китаю
Президент США Дональд Трамп обратился к Всемирному банку с призывом перестать выдавать Китаю кредиты в твиттере.
Шоу-бизнес
Дочь Любови Успенской вновь получила травму
Футбол
«Спартак» проиграл «Ростову» в матче РПЛ
Футболисты московского «Спартака» проиграли «Ростову» в матче 19-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Политика
Соратник Ельцина рассказал, о чем Крым и Донбасс просили Россию
Бывший глава администрации президента Ельцина Сергей Филатов рассказал, что делегации из Донецка, Луганска и Крыма накануне подписания Беловежских соглашений просили оставить их в составе России, пишет газета "Взгляд".
Кино
Вышел фанатский фильм по «Ведьмаку» с русскими субтитрами
Кино
Мультфильм «Холодное сердце 2» собрал в прокате более миллиарда рублей
Анимационный фильм "Холодное сердце 2" собрал в российском прокате с момента выхода картины на широкие экраны более 1 миллиарда рублей, свидетельствуют данные Единой автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах (ЕАИС), опубликованные на сайте Фонда кино.
Экономика
Госдума рассматривает закон о повышении МРОТ на 850 рублей
Госдума во 2 чтении приняла правительственный проект закона об увеличении минимального размера оплаты труда с 2020 года 12 130 рублей.
Политика
Украинские националисты призвали начать полноценную войну с Россией
Заместитель командира Украинской добровольческой армии (УДА) Андрей Гергерт призвал начать полноценную войну с Россией.
Политика
Трамп: Ким Чен Ын может потерять всё из-за враждебных действий
Президент США Дональд Трамп заявил, что северокорейский лидер Ким Чен Ын может многое потерять, если предпримет враждебные действия.
Фигурное катание
Загитова снялась с показательного выступления после финала Гран-при
Российская фигуристка Алина Загитова отказалась от показательного выступления после завершения соревновательной части финала Гран-при в итальянском Турине.
Общество
В Роструде разъяснили положение о дополнительном оплачиваемом отпуске
Дополнительный оплачиваемый отпуск на срок не менее чем три дня положен сотрудникам с ненормированным рабочим днем.
Происшествия
Сын Валерии попал в ДТП под Петербургом
Сын певицы Валерии Арсений Шульгин попал в ДТП по Санкт-Петербургом.
Единоборства
Бой Александра Поветкина и Майкла Хантера завершился вничью
Только что в Саудовской Аравии завершился отборочный поединок в супертяжелом весе по версии WBA между российским боксером Александром Поветкиным и американцем Майклом Хантером.
Политика
Шойгу заявил о деградации отношений России и НАТО
Министр обороны России Сергей Шойгу считает, что провал попыток по минимизации угроз, возникших в связи с отказом от ряда соглашений, связанных с безопасностью, показывает деградацию ситуации в отношениях с НАТО.
Политика
Белорусский посол назвал число согласованных дорожных карт с Россией
Проекты интеграционных дорожных карт в рамках Союзного государства России и Белоруссии по электроэнергетике и вопросам сотрудничества таможенных служб были полностью согласованы.
Общество
В Екатеринбурге картины с обнаженными женщинами заклеили стикерами
Картины, на которых присутствует обнаженная натура — иллюстрации к «Мастеру и Маргарите» Булгакова, Венера — были частично заклеены стикерами, скотчем и занавешены тканью.
Здоровье
ВОЗ: в 2018 году от кори умерли 140 тыс. человек
В 2018 году около 10 млн человек по всему миру заболели корью, число умерших от этой болезни составило более 142 тыс. человек, в основном это дети.
Общество
Житель Петербурга выставил на продажу монету за миллиард рублей
Футбол
Киевское «Динамо» дома проиграло «Заре»
«Заря» на выезде обыграла киевское «Динамо» (2:1) в матче 17-го тура чемпионата Украины. У хозяев отличился Беньямин Вербич.
Общество
Во ФСИН прокомментировали акцию сотрудников «Бездомный полк»
Ранее в интернете появились ролики, в которых бывшие и действующие работники обращаются к руководству службы и президенту России с требованием предоставить обещанное жильё.
Общество
В России появится новый сопроводительный документ на автомобиль
В России изменится состав сопроводительной документации на автомобили в связи с введением ГОСТа по информированию потребителей о показателях энергоэффективности и экологии транспортных средств.
Футбол
«Спартак» выиграл при Тедеско три матча из восьми
Московский клуб под руководством Доменико Тедеско провел восьмой матч, из которых три выиграл, 2 свел вничью и 3 проиграл.
Шоу-бизнес
67-летняя Аллегрова вышла на публику в смелом декольте
67-летняя Ирина Аллегрова в смелом декольте без белья шокировала внешним видом.
Здоровье
Роспотребнадзор подсчитал калории для пожилых людей
Дневную норму калорий и перечень продуктов для нормальной жизнедеятельности пожилых граждан назвал Роспотребнадзор, 8 декабря сообщается на официальном сайте ведомства.
Общество
Синоптики рассказали, когда в Москву вернутся морозы
Оттепель и осадки сохранятся в Москве и Центральной России до среды, а затем придет холодный атмосферный фронт и принесет мокрый снег, сообщает центр "Фобос".
Происшествия
В Петрозаводске произошел пожар на складе
"На улице Шотмана происходит горение здания склада на площади 400 квадратных метров", - сказал собеседник агентства.
Здоровье
В борьбе за здоровое детство Госсовет Удмуртии впал в юношеский максимализм
Даже детский омбудсмен Удмуртии Ольга Авдеева открыто призывает школы занять "жесткую позицию".
Здоровье
Предсказана очень тяжелая эпидемия гриппа
Американские эксперты по здравоохранению предсказали, что сезонная эпидемия гриппа зимой 2019-2020 годов может оказаться очень тяжелой по сравнению с другими вспышками инфекции за последние 15 лет.
Шоу-бизнес
Путин поздравил Алису Фрейндлих с юбилеем
Российский президент Владимир Путин поздравил народную артистку СССР Алису Фрейндлих с юбилеем.