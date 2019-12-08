Политика

REGNUMREGNUMНа митинге в Киеве Петра Порошенко забросали яйцами

Бывшего президента Украины Петра Порошенко забросали яйцами на митинге оппозиции, об этом 8 декабря сообщает УНИАН. Инцидент произошел в центре украинской столицы, одному из участников мероприятия стало невыносимо слушать речи бывшего главы государства. Порошенко распорядился поймать недовольного.
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Порошенко закидали яйцами во время выступления на майдане

Известия13:40

Порошенко закидали яйцами на Майдане

URA.Ru12:29

Порошенко закидали яйцами на Майдане

Lenta.ru12:39

Порошенко и его жену закидали яйцами в Киеве

Московский Комсомолец12:33

На митинге в Киеве Петра Порошенко забросали яйцами

REGNUM13:39

Порошенко закидали яйцами на майдане

Газета.Ru12:24

Порошенко с женой закидали яйцами на майдане

РИА Новости11:58
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Политика

Стала известна программа Путина на саммите «нормандской четверки» 9 декабря

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Бывший глава администрации президента Ельцина Сергей Филатов рассказал, что делегации из Донецка, Луганска и Крыма накануне подписания Беловежских соглашений просили оставить их в составе России, пишет газета "Взгляд".
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Заместитель командира Украинской добровольческой армии (УДА) Андрей Гергерт призвал начать полноценную войну с Россией.
Lenta.ru 11:28
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Президент США Дональд Трамп заявил, что северокорейский лидер Ким Чен Ын может многое потерять, если предпримет враждебные действия.
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Российская фигуристка Алина Загитова отказалась от показательного выступления после завершения соревновательной части финала Гран-при в итальянском Турине.
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Общество

В Роструде разъяснили положение о дополнительном оплачиваемом отпуске

Дополнительный оплачиваемый отпуск на срок не менее чем три дня положен сотрудникам с ненормированным рабочим днем.
РБК 00:12
Происшествия

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Сын певицы Валерии Арсений Шульгин попал в ДТП по Санкт-Петербургом.
Газета.Ru 09:17
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Бой Александра Поветкина и Майкла Хантера завершился вничью

Только что в Саудовской Аравии завершился отборочный поединок в супертяжелом весе по версии WBA между российским боксером Александром Поветкиным и американцем Майклом Хантером.
Allboxing.ru вчера в 15:44
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Шойгу заявил о деградации отношений России и НАТО

Министр обороны России Сергей Шойгу считает, что провал попыток по минимизации угроз, возникших в связи с отказом от ряда соглашений, связанных с безопасностью, показывает деградацию ситуации в отношениях с НАТО.
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В 2018 году около 10 млн человек по всему миру заболели корью, число умерших от этой болезни составило более 142 тыс. человек, в основном это дети.
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Общество

Житель Петербурга выставил на продажу монету за миллиард рублей

РИА Новости вчера в 23:41
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Киевское «Динамо» дома проиграло «Заре»

«Заря» на выезде обыграла киевское «Динамо» (2:1) в матче 17-го тура чемпионата Украины. У хозяев отличился Беньямин Вербич.
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Во ФСИН прокомментировали акцию сотрудников «Бездомный полк»

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Американские эксперты по здравоохранению предсказали, что сезонная эпидемия гриппа зимой 2019-2020 годов может оказаться очень тяжелой по сравнению с другими вспышками инфекции за последние 15 лет.
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Российский президент Владимир Путин поздравил народную артистку СССР Алису Фрейндлих с юбилеем.
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