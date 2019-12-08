После был исполнен гимн Украины, в конце которого Порошенко прокричал "Слава Украине!". После этого из толпы на сцену полетели яйца. Одно попало в жену бывшего президента, а второе успел поймать депутат Рады от партии "Европейская солидарность" Ахтем Чийгоз.

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