Политика
Газета.RuПорошенко закидали яйцами на майдане
После был исполнен гимн Украины, в конце которого Порошенко прокричал "Слава Украине!". После этого из толпы на сцену полетели яйца. Одно попало в жену бывшего президента, а второе успел поймать депутат Рады от партии "Европейская солидарность" Ахтем Чийгоз.
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