Политика
Газета.RuПорошенко закидали яйцами на майдане
После был исполнен гимн Украины, в конце которого Порошенко прокричал "Слава Украине!". После этого из толпы на сцену полетели яйца. Одно попало в жену бывшего президента, а второе успел поймать депутат Рады от партии "Европейская солидарность" Ахтем Чийгоз.
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Интернет
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Пользователям Chrome стала доступна функция, разрешающая совместное использование страницы через QR-код.
Политика
Французский политолог о саммите в Париже: Донбассу - деэскалацию
В любом случае, была бы большим прогрессом четкая договоренность о дальнейшем разведении войск по линии фронта, об обмене пленными, организации новых пунктов перехода для гражданских лиц, возобновлении социальных выплат жителям Луганска и Донецка украинским соцстрахом.
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