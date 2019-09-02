Политика
Российская газетаПорошенко занял кресло в одном из новых комитетов Рады
Кстати, сам комитет был создан только 29 августа, в первый день работы Рады нового созыва. Но Порошенко он подходит идеально, ведь его партия "Европейская солидарность" выступает именно за интеграцию Украины в ЕС и НАТО.
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Экономика
Правительство отказалось от Красноярского экономического форума
Руководитель аппарата правительства Константин Чуйченко предложил в письме премьер-министру Дмитрию Медведеву отменить Красноярский экономический форум (КЭФ), проводившийся с 2004 года, сообщил РБК со ссылкой на источник в правительстве.
Коммерсантъ 09:18
Политика
Зариф: Иран может отказаться от нового сокращения ядерных обязательств
Ранее официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави заявил, что Тегеран подготовил меры по третьему этапу сокращения обязательств в рамках ядерной сделки, добавив, что они жестче, чем предыдущие меры Ирана.
РИА Новости вчера в 10:19
Кино
Скончался советский режиссер Борис Рычков
Советский режиссер, народный артист РСФСР и сценарист документального кино Борис Рычков скончался на 82-м году жизни, сообщили в Союзе кинематографистов России.
РЕН ТВ 09:39
Политика
Жириновский призвал наказать Польшу за ее позицию по Второй мировой
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил наказать Польшу за ее позицию по Второй мировой войне, которая не соответствует исторической действительности.
Pravda.Ru 01:38
Финансы
Официальный курс евро снизился на 21 копейку
Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на вторник, снизился на 21,21 копейки - до 73,1726 рубля, курс доллара увеличился на 13,38 копейки - до 66,6235 рубля, следует из данных Банка России.
РИА Новости 05:45
Армия и оружие
Зариф заявил, что Иран и Россия проведут совместные военные учения
Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что в Индийском океане пройдут совместные российско-иранские военные учения.
RT на русском 11:01
Теннис
Теннисист Медведев вышел в четвертьфинал US Open
Российский теннисист Даниил Медведев обыграл немца Доминика Кёпфера в матче четвертого круга Открытого чемпионата США (US Open).
ТАСС вчера в 20:09
Общество
В Сети появилось видео урагана «Дориан»
Пользователи Twitter опубликовали видео урагана "Дориан", угрожающего американскому побережью.
РИА Новости вчера в 13:25
Общество
Россиян ждет теплая зима с ледяными дождями
Еврозима в худшем своем проявлении ждет Россию в 2019 году: гриппозная сырость, грязь, слякоть, туманы и ледяные дожди.
Вести.Ru 10:29
Культура
Розенбаум перенес тяжелую операцию
Газета.Ru 05:25
Общество
ДК на площади Кирова в Самаре после гибели ребенка закроют на два года
РегионСамара.ру 09:24
Авто
Группа ГАЗ показала новую «Газель»
Группа ГАЗ представила на выставке Comtrans 2019 (официально начнет работу в МВЦ «Крокус Экспо» 3 сентября) легкий коммерческий автомобиль нового поколения «Газель NN», сообщает ТАСС.
РБК 07:52
Политика
Пушков резко ответил главе МИД Латвии на слова о российской «истерике»
В свою очередь, глава латвийского министерства иностранных дел прокомментировал заявление Пушкова, заявив, что некто в России «занервничал» и впал в «истерику», отказываясь признавать «оккупацию» Латвии Советским Союзом.
ПолитРоссия 09:59
Авто
Фирма ZF испытала управляемую заднюю ось на пикапе
Компания ZF предоставила изданию The Fast Lane Truck эксклюзивную возможность испытать на полигоне необычный прототип: пикап Ford F-150, оснащённый управляемой задней осью — AKC.
Драйв 05:51
Происшествия
В Калифорнии более 30 человек погибли при пожаре на корабле
Тридцать четыре человека погибли в результате возгорания на корабле у берегов Калифорнии, сообщает телеканал KTLA со ссылкой на местное пожарное управление.
РИА Новости 08:50
Политика
Зампред Мосгордумы подал иск к Навальному из-за публикаций ФБК
Секретарь московского отделения партии "Единая Россия" Андрей Метельский сообщил РИА Новости, что подал иск в суд против Алексея Навального о защите чести и достоинства из-за публикаций "Фонда борьбы с коррупцией", отвергает все обвинения в свой адрес.
РИА Новости 07:31
Происшествия
Школьница в Мордовии погибла от удара током от мобильного телефона
Следственный комитет возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности после гибели десятилетней девочки в Мордовии от удара током во время зарядки телефона, об этом сообщает следственное управление СК РФ по региону.
Взгляд.ру 07:42
Кино
«Матрица» выйдет в прокат в новом формате
Кинокомпания «Маурис Филм» выпустит в прокат фильм сестер Вачевски «Матрица» в новом формате.
Культуромания 09:42
Шоу-бизнес
Поклонская подтвердила развод с мужем
Депутат Госдумы Наталья Поклонская подтвердила развод с мужем.
РИА Новости 11:10
Политика
Экс-президент Крыма перенес инсульт в Турции
Бывший крымский президент Юрий Мешков перенес инсульт в Турции.
Газета.Ru 10:00
Наука
Названа главная причина раннего появления болезней сердца
В ходе изучения всех факторов было установлено, что генетика не так сильно повышает риски заполучить сердечный приступ, как неправильный образ жизни, который и был назван главной причиной преждевременных проблем с сердцем.
Faktom 09:03
Баскетбол
Сборная России одержала вторую победу подряд на ЧМ по баскетболу
Сборная России обыграла Южную Корею в матче группового этапа чемпионата мира по баскетболу 2019 года.
РБК 10:30
Экономика
Российские миллиардеры разбогатели на $28,3 млрд
Российские миллиардеры в общей сложности с начала 2019 года разбогатели на $28,316 млрд.
Газета.Ru 07:04
Происшествия
Десять учеников пострадали в результате нападения на школу в Китае
Как минимум десять детей пострадали в результате нападения неизвестных на школу в провинции Хубэй в центральной части Китая.
Известия 11:40
Общество
Гороскоп на 1 сентября: друзья и покровители окажут поддержку Овнам
Могут рассчитывать на поддержку своих друзей и покровителей. Нужные люди сами пойдут вам навстречу.
Primpress.ru 31 августа в 20:30
Армия и оружие
ВМС США потеряли все авианосцы у восточного побережья США
Восточное побережье США осталось без авианосцев.
Avia.pro 02:46