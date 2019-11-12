Политика
РИА НовостиПорошенко заявил, что Крым «точно будет украинским»
Экс-президент Украины Петр Порошенко выразил мнение, что Крым обязательно вернется в ее состав. С таким заявлением он выступил после просмотра фильма "Домой", в котором говорится о жизни крымско-татарской семьи.
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Политика
МИД Украины потребовал от России оправданий по делу в суде ООН
Окончательный вердикт суда ООН по делу может быть вынесен не раньше 2022–2023 годов, заключила дипломат.
Наука
Ученые обнаружили связь между качеством сна и тревожностью
Между качеством сна и уровнем тревожности человека на следующий день существует прямая связь, к такому выводу пришли ученые Калифорнийского университета.
Транспорт
В России появится новый дорожный знак
В 2020 году на дорогах России появятся мобильные таблички «Фотовидеофиксация» на желтом фоне для обозначения переносных камер-треног.
Авто
Новые «КАМАЗы» оборудуют интеллектуальной системой от «Билайн»
Новые «КАМАЗы» получат бортовой компьютер, способный рассчитать оптимальный маршрут, следить за количеством масла в двигателе, удаленно включать кондиционер в машине, проверять общее техническое состояние автомобиля и т.д. Также к интеллектуальной системе можно подключать сторонние гаджеты и связываться с другими водителями и оператором, что значительно упрощает процесс транспортировки груза.
Политика
Украинский вице-премьер заявил о «состоянии войны» с Россией
Украинский вице-премьер по вопросам интеграции в ЕС и НАТО Дмитрий Кулеба заявил, что Украина и Россия находятся в «фактическом состоянии войны», которая может закончиться только после возврата «оккупированных территорий, в том числе Крыма», и компенсации «за агрессию».
Общество
Руки-Базуки попросил об операции по удалению бицепсов из-за воспаления
Блогер Кирилл Терешин, известный как Руки-Базуки, намерен сделать операцию на бицепсы, сообщает телеграм-канал Mash.
Игры
Rockstar объявила набор в команду разработки крупнобюджетного экшена в открытом мире
Исходя из описания требований и обязанностей соискателя, можно сделать вывод, что в стенах Rockstar North кипит работа над крупнобюджетным экшеном в открытом мире с большим количеством реалистичных персонажей.
Армия и оружие
«Русские витязи» получили новые истребители Су-35С
Пилотажная группа ВКС России «Русские витязи» получила в своё распоряжение четыре истребителя Су-35С, сообщает 12 ноября пресс-служба российского Министерства обороны.
Происшествия
Сбившая «пьяного мальчика» в Балашихе женщина вышла на свободу
Ольга Алисова, признанная виновной в ДТП в Балашихе, в результате которого погиб шестилетний мальчик, вышла на свободу из колонии-поселения.
Происшествия
Доценту СПбГУ привезут в СИЗО очки и книги
Ранее Соколов в ходе встречи с главой городской Общественной наблюдательной комиссии Александром Холодовым попросил передать ему в СИЗО очки, так как без них он не может читать.
Экономика
В ЦБ рассказали об оттоке капитала из России в 2019 году
По данным ЦБ, чистый отток капитала из России за указанное время сократился на 23,3% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года и составил $31,6 млрд.
Политика
«Нафтогаз» требует от «Газпрома» допуска на ГИС Суджа для проверки
Украинский «Нафтогаз» призвал «Газпром» допустить своих экспертов на российскую пограничную газоизмерительную станцию Суджа для проведения проверки.
Общество
КС РФ счел законным изъятие имущества у друзей и родных коррупционеров
Нормы закона, позволяющие изымать в пользу государства имущество любых лиц, а не только членов семьи коррупционера, не противоречат Конституции России согласно решению Конституционного суда.
Шоу-бизнес
Жена Алека Болдуина потеряла второго ребенка за год
Новая беременность Хиларии замерла на сроке 4 месяца, как выяснилось при обследовании.
Происшествия
Фигурант дела об угрозах судье признал вину
Алексей Вересов, являющийся фигурантом дела об угрозах судье Московского городского суда, признал свою вину в публичных призывах к экстремизму.
Политика
Россия призвала Киев продлить закон об особом статусе Донбасса
Полпред РФ в контактной группе Борис Грызлов заявил, что 31 декабря истекает срок действия украинского закона об особом статусе Донбасса.
Происшествия
СК проверит информацию о действиях Соколова против другой студентки
Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил проверить сведения СМИ о противоправных действиях историка Олега Соколова в отношении другой студентки.
Шоу-бизнес
«Золотой Граммофон» был испорчен Басковым и выступлением Лободы
Многие зрители не были в восторге от одной из самых главных церемоний, премии «Золотой Граммофон».
Общество
Льготники Карелии получают некорректные компенсации за услуги ЖКХ
Льготники Карелии начали получать некорректные компенсации за услуги ЖКХ.
Музыка
Составлен список песен, которые не надоедает слушать
На первом месте оказалась песня «Welcome to the Black Parade» американской рок-группы My Chemical Romance.
Энергетика
«Нафтогаз» вновь поднял цену на голубое топливо для граждан Украины
Газ для жителей Украины в ноябре подорожал на 15 процентов. Это без одной гривны 4 900 или 200 долларов за тысячу кубометров.
Общество
На Дальнем Востоке могут вернуть прежний возраст выхода на пенсию
Для жителей Дальневосточного федерального округа могут вернуть прежний возраст выхода на пенсию в качестве меры по снижению оттока населения, заявил глава комитета Госдумы по региональной политике, проблемам Севера и Дальнего Востока Николай Харитонов.
Здоровье
Доказана смертельная опасность популярного лекарства
Как сообщает ToDay News Ufa источник MedicalXpress, ученые из Медицинского центра Эйнштейна в Филадельфии рассмотрели 404 случая повреждения печени из-за употребления пищевых добавок, зарегистрированных в 2007-2014 годах.
Авто
Opel сертифицировал две модели для России
Модели Opel Zafira Life и Opel Vivaro совсем скоро приедут в Россию.
Гаджеты
Facebook уличили в слежке за владельцами iPhone через камеру
Эксперт обнаружил и сообщил всем, что приложение «Фейсбук» скрытно включает камеру «айфонов», и следит за пользователями, когда те читают ленту новостей.
Политика
Лукашенко назвал условие для отмены смертной казни в Белоруссии
Президент Белоруссии сообщил, что Евросоюз требует от страны отмены смертной казни, уточнив, что власти часто проводят опросы общественного мнения по этому вопросу.
Общество
Ространснадзор обязал «Победу» изменить правила провоза ручной клади
Ространснадзор обязал авиакомпанию «Победа» изменить правила провоза ручной клади, говорится в материалах в системе «СПАРК-Интерфакс».