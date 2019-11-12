Политика

РИА НовостиРИА НовостиПорошенко заявил, что Крым «точно будет украинским»

Экс-президент Украины Петр Порошенко выразил мнение, что Крым обязательно вернется в ее состав. С таким заявлением он выступил после просмотра фильма "Домой", в котором говорится о жизни крымско-татарской семьи.
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Просмотр кинофильма убедил Порошенко в «возвращении» Крыма

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Порошенко вновь заговорил о возвращении Крыма

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Порошенко признал, что украинцы сами не верят в «возвращение» Крыма

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«Крым будет украинским»: Порошенко снова открыл рот на российский полуостров

Царьград11:10

Порошенко заявил, что Крым «точно будет украинским»

РИА Новости08:15
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Общество

Екатерина Андреева удивилась зарплате Андрея Малахова

РБК 09:47
Политика

МИД Украины потребовал от России оправданий по делу в суде ООН

Окончательный вердикт суда ООН по делу может быть вынесен не раньше 2022–2023 годов, заключила дипломат.
РБК 10:52
Политика

Приземлившийся в Парагвае самолет с Моралесом вылетел в Мексику

REGNUM 03:48
Наука

Ученые обнаружили связь между качеством сна и тревожностью

Между качеством сна и уровнем тревожности человека на следующий день существует прямая связь, к такому выводу пришли ученые Калифорнийского университета.
Профиль 10 ноября в 11:56
Транспорт

В России появится новый дорожный знак

В 2020 году на дорогах России появятся мобильные таблички «Фотовидеофиксация» на желтом фоне для обозначения переносных камер-треног.
Известия 03:32
Авто

Новые «КАМАЗы» оборудуют интеллектуальной системой от «Билайн»

Новые «КАМАЗы» получат бортовой компьютер, способный рассчитать оптимальный маршрут, следить за количеством масла в двигателе, удаленно включать кондиционер в машине, проверять общее техническое состояние автомобиля и т.д. Также к интеллектуальной системе можно подключать сторонние гаджеты и связываться с другими водителями и оператором, что значительно упрощает процесс транспортировки груза.
Актуальные Новости 06:11
Политика

Украинский вице-премьер заявил о «состоянии войны» с Россией

Украинский вице-премьер по вопросам интеграции в ЕС и НАТО Дмитрий Кулеба заявил, что Украина и Россия находятся в «фактическом состоянии войны», которая может закончиться только после возврата «оккупированных территорий, в том числе Крыма», и компенсации «за агрессию».
РБК вчера в 15:40
Общество

Руки-Базуки попросил об операции по удалению бицепсов из-за воспаления

Блогер Кирилл Терешин, известный как Руки-Базуки, намерен сделать операцию на бицепсы, сообщает телеграм-канал Mash.
Газета.Ru 05:18
Игры

Rockstar объявила набор в команду разработки крупнобюджетного экшена в открытом мире

Исходя из описания требований и обязанностей соискателя, можно сделать вывод, что в стенах Rockstar North кипит работа над крупнобюджетным экшеном в открытом мире с большим количеством реалистичных персонажей.
3DNews 06:01
Армия и оружие

«Русские витязи» получили новые истребители Су-35С

Пилотажная группа ВКС России «Русские витязи» получила в своё распоряжение четыре истребителя Су-35С, сообщает 12 ноября пресс-служба российского Министерства обороны.
REGNUM 08:29
Происшествия

Сбившая «пьяного мальчика» в Балашихе женщина вышла на свободу

Ольга Алисова, признанная виновной в ДТП в Балашихе, в результате которого погиб шестилетний мальчик, вышла на свободу из колонии-поселения.
РБК 10:21
Происшествия

Доценту СПбГУ привезут в СИЗО очки и книги

Ранее Соколов в ходе встречи с главой городской Общественной наблюдательной комиссии Александром Холодовым попросил передать ему в СИЗО очки, так как без них он не может читать.
RT на русском 06:33
Политика

Назарбаев заявил о согласии Зеленского на встречу с Путиным

Pravda.Ru 01:49
Экономика

В ЦБ рассказали об оттоке капитала из России в 2019 году

По данным ЦБ, чистый отток капитала из России за указанное время сократился на 23,3% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года и составил $31,6 млрд.
RT на русском 08:24
Политика

«Нафтогаз» требует от «Газпрома» допуска на ГИС Суджа для проверки

Украинский «Нафтогаз» призвал «Газпром» допустить своих экспертов на российскую пограничную газоизмерительную станцию Суджа для проведения проверки.
Евразия Daily вчера в 23:22
Общество

КС РФ счел законным изъятие имущества у друзей и родных коррупционеров

Нормы закона, позволяющие изымать в пользу государства имущество любых лиц, а не только членов семьи коррупционера, не противоречат Конституции России согласно решению Конституционного суда.
REGNUM 01:20
Шоу-бизнес

Жена Алека Болдуина потеряла второго ребенка за год

Новая беременность Хиларии замерла на сроке 4 месяца, как выяснилось при обследовании.
Газета.Ru 02:14
Происшествия

Фигурант дела об угрозах судье признал вину

Алексей Вересов, являющийся фигурантом дела об угрозах судье Московского городского суда, признал свою вину в публичных призывах к экстремизму.
Вести.Ru 11:08
Политика

Россия призвала Киев продлить закон об особом статусе Донбасса

Полпред РФ в контактной группе Борис Грызлов заявил, что 31 декабря истекает срок действия украинского закона об особом статусе Донбасса.
Московский Комсомолец 10:03
Происшествия

СК проверит информацию о действиях Соколова против другой студентки

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил проверить сведения СМИ о противоправных действиях историка Олега Соколова в отношении другой студентки.
Gazeta.SPb 03:39
Шоу-бизнес

«Золотой Граммофон» был испорчен Басковым и выступлением Лободы

Многие зрители не были в восторге от одной из самых главных церемоний, премии «Золотой Граммофон».
NewInform вчера в 18:03
Общество

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Льготники Карелии начали получать некорректные компенсации за услуги ЖКХ.
ГТРК Карелия 10:15
Музыка

Составлен список песен, которые не надоедает слушать

На первом месте оказалась песня «Welcome to the Black Parade» американской рок-группы My Chemical Romance.
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Энергетика

«Нафтогаз» вновь поднял цену на голубое топливо для граждан Украины

Газ для жителей Украины в ноябре подорожал на 15 процентов. Это без одной гривны 4 900 или 200 долларов за тысячу кубометров.
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Общество

На Дальнем Востоке могут вернуть прежний возраст выхода на пенсию

Для жителей Дальневосточного федерального округа могут вернуть прежний возраст выхода на пенсию в качестве меры по снижению оттока населения, заявил глава комитета Госдумы по региональной политике, проблемам Севера и Дальнего Востока Николай Харитонов.
RT на русском вчера в 23:46
Здоровье

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Как сообщает ToDay News Ufa источник MedicalXpress, ученые из Медицинского центра Эйнштейна в Филадельфии рассмотрели 404 случая повреждения печени из-за употребления пищевых добавок, зарегистрированных в 2007-2014 годах.
ToDay News Ufa 11:58
Авто

Opel сертифицировал две модели для России

Модели Opel Zafira Life и Opel Vivaro совсем скоро приедут в Россию.
Автоновости дня вчера в 03:53
Гаджеты

Facebook уличили в слежке за владельцами iPhone через камеру

Эксперт обнаружил и сообщил всем, что приложение «Фейсбук» скрытно включает камеру «айфонов», и следит за пользователями, когда те читают ленту новостей.
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Политика

Лукашенко назвал условие для отмены смертной казни в Белоруссии

Президент Белоруссии сообщил, что Евросоюз требует от страны отмены смертной казни, уточнив, что власти часто проводят опросы общественного мнения по этому вопросу.
РБК 11:49
Общество

Ространснадзор обязал «Победу» изменить правила провоза ручной клади

Ространснадзор обязал авиакомпанию «Победа» изменить правила провоза ручной клади, говорится в материалах в системе «СПАРК-Интерфакс».
Ведомости 06:03
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