Политика
ФАНПорошенко заявил, что «формулы Штайнмайера» не существует
Бывший президент Украины Петр Порошенко заявил, что «формулы Штайнмайера», регулирующей проведение выборов в Донбассе, не существует.
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Шоу-бизнес
Пенсия Лолиты Милявской оказалась меньше прожиточного минимума
Невские Новости 06:44
Здоровье
В Армении обнаружена женщина, которая плачет кристаллами
В Армении медики пытаются поставить диагноз 22-летней Сатеник Казарян.
BFM.ru вчера в 10:11
Политика
Конгресс США допустил импичмент Трампа из-за Зеленского
Конгресс США допускает импичмент президента Дональда Трампа в случае, если будет доказано давление с его стороны на президента Украины Владимира Зеленского.
Lenta.ru 13:23
Армия и оружие
В Москве состоялся салют в честь 75-летия освобождения Таллина
RT на русском 15:25
Общество
В Башкирии девочку не взяли в детсад из-за особенной внешности
В одном из сел Стерлитамакского района двухлетнюю девочку отказались брать в детский сад по причине особенностей ее внешнего вида.
Российская газета 20 сентября в 11:33
Армия и оружие
СМИ узнали о попытках найти доказательства роли Ирана в атаке дронов
Как пишет издание, представители Вашингтона и Эр-Рияда, которые обвинили в атаке Иран, пытаются обнаружить неоспоримые доказательства, чтобы получить поддержку мирового сообщества.
РБК 14:09
Политика
Пушков прокомментировал слова Порошенко о тюрьме
Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал слова Петра Порошенко, который выразил уверенность, что его не посадят в тюрьму.
RT на русском 08:21
Футбол
«Арсенал» и «Урал» не смогли выявить победителя
В 10 туре РПЛ на Центральном стадионе Тулы матч местной команды и гостей из Екатеринбурга завершился ничьей 1:1.
Тульские СМИ 11:45
Политика
Шойгу рассказал о вероятности войны с Украиной
Руководитель главного военного ведомства России отвечая на вопрос о наличии вероятности начала открытого военного конфликты между Украиной и Россией, ответил, что он даже не хочет думать об этом.
Наша версия 06:10
Происшествия
Две боевые машины разбились при десантировании на учениях «Центр-2019»
Две боевые машины десанта разбились на учениях "Центр-2019" во время десантирования из самолетов Ил-76 из-за отказавших парашютных систем.
ТАСС 14:31
Общество
Меган Маркл раскритиковали за платье в $11 тысяч
Как отмечается, для торжества герцогиня надела платье от Valentino стоимостью в $11 тыс. Однако выбор Маркл не понравился британцам, которые раскритиковали ее за расточительство.
Газета.Ru 11:29
Здоровье
Названы продлевающие жизнь продукты
Газета.Ru 14:13
Общество
Со вторника москвичей ждет ясная погода
Как рассказали в Гидрометцентре, завтра в Москве осадки не прогнозируются, а по области возможны местами, но уже со вторника погода будет ясной.
Российская газета 05:03
Футбол
Мемориальная доска вернулась на фасад стадиона «Динамо»
22 сентября прошла торжественная церемония возвращения на фасад стадиона «Динамо» памятной доски героям Великой Отечественной войны.
Вечерняя Москва 14:59
Здоровье
В России могут бесплатно начать выдавать назначенные лекарства
Глава Минздрава Вероника Скворцова заявила, что ведомство готовит проект закона, по которому пациенты будут иметь возможность получать жизненно необходимые лекарства, назначенные врачом, бесплатно или со скидкой.
RT на русском 09:33
Политика
На Украине не увидели причин для пересмотра закона о языке
Министр культуры, молодежи и спорта Украины Владимир Бородянский не увидел причин для пересмотра закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного".
Интерфакс 14:40
Спорт
Ставшая интернет-звездой американская гимнастка снялась обнаженной
Американская гимнастка Кэтлин Охаши приняла участие в обнаженной фотосессии ESPN Body Issue.
Sport24.ru вчера в 07:18
Общество
Немецкий журналист сравнил жизнь в России и в Европе
Журналист из Германии Доминик Калус сравнил жизнь в России и европейских странах.
Евразия Daily вчера в 02:57
Происшествия
Отравленный «Новичком» британец решил отсудить у России £1 млн
Британец Чарли Роули, который пострадал от нервно-паралитического вещества в Эймсбери летом прошлого года и потерял свою подругу Дон Стерджесс, нанял адвоката и планирует подать в суд на Россию, потребовав компенсацию в размере до £1 млн.
РБК вчера в 19:59
Здоровье
В Индии родился ребенок с четырьмя ногами и тремя руками
В индийском городе Тонка на свет появилась девочка с четырьмя ногами и тремя руками, пишет The Mirror.
Известия вчера в 20:20
Шоу-бизнес
Сестра Фриске сказала, кто спасет Заворотнюк
Жанна Фриске узнала о раке мозга, когда ждала сына Платона, однако она ни разу не пожалела о том, что родила ребенка, рассказала сестра исполнительницы Наталья, комментируя болезнь актрисы Анастасии Заворотнюк.
Взгляд.ру 12:38
Политика
Шойгу ответил на заявления Кудрина о больших расходах на оборону
Министр обороны России Сергей Шойгу возразил председателю Счетной палаты Алексею Кудрину на его слова о том, что Россия тратит на оборону и содержание армии недопустимо огромные средства.
Газета.Ru 10:16
Происшествия
В Чечне задержали трех колдунов
BFM.ru 08:50
Автоспорт
Квят прокомментировал аварию с Райкконеном на Гран-при Сингапура
Российский гонщик команды «Торро Россо» Даниил Квят заявил, что столкновения с финном Кими Райкконеном из «Альфа Ромео» на этапе Гран-при «Формулы-1» в Сингапуре произошло по вине последнего.
Известия 14:03
Автоспорт
Ferrari думала поменять Феттеля и Леклера местами. Но не решилась
Motorsport.com Russia 15:17
Здоровье
Чем полезны виноградные косточки, рассказали медики
Оказалось, что виноградные косточки могут помочь предотвратить развитие рака молочной железы.
Московский Комсомолец 00:15
Армия и оружие
Российские Су-35С вновь разогнали израильские истребители у границ Сирии
Дрон был успешно уничтожен, однако, как отмечает специалист Бабак Тагвэй, возможной атаке Израиля помешали российские истребители Су-35С, находившиеся в это время рядом с израильской границей.
Avia.pro 20 сентября в 21:26
Авто
Названы цены на новые спецверсии автомобилей Lada
В субботу были озвучены цены на новые лимитированные спецверсии с приставкой #CLUB Lada Granta, Xray и Largus.
МИР 24 вчера в 17:33