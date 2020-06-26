Политика
Газета.RuПорошенко заявил, что у Киева есть «уникальный шанс» вернуть Крым
Бывший президент Украины, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко заявил, что у Киева теперь есть "уникальный шанс" "вернуть" Крым. Об этом он сказал в эфире радиостанции "Тризуб".
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Общество
Потерявшую туфлю участницу парада в Калининграде наградили
РИА Новости вчера в 17:54
Происшествия
В Москве теплоход с выпускниками столкнулся со стенкой набережной
Прогулочный теплоход с выпускниками 9 класса столкнулся по касательной с причальной стенкой набережной в Москве.
ТАСС вчера в 15:15
Футбол
Гендузи провел предварительные переговоры с «Барселоной» и «ПСЖ»
Как сообщает TF1, 21-летний француз уже провел предварительные переговоры с «Барселоной», «Атлетико», «ПСЖ» и «Интером».
Sport24.ru 00:42
Космос
Топливный бак SpaceX Starship разорвало давлением во время тестов
Инженеры американской компании недавно оценили прочность корпуса топливного бака космического корабля, повышая постепенно давление.
Evo-rus.com 24 июня в 12:18
Политика
В Кремле запланировали новое обращение Путина к гражданам
В Кремле готовят новое обращение президента к россиянам. Предполагается, что оно будет касаться голосования по поправкам в Конституцию.
РБК вчера в 11:30
Происшествия
Опубликовано видео с разбившим машину ФСО на параде Победы солдатом
Опубликовано видео с разбившим машину ФСО на параде Победы 22-летним солдатом Никитой Еременко.
Lenta.ru вчера в 16:21
Происшествия
Адвокат Ефремова заявил, что у актера случился сердечный приступ
РИА Новости вчера в 18:45
Кино
Компания Apple показала тизер сериала по романам Айзека Азимова
News.ru 23 июня в 04:02
Общество
Антитела выявлены у 20% протестированных москвичей
По итогам третьего этапа популяционного исследования москвичей на наличие иммунитета к коронавирусу оказалось, что антитела есть у 19,9% протестированных, сообщила заммэра Анастасия Ракова.
Интерфакс 03:12
Общество
Гидрометцентр предупредил о надвигающемся похолодании
Некоторые регионы на следующей неделе ждет похолодание, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
РИА Новости вчера в 20:33
Футбол
«Ливерпуль» впервые в истории стал чемпионом английской премьер-лиги
Футбольный клуб "Ливерпуль" стал новым чемпионом Англии.
Вести.Ru вчера в 17:11
Политика
WSJ узнала о планах США по поглощению Ericsson для победы над Huawei
Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает разные схемы противостояния китайской Huawei на мировом рынке телекоммуникационного оборудования для сетей 5G, пишет The Wall Street Journal (WSJ).
РБК 01:50
Политика
В Конгрессе США пройдет голосование за создание нового штата
Представители Конгресса намереваются организовать голосование за создание на территории США еще одного штата.
Актуальные Новости 02:32
Происшествия
Суд признал незаконным обыск у убитого из-за хищения обоев уральца
Кировский районный суд Екатеринбурга признал незаконным полицейский обыск дома у 27-летнего Владимира Таушанкова, который был убит 31 мая при штурме квартиры, после того как его заподозрили в разбое из-за хищения обоев из строительного магазина.
РБК вчера в 05:33
Спорт
WADA ответило на угрозы США прекратить финансирование
Всемирное антидопинговое агентство (WADA) не может управляться несколькими богатыми странами, заявили в агентстве, в ответ на призыв Управления по борьбе с наркотиками (ONDCP) США к конгрессу прекратить финансирования WADA, если агентство не проведет реформирование, 25 июня передает Reuters.
ИА Красная Весна 02:47
Путешествия
«Яндекс.Путешествия» выяснили планы россиян на летний отдых
Посещать рестораны и кафе во время отпуска намерены 64% россиян, а 36% постараются этого избежать.
Долг.рф 01:29
Шоу-бизнес
Асмус разозлила поклонников постом о разводе с Харламовым
Актриса Кристина Асмус опубликовала пост, в котором объяснила, является ли фейком новость о ее разводе с шоуменом Гариком Харламовым.
ФАН вчера в 22:52
Общество
Для российских водителей с 1 июля будут действовать новые правила
В России с 1 июля вступит в силу ряд новых правил для автомобилистов, передает Autonews.
Газета.Ru вчера в 15:05
Наука
Ультрафиолетовый свет уничтожает коронавирус за несколько секунд
Ультрафиолетовый свет с длиной волны 100-280 нанометров уничтожает возбудитель COVID-19.
Вести.Ru вчера в 12:20
Политика
Европа отказалась открывать границы для россиян
Евросоюз отказался включать Россию в список стран, для которых откроются границы с 1 июля.
Lenta.ru 02:47
Экономика
Как новые законы изменят жизнь россиян в июле
Появляется новый объект интеллектуальных прав - географическое указание В России 27 июля появляется новый объект интеллектуальных прав - географическое указание.
Российская газета вчера в 21:00
Общество
Сын Хрущева умер от огнестрельного ранения в голову
Сергей Хрущев, сын бывшего первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева, погиб от ранения в голову.
iReactor вчера в 08:15
Общество
Явка на онлайн-голосование по поправкам к конституции достигла 50,94%
Явка на дистанционное электронное голосование по поправкам к Конституции РФ составила 50,94%.
ТАСС 02:23
Финансы
Россияне вновь стали пополнять валютные вклады
До начала лета на протяжении последних четырех месяцев наблюдался отток вкладов: 1 января 2020 года объем валютных вкладов населения составлял $96,54 млрд.
Коммерсантъ 24 июня в 05:34
Энергетика
Нефть дорожает на оптимизме вокруг восстановления спроса
Цена на нефть демонстрирует заметный рост на фоне оптимизма вокруг перспектив восстановления спроса на сырье.
Вестник Кавказа 02:25
Армия и оружие
В США считают ледокол «Иван Папанин» наступательным вооружением
Головной патрульный корабль ледового класса проекта 23550 "Иван Папанин" был спущен на воду в октябре 2019 года, он должен быть сдан 25 ноября 2023-го.
РИА Новости вчера в 12:58