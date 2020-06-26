Политика
РИА НовостиПорошенко заявил, что у Украины есть «уникальный шанс» вернуть Крым
У Киева появился "уникальный шанс" "вернуть" Крым, об этом в эфире радиостанции "Тризуб" заявил экс-президент Украины, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко.
Читать в источнике
Оценить485
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7239 источников, обновлено в 22:45, Ашберн
Общество
Срыв получения субсидии на горячее питание в школах проверят в Забайкалье
Забайкалье не вошло в число регионов-получателей субсидии на горячее питание в школах на 2020 год.
Московский Комсомолец Чита 22:09
Космос
В НАСА сообщили, когда Crew Dragon с астронавтами вернется на Землю
Корабль Crew Dragon вернется на Землю в начале августа, заявил заместитель руководителя программы коммерческих полетов НАСА Стивен Стич 24 июня на брифинге.
ИА Красная Весна вчера в 15:54
Политика
Токаев уверен, что в Казахстане нельзя ущемлять русский язык
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев считает, что укрепление позиций государственного — казахского — языка не должно приводить к ущемлению русского языка.
РИА Новости 02:47
Кино
Поучаствовать в фестивале детско-юношеских фильмов «Зеркало Будущего PRO» приглашают псковичей
С 25 по 31 октября 2020 года в городе Тюмени пройдет Всероссийский фестиваль детско-юношеских фильмов «Зеркало Будущего PRO».
ЦДИ ПО вчера в 06:17
Футбол
«Ливерпуль» стал чемпионом Англии
«Ливерпуль» не был чемпионом Англии 30 лет, в последний раз футболисты команды выигрывали кубок в 1990 году.
Коммерсантъ 17:14
Общество
Причиной смерти сына Хрущева стало огнестрельное ранение в голову
Сергей Хрущев, сын первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева, умер в результате огнестрельного ранения в голову.
РБК 08:29
Общество
Прокуратура заставляет мэрию Барнаула в три раза увеличить вместимость строящейся школы в новом микрорайоне
Виктор Четошников объяснил, что по проекту планировки на этом месте должна была быть построена школа, вместимость которой втрое больше, чем у строящегося объекта.
Банкфакс 22:32
Происшествия
Опубликовано видео с разбившим машину ФСО на параде Победы солдатом
Опубликовано видео с разбившим машину ФСО на параде Победы 22-летним солдатом Никитой Еременко.
Lenta.ru 16:21
Общество
До конца июня россиян ждут погодные аномалии
Россиянам пообещали температурные аномалии до конца июня.
Neva.Today 00:21
Происшествия
У Михаила Ефремова случился сердечный приступ
Известия 20:18
Политика
В Кремле прокомментировали флаг ЛГБТ на здании посольства США в Москве
В американском посольстве заявили ТАСС, что "флаг ЛГБТ был создан американским художником и активистом Гилбертом Бейкером и впервые был поднят как символ надежды и разнообразия 25 июня 1978 года во время парада в честь Дня свободы геев в Сан-Франциско".
ТАСС 07:29
Авто
Для российских водителей с 1 июля будут действовать новые правила
В России с 1 июля вступит в силу ряд новых правил для автомобилистов, передает Autonews.
Газета.Ru 15:05
Шоу-бизнес
Асмус прокомментировала слухи о фейковом разводе с Харламовым
Актриса Кристина Асмус прокомментировала слухи о фейковом разводе с резидентом Comedy Club Гариком Харламовым.
Lenta.ru 13:55
Политика
Киев предложил календарный план выборов в Донбассе
Предложен календарный план подготовки и проведения местных выборов в неподконтрольных Киеву регионах Донбасса, сообщила пресс-служба президента Украины по итогам заседания Контактной группы.
Взгляд.ру 20:30
Общество
Осужденный экс-командир подразделения ВКС обвинен в новом преступлении
Вскоре экс-полковник, по всей видимости, вновь окажется в Москве и будет участвовать в следственных действиях в качестве обвиняемого.
Коммерсантъ вчера в 18:14
Общество
Дурова обязали вернуть собранные на провальный проект деньги
Суд в США обязал основателя соцсети «ВКонтакте» и мессенджера Telegram Павла Дурова вернуть инвесторам собранные на провальный проект по созданию блокчейн-платформы TON и криптовалюты Gram деньги, сообщает ТАСС.
Lenta.ru 13:53
Здоровье
192 человека заболели коронавирусом в Свердловской области за сутки
Уральский меридиан 03:33
Общество
Потерявшую туфлю участницу парада в Калининграде наградили
Участнице парада в Калининграде Ксении Кальчинской, потерявшей туфлю, но не сбившей строй, вручили памятную медаль, заявил РИА Новости представитель Балтийского флота Роман Мартов.
РИА Новости 17:54
Общество
COVID-19: в Новосибирской области продлят режим самоизоляции
В Новосибирской области приняли решение о продлении режима самоизоляции на неопределённый срок.
Вести.Ru 09:36
Кино
Японский робот Эрика снимется в фильме
Газета.Ru 09:29
Происшествия
Мощный взрыв прогремел в Тегеране
Известия 19:55
Политика
Путин заявил, что у прямых выплат населению были противники
Президент России Владимир Путин рассказал, что некоторые противились прямым выплатам населению в условиях пандемии, пишет ТАСС.
Газета.Ru 15:13
Футбол
Гол Малиновского помог «Аталанте» обыграть «Лацио»
В 27-м туре Серии А «Аталанта» на своём поле обыграла «Лацио» со счётом 3:2.
Metaratings вчера в 17:41
Политика
В ЦИК возможность проголосовать дважды назвали провокацией
Памфилова отметила, что это сознательное действие Лобкова проголосовать дважды кроме, как провокацией по-другому назвать нельзя.
Южный Федеральный 13:06
Общество
Зеленский заявил, что поражён масштабом наводнений на западе Украины
Президент Украины Владимир Зеленский, прилетевший в пострадавшую от наводнений Ивано-Франковскую область, рассказал, что поражён масштабом разгула стихии.
RT на русском 16:59
Экономика
Экономика Европы приблизилась к обрыву
Представители сферы услуг говорят, что их бизнес приблизится к обрыву, если выплаты прекратятся.
Lenta.ru 20:06