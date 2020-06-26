Политика

РИА НовостиРИА НовостиПорошенко заявил, что у Украины есть «уникальный шанс» вернуть Крым

У Киева появился "уникальный шанс" "вернуть" Крым, об этом в эфире радиостанции "Тризуб" заявил экс-президент Украины, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко.
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Порошенко заявил, что у Киева есть «уникальный шанс» вернуть Крым

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Порошенко заявил об уникальном шансе Киева «вернуть» Крым

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Порошенко в снижении ВВП России увидел «уникальный шанс» вернуть Крым

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Lenta.ru18:42

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Московский Комсомолец18:40

Порошенко заявил, что у Украины есть «уникальный шанс» вернуть Крым

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Автоматически обработано 7239 источников, обновлено в 22:45, Ашберн
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В России с 1 июля вступит в силу ряд новых правил для автомобилистов, передает Autonews.
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Пушков прокомментировал ноту протеста Киева из-за парада в Крыму

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Президент России Владимир Путин рассказал, что некоторые противились прямым выплатам населению в условиях пандемии, пишет ТАСС.
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Гол Малиновского помог «Аталанте» обыграть «Лацио»

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