Политика
РИА НовостиПорошенко заявил, что у Украины есть «уникальный шанс» вернуть Крым
У Киева появился "уникальный шанс" "вернуть" Крым, об этом в эфире радиостанции "Тризуб" заявил экс-президент Украины, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко.
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Происшествия
Мощный взрыв прогремел в Тегеране
Известия 19:55
Игры
CD Projekt RED представила новый трейлер игры Cyberpunk 2077
Cyberpunk 2077 выйдет 19 ноября на ПК, Stadia и консолях Xbox One и PS4.
Российская газета 13:01
Общество
Причиной смерти сына Хрущева стало огнестрельное ранение в голову
Сергей Хрущев, сын первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева, умер в результате огнестрельного ранения в голову.
РБК 08:29
Происшествия
Теплоход с выпускниками столкнулся с причалом в Москве
Прогулочный теплоход с выпускниками школы и родителями столкнулся с причалом в Москве.
RT на русском 16:50
Здоровье
В Свердловской области коронавирус диагностирован у 182 человек
Kursk.com 23 июня в 03:39
Авто
Для российских водителей с 1 июля будут действовать новые правила
В России с 1 июля вступит в силу ряд новых правил для автомобилистов, передает Autonews.
Газета.Ru 15:05
Политика
Трамп сравнил свои отношения с Россией и с демократами
Президент США Дональд Трамп заявил, что ему проще вести дела с Россией и КНДР, чем с «немного сумасшедшими» демократами.
Известия 18:51
Происшествия
Полиция установила личности найденных в московской квартире младенцев
Полиция установила личности четверых из пяти младенцев, после обнаружения которых 23 июня в Москве было возбуждено уголовное дело по ст. 127.1 УК (торговля людьми).
РБК 07:42
Общество
В Алтайском крае жители поселка Сибирская долина перекрыли трассу
В Алтайском крае жители поселка Сибирская долина перекрыли трассу, протестуя против нехватки воды и ее ужасного качества.
Авторадио 01:11
Авто
Mercedes и NVIDIA вместе создадут автономный автомобиль
Компании Mercedes-Benz и NVIDIA объявили о сотрудничестве для создания автономных автомобилей премиум-класса.
Автоновости дня вчера в 03:43
Общество
Дурова обязали вернуть собранные на провальный проект деньги
Суд в США обязал основателя соцсети «ВКонтакте» и мессенджера Telegram Павла Дурова вернуть инвесторам собранные на провальный проект по созданию блокчейн-платформы TON и криптовалюты Gram деньги, сообщает ТАСС.
Lenta.ru 13:53
Здоровье
Производитель препарата от коронавируса готов выпускать до 1 млн упаковок в месяц
Завод «Биохимик» (входит в группу компаний «Промомед») в Мордовии готов выпускать в месяц до 1 млн упаковок препарата «Арепливир» («Фавипиравир») для лечения коронавируса, сообщил ТАСС исполнительный директор компании Дмитрий Земсков.
Коммерсантъ 18:37
Общество
Полиция начала проверку информации о двойном голосовании по поправкам
Правоохранительные органы начали проверку информации о двойном голосовании по поправкам в Конституцию, сообщила пресс-служба ГУ МВД по Москве.
Коммерсантъ 13:25
Футбол
ЦСКА хочет приобрести польского полузащитника
ЦСКА заинтересован в подписании полузащитника "Шленска" Пржемыслава Плачеты.
Soccer.ru 14:02
Технологии
Cyberpunk 2077 выйдет в NVIDIA GeForce NOW
Сотрудники польской компании CD Project RED рассказали, что их новая игра про будущее под названием Cyberpunk 2077 будет поддерживаться платформой NVIDIA GeForce NOW прямо на релизе.
Megaobzor.com 16:28
Шоу-бизнес
Татьяна Брухунова: «Выгляжу я как бабушка»
Помощница юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова ответила критикам своей внешности.
Суть событий 02:14
Шоу-бизнес
Билли Айлиш внезапно отписалась от всех в Instagram
Американская певица Билли Айлиш отписалась от всех пользователей в соцсети Instagram, в том числе брата Финнеаса О’Коннелла и кумира детства музыканта Джастина Бибера, сообщает ET Canada.
РИА Новости 19:09
Политика
Захарова прокомментировала ноту протеста Украины из-за парада в Крыму
Захарова напомнила, что ранее МИД Украины выступил с заявлением, где выразил решительный протест в связи с проведением без согласования с Киевом парада в Крыму по случаю 75-й годовщины победы над фашизмом.
ТАСС 11:17
Спорт
Saints Row 2 и WRC 8 станут бесплатными
Самой интересной из представленных игр все же является WRC 8. Игра предлагает более 50 аутентичных гоночных команд, 14 заездов, динамичные погодные условия и глубокую систему менеджмента, требующую от игрока самостоятельно заниматься развитием своей карьеры профессионального гонщика.
Городской портал Новый Нижний 19:00
Происшествия
ФСБ задержала солдата на параде Победы в Москве
1. Солдата-срочника отстранили от парада по требованию ФСБ Вечером в среду, 24 июня, стало известно, что сотрудники военной контрразведки Федеральной службы безопасности (ФСБ) России предотвратили неприятный инцидент на параде Победы в Москве.
Lenta.ru 05:20
Общество
Потерявшую туфлю участницу парада в Калининграде наградили
Участнице парада в Калининграде Ксении Кальчинской, потерявшей туфлю, но не сбившей строй, вручили памятную медаль, заявил РИА Новости представитель Балтийского флота Роман Мартов.
РИА Новости 17:54
Политика
Токаев уверен, что в Казахстане нельзя ущемлять русский язык
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев считает, что укрепление позиций государственного — казахского — языка не должно приводить к ущемлению русского языка.
РИА Новости 02:47
Общество
ВОЗ сообщила о новом всплеске коронавируса в Европе
В Европе наблюдается всплеск случаев заболевания COVID-19 после того, как страны начали ослаблять ограничения, сообщил директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге.
Коммерсантъ 10:02
Общество
Минфин разъяснил порядок начисления выплат семьям с детьми до 16 лет
Единовременные выплаты семьям с детьми в возрасте от рождения до 16 лет в июле будут начислены автоматически тем, кто получил такую выплату в июне.
РБК 23 июня в 14:43
Шоу-бизнес
Асмус прокомментировала слухи о фейковом разводе с Харламовым
Актриса Кристина Асмус прокомментировала слухи о фейковом разводе с резидентом Comedy Club Гариком Харламовым.
Lenta.ru 13:55
Футбол
Дортмундская «Боруссия» объявила о переходе Тома Менье
Metaratings 11:41
Здоровье
На Камчатку прилетели 16 медиков из Москвы
На Камчатку для борьбы с распространением коронавируса прилетели 16 медиков из Москвы.
Кам 24 20:56