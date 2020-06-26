Политика
РИА НовостиПорошенко заявил, что у Украины есть «уникальный шанс» вернуть Крым
У Киева появился "уникальный шанс" "вернуть" Крым, об этом в эфире радиостанции "Тризуб" заявил экс-президент Украины, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко.
Читать в источнике
Оценить887
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7239 источников, обновлено в 00:15, Ашберн
Наука
Фактором риска заражения COVID-19 может быть облысение
Live24 24 июня в 14:09
Здоровье
45 новых случаев коронавируса зарегистрировано в Амурской области
Темп прироста за сутки составил 3,2%. Всего в регионе выявлено 1444 случаев коронавируса.
Телепорт 23 июня в 03:51
Общество
В Минобороны отреагировали на инцидент с Т-34 на параде в Севастополе
Временная остановка исторического танка Т-34 во время парада в Севастополе не является инцидентом и никому из зрителей не угрожала, сообщили в отделе информационного обеспечения пресс-службы Южного военного округа.
Взгляд.ру 24 июня в 08:39
Общество
Потерявшую туфлю участницу парада в Калининграде наградили
Участнице парада в Калининграде Ксении Кальчинской, потерявшей туфлю, но не сбившей строй, вручили памятную медаль, заявил РИА Новости представитель Балтийского флота Роман Мартов.
РИА Новости вчера в 17:54
Происшествия
Опубликовано видео с разбившим машину ФСО на параде Победы солдатом
Опубликовано видео с разбившим машину ФСО на параде Победы 22-летним солдатом Никитой Еременко.
Lenta.ru вчера в 16:21
Общество
Названо максимально допустимое количество съеденной черешни в день
Нутрициолог Ольга Деккер из Национального общества диетологов назвала максимальное количество черешни, которое допустимо съесть в течение дня.
Lenta.ru вчера в 12:38
Шоу-бизнес
Телеведущий Константин Ивлев развелся с женой спустя 23 года брака
Телеведущий Константин Ивлев официально развелся с Марией Ивлевой, с которой состоял в браке на протяжении 23 лет.
Gazeta.SPb вчера в 17:15
Общество
COVID-19: в Новосибирской области продлят режим самоизоляции
В Новосибирской области приняли решение о продлении режима самоизоляции на неопределённый срок.
Вести.Ru вчера в 09:36
Авто
В России подешевели автомобили с пробегом
Эксперты добавили, что несмотря на спад спроса и колебания курса рубля, стоимость машин с пробегом не увеличилась, а в каких-то регионах даже снизилась.
Мой Брянск вчера в 07:49
Шоу-бизнес
Ксения Собчак госпитализирована с переломом носа
Телеведущая Ксения Собчак госпитализирована с переломом носа.
Инфорос вчера в 11:46
Происшествия
Адвокат Ефремова заявил, что у актера случился сердечный приступ
РИА Новости вчера в 18:45
Происшествия
В Бурятии выявили 56 новых случаев заражения коронавирусом
Улан-Удэ, 26 июня 2020, 05:32 — REGNUM В Бурятии за прошедшие сутки выявили 56 новых случаев заражения коронавирусом.
REGNUM вчера в 22:32
Происшествия
Трое детей утонули в Солнечногорском округе в Подмосковье
Интерфакс - Россия вчера в 15:47
Общество
Минздрав одобрил второй российский препарат для лечения COVID-19
Как сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу ведомства, препарат получил название "Арепливир".
Российская газета вчера в 16:33
Политика
МИД России следит за планами США по переброске военных в Польшу
Россия внимательно следит за планами США перебросить часть своих военных из Германии в Польшу, заявили в российском МИД.
RT на русском вчера в 04:31
Авто
Для российских водителей с 1 июля будут действовать новые правила
В России с 1 июля вступит в силу ряд новых правил для автомобилистов, передает Autonews.
Газета.Ru вчера в 15:05
Общество
Алтайский край перешёл в режим «надомного руководства»
Барнаул, 26 июня 2020, 05:39 — REGNUM Главы исполнительной и законодательной ветвей власти Алтайского края Виктор Томенко и Александр Романенко социально дистанцировались после того, как в их окружении были найдены носители коронавируса.
REGNUM вчера в 22:39
Футбол
«Ливерпуль» стал чемпионом Англии
«Ливерпуль» не был чемпионом Англии 30 лет, в последний раз футболисты команды выигрывали кубок в 1990 году.
Коммерсантъ вчера в 17:14
Политика
Путин заявил, что у прямых выплат населению были противники
Президент России Владимир Путин рассказал, что некоторые противились прямым выплатам населению в условиях пандемии, пишет ТАСС.
Газета.Ru вчера в 15:13
Финансы
Дан прогноз по курсу рубля до осени и возможных угроз для рынка
После решения Банка России рубль все-таки продолжил дорожать, реагируя на ускорение роста мировых рынков и нефтяных цен.
Российская газета 24 июня в 23:00
Происшествия
Озвучена основная версия взрыва в многоэтажке Киева
Заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко в беседе с журналистами озвучил основную версию взрыва в многоэтажном жилом доме Киева, жертвами которого стали пять человек.
Московский Комсомолец вчера в 18:43
Политика
Германия готовит ответ на новые санкции США по «Северному потоку — 2»
Власти Германии подготовят ответные меры на случай, если Белый дом введет дополнительные санкции против газопровода "Северный поток — 2", передает агентство Блумберг со ссылкой на правительственные источники в Берлине.
РИА Новости вчера в 15:27
Политика
Саакашвили рассказал о превосходстве России над Украиной
Глава Национального совета реформ Украины Михаил Саакашвили рассказал о превосходстве России над Украиной во время видеоконференции с предпринимателем Игорем Гуменным.
Lenta.ru вчера в 23:26
Общество
Суд в Москве огласит приговор по делу режиссера Кирилла Серебренникова
Мещанский суд Москвы в пятницу огласит приговор четверым фигурантам дела "Седьмой студии" режиссера Кирилла Серебренникова, обвиняемым в хищении около 129 млн рублей при реализации театрального проекта "Платформа".
ТАСС вчера в 17:09
Шоу-бизнес
Дорогая мебель и натяжные потолки: новый ремонт в доме Ирины Акуловой
Ирина Акулова запустила и себя, и дом, в котором жила.
StarHit.ru вчера в 20:40
Фигурное катание
Плющенко показал тренировку Трусовой под дождем
Российский фигурист и тренер Евгений Плющенко показал тренировку своей группы под дождем на сборах в Кисловодске.
РИА Новости вчера в 03:30
Шоу-бизнес
Лолита пытается через суд выселить бывшего мужа из квартиры
Известная певица Лолита Милявская планирует выселить из своей квартиры бывшего супруга Дмитрия Иванова, с которым они развелись около года тому назад.
Актуальные Новости вчера в 10:04
Общество
Бронетранспортер задымился на северо‑западе Москвы
Бронетранспортер, который возвращался с парада Победы на Красной площади, задымился на пересечении улицы Мневники и Демьяна Бедного в Северо-Западном округе столицы, передает корреспондент РИАМО.
РИАМО 24 июня в 05:30
Футбол
Хавбек «Мальорки» стал самым молодым игроком в истории Ла Лиги
Soccer.ru 24 июня в 18:41
Политика
Украинский омбудсмен осудила слова депутата о детях «низкого качества»
Уполномоченная Верховной рады Украины по правам человека Людмила Денисова осудила заявление депутата от фракции "Слуга народа", главы парламентского комитета по социальной политике Галины Третьяковой о том, что в бедных семьях рождаются дети "низкого качества", и призвала руководство парламента и депутатов Рады отреагировать на него.
РИА Новости вчера в 06:40