У Киева появился "уникальный шанс" "вернуть" Крым, об этом в эфире радиостанции "Тризуб" заявил экс-президент Украины, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко.

Порошенко заявил, что у Украины есть «уникальный шанс» вернуть Крым

Общество В Минобороны отреагировали на инцидент с Т-34 на параде в Севастополе Временная остановка исторического танка Т-34 во время парада в Севастополе не является инцидентом и никому из зрителей не угрожала, сообщили в отделе информационного обеспечения пресс-службы Южного военного округа. 576

Общество Потерявшую туфлю участницу парада в Калининграде наградили Участнице парада в Калининграде Ксении Кальчинской, потерявшей туфлю, но не сбившей строй, вручили памятную медаль, заявил РИА Новости представитель Балтийского флота Роман Мартов. 6K

Общество Названо максимально допустимое количество съеденной черешни в день Нутрициолог Ольга Деккер из Национального общества диетологов назвала максимальное количество черешни, которое допустимо съесть в течение дня. 6

Авто В России подешевели автомобили с пробегом Эксперты добавили, что несмотря на спад спроса и колебания курса рубля, стоимость машин с пробегом не увеличилась, а в каких-то регионах даже снизилась. 28

Общество Алтайский край перешёл в режим «надомного руководства» Барнаул, 26 июня 2020, 05:39 — REGNUM Главы исполнительной и законодательной ветвей власти Алтайского края Виктор Томенко и Александр Романенко социально дистанцировались после того, как в их окружении были найдены носители коронавируса. 5

Футбол «Ливерпуль» стал чемпионом Англии «Ливерпуль» не был чемпионом Англии 30 лет, в последний раз футболисты команды выигрывали кубок в 1990 году.

Происшествия Озвучена основная версия взрыва в многоэтажке Киева Заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко в беседе с журналистами озвучил основную версию взрыва в многоэтажном жилом доме Киева, жертвами которого стали пять человек.

Политика Саакашвили рассказал о превосходстве России над Украиной Глава Национального совета реформ Украины Михаил Саакашвили рассказал о превосходстве России над Украиной во время видеоконференции с предпринимателем Игорем Гуменным. 6

Общество Суд в Москве огласит приговор по делу режиссера Кирилла Серебренникова Мещанский суд Москвы в пятницу огласит приговор четверым фигурантам дела "Седьмой студии" режиссера Кирилла Серебренникова, обвиняемым в хищении около 129 млн рублей при реализации театрального проекта "Платформа".

Фигурное катание Плющенко показал тренировку Трусовой под дождем Российский фигурист и тренер Евгений Плющенко показал тренировку своей группы под дождем на сборах в Кисловодске. 2

Шоу-бизнес Лолита пытается через суд выселить бывшего мужа из квартиры Известная певица Лолита Милявская планирует выселить из своей квартиры бывшего супруга Дмитрия Иванова, с которым они развелись около года тому назад. 10

Общество Бронетранспортер задымился на северо‑западе Москвы Бронетранспортер, который возвращался с парада Победы на Красной площади, задымился на пересечении улицы Мневники и Демьяна Бедного в Северо-Западном округе столицы, передает корреспондент РИАМО. 165