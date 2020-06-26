Политика

РИА НовостиРИА НовостиПорошенко заявил, что у Украины есть «уникальный шанс» вернуть Крым

У Киева появился "уникальный шанс" "вернуть" Крым, об этом в эфире радиостанции "Тризуб" заявил экс-президент Украины, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко.
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Порошенко рассказал о шансе Украины «вернуть» Крым

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Порошенко в снижении ВВП России увидел «уникальный шанс» вернуть Крым

РБКвчера в 21:39

Порошенко сообщил об «уникальном шансе» «вернуть» Крым

Московский Комсомолецвчера в 18:40

Порошенко заявил, что у Киева есть «уникальный шанс» вернуть Крым

Газета.Ruвчера в 18:50

Порошенко заявил об «уникальном шансе» вернуть Крым

Lenta.ruвчера в 18:42

Порошенко заявил об уникальном шансе Киева «вернуть» Крым

Телеканал 360°вчера в 20:56

Порошенко заявил, что у Украины есть «уникальный шанс» вернуть Крым

РИА Новостивчера в 18:16
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Наука

Фактором риска заражения COVID-19 может быть облысение

Live24 24 июня в 14:09
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Здоровье

45 новых случаев коронавируса зарегистрировано в Амурской области

Темп прироста за сутки составил 3,2%. Всего в регионе выявлено 1444 случаев коронавируса.
Телепорт 23 июня в 03:51
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Общество

В Минобороны отреагировали на инцидент с Т-34 на параде в Севастополе

Временная остановка исторического танка Т-34 во время парада в Севастополе не является инцидентом и никому из зрителей не угрожала, сообщили в отделе информационного обеспечения пресс-службы Южного военного округа.
Взгляд.ру 24 июня в 08:39
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Общество

Потерявшую туфлю участницу парада в Калининграде наградили

Участнице парада в Калининграде Ксении Кальчинской, потерявшей туфлю, но не сбившей строй, вручили памятную медаль, заявил РИА Новости представитель Балтийского флота Роман Мартов.
РИА Новости вчера в 17:54
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Происшествия

Опубликовано видео с разбившим машину ФСО на параде Победы солдатом

Опубликовано видео с разбившим машину ФСО на параде Победы 22-летним солдатом Никитой Еременко.
Lenta.ru вчера в 16:21
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Общество

Названо максимально допустимое количество съеденной черешни в день

Нутрициолог Ольга Деккер из Национального общества диетологов назвала максимальное количество черешни, которое допустимо съесть в течение дня.
Lenta.ru вчера в 12:38
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Шоу-бизнес

Телеведущий Константин Ивлев развелся с женой спустя 23 года брака

Телеведущий Константин Ивлев официально развелся с Марией Ивлевой, с которой состоял в браке на протяжении 23 лет.
Gazeta.SPb вчера в 17:15
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Общество

COVID-19: в Новосибирской области продлят режим самоизоляции

В Новосибирской области приняли решение о продлении режима самоизоляции на неопределённый срок.
Вести.Ru вчера в 09:36
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Авто

В России подешевели автомобили с пробегом

Эксперты добавили, что несмотря на спад спроса и колебания курса рубля, стоимость машин с пробегом не увеличилась, а в каких-то регионах даже снизилась.
Мой Брянск вчера в 07:49
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Шоу-бизнес

Ксения Собчак госпитализирована с переломом носа

Телеведущая Ксения Собчак госпитализирована с переломом носа.
Инфорос вчера в 11:46
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Происшествия

Адвокат Ефремова заявил, что у актера случился сердечный приступ

РИА Новости вчера в 18:45
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Происшествия

В Бурятии выявили 56 новых случаев заражения коронавирусом

Улан-Удэ, 26 июня 2020, 05:32 — REGNUM В Бурятии за прошедшие сутки выявили 56 новых случаев заражения коронавирусом.
REGNUM вчера в 22:32
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Происшествия

Трое детей утонули в Солнечногорском округе в Подмосковье

Интерфакс - Россия вчера в 15:47
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Общество

Минздрав одобрил второй российский препарат для лечения COVID-19

Как сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу ведомства, препарат получил название "Арепливир".
Российская газета вчера в 16:33
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Политика

МИД России следит за планами США по переброске военных в Польшу

Россия внимательно следит за планами США перебросить часть своих военных из Германии в Польшу, заявили в российском МИД.
RT на русском вчера в 04:31
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Авто

Для российских водителей с 1 июля будут действовать новые правила

В России с 1 июля вступит в силу ряд новых правил для автомобилистов, передает Autonews.
Газета.Ru вчера в 15:05
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Общество

Алтайский край перешёл в режим «надомного руководства»

Барнаул, 26 июня 2020, 05:39 — REGNUM Главы исполнительной и законодательной ветвей власти Алтайского края Виктор Томенко и Александр Романенко социально дистанцировались после того, как в их окружении были найдены носители коронавируса.
REGNUM вчера в 22:39
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Футбол

«Ливерпуль» стал чемпионом Англии

«Ливерпуль» не был чемпионом Англии 30 лет, в последний раз футболисты команды выигрывали кубок в 1990 году.
Коммерсантъ вчера в 17:14
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Путин заявил, что у прямых выплат населению были противники

Президент России Владимир Путин рассказал, что некоторые противились прямым выплатам населению в условиях пандемии, пишет ТАСС.
Газета.Ru вчера в 15:13
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Финансы

Дан прогноз по курсу рубля до осени и возможных угроз для рынка

После решения Банка России рубль все-таки продолжил дорожать, реагируя на ускорение роста мировых рынков и нефтяных цен.
Российская газета 24 июня в 23:00
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Происшествия

Озвучена основная версия взрыва в многоэтажке Киева

Заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко в беседе с журналистами озвучил основную версию взрыва в многоэтажном жилом доме Киева, жертвами которого стали пять человек.
Московский Комсомолец вчера в 18:43
Политика

Германия готовит ответ на новые санкции США по «Северному потоку — 2»

Власти Германии подготовят ответные меры на случай, если Белый дом введет дополнительные санкции против газопровода "Северный поток — 2", передает агентство Блумберг со ссылкой на правительственные источники в Берлине.
РИА Новости вчера в 15:27
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Политика

Саакашвили рассказал о превосходстве России над Украиной

Глава Национального совета реформ Украины Михаил Саакашвили рассказал о превосходстве России над Украиной во время видеоконференции с предпринимателем Игорем Гуменным.
Lenta.ru вчера в 23:26
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Общество

Суд в Москве огласит приговор по делу режиссера Кирилла Серебренникова

Мещанский суд Москвы в пятницу огласит приговор четверым фигурантам дела "Седьмой студии" режиссера Кирилла Серебренникова, обвиняемым в хищении около 129 млн рублей при реализации театрального проекта "Платформа".
ТАСС вчера в 17:09
Шоу-бизнес

Дорогая мебель и натяжные потолки: новый ремонт в доме Ирины Акуловой

Ирина Акулова запустила и себя, и дом, в котором жила.
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Фигурное катание

Плющенко показал тренировку Трусовой под дождем

Российский фигурист и тренер Евгений Плющенко показал тренировку своей группы под дождем на сборах в Кисловодске.
РИА Новости вчера в 03:30
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Шоу-бизнес

Лолита пытается через суд выселить бывшего мужа из квартиры

Известная певица Лолита Милявская планирует выселить из своей квартиры бывшего супруга Дмитрия Иванова, с которым они развелись около года тому назад.
Актуальные Новости вчера в 10:04
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Общество

Бронетранспортер задымился на северо‑западе Москвы

Бронетранспортер, который возвращался с парада Победы на Красной площади, задымился на пересечении улицы Мневники и Демьяна Бедного в Северо-Западном округе столицы, передает корреспондент РИАМО.
РИАМО 24 июня в 05:30
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Футбол

Хавбек «Мальорки» стал самым молодым игроком в истории Ла Лиги

Soccer.ru 24 июня в 18:41
Политика

Украинский омбудсмен осудила слова депутата о детях «низкого качества»

Уполномоченная Верховной рады Украины по правам человека Людмила Денисова осудила заявление депутата от фракции "Слуга народа", главы парламентского комитета по социальной политике Галины Третьяковой о том, что в бедных семьях рождаются дети "низкого качества", и призвала руководство парламента и депутатов Рады отреагировать на него.
РИА Новости вчера в 06:40
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