Политика

Lenta.ruLenta.ruПорошенко увидел в послании Путина угрозу Украине

Послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию и проект поправок в Конституцию несут прямую угрозу и риски Украине. Об этом заявил бывший президент страны Петр Порошенко в своем Twitter-аккаунте.
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"В этих условиях Украина должна объединиться — и власть, и оппозиция — и достойно отвечать на вызовы и риски, с которых начался 2020 год", — написал Порошенко в Twitter
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Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о снижении призывного возраста.
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«Рома» победила «Парму» и вышла в четвертьфинал Кубка Италии

В четвертьфиналом матче «Рома» встретится с «Ювентусом». Матч пройдет 22 января в Турине.
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«Ъ» раскрыл возможные планы Медведева после отставки

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Авто

Bentley завершает производство Mulsanne особой финальной серией

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На демографические меры, которые президент РФ Владимир Путин обозначил в послании Федеральному собранию, потребуется 400-450 млрд рублей, заявил первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов.
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Главное преимущество российского стрелкового оружия назвали в США

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Релиз игры Cyberpunk 2077 перенесли

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Лунный лазерный дальномер заработает в России в 2024 году

Российский лунный лазерный дальномер (ЛЛД), с помощью которого можно будет с высокой точностью определить расстояние до спутника Земли, планируют ввести в эксплуатацию в Алтайском крае в 2024 году.
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Немецкий регулятор оценит «Северный поток-2»

Операторы газопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2» (мощность каждого — 55 млрд кубометров) попросили Федеральное сетевое агентство ФРГ освободить их от положений новой европейской газовой директивы, сообщил регулятор.
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Президент пообещал Конституции приоритет перед международным правом

«Пришло время внести в Основной закон страны некоторые изменения, которые прямо гарантируют приоритет Конституции России в нашем правовом пространстве», – заявил глава государства в среду в своем послании Федеральному собранию.
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Продюсер «Не время умирать»: Джеймс Бонд может быть только мужчиной

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